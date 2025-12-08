OpenAI a temporairement désactivé les fonctions de ChatGPT qui s'apparentent à des publicités après avoir reçu des réactions négatives massives de la part des abonnés payants.

OpenAI désactive les suggestions ressemblant à des applications après les réactions négatives des utilisateurs. Bien que l'éditeur de ChatGPT continue d'insister sur le fait qu'aucune publicité ou test publicitaire n'est en cours dans le chatbot, le directeur de la recherche Mark Chen a admis que les récentes suggestions de type promotionnel « n'ont pas été à la hauteur » et ont déconcerté les utilisateurs. OpenAI retarde ses ambitions plus larges en matière de publicité, Sam Altman donnant la priorité à l'amélioration de la qualité globale de ChatGPT.
Au début du mois de décembre, un rapport a révélé qu'OpenAI teste en interne des publicités dans ChatGPT, avec des références de code à « search ad » (publicité de recherche) et « search ad carousels » (carrousels de publicités de recherche) découvertes dans la version bêta de l'application Android. Puis les utilisateurs de ChatGPT, y compris les abonnés au forfait Pro à 200 dollars par mois, ont récemment signalé avoir vu des recommandations d'applications telles que Peloton et Spotify, même lorsque les discussions n'avaient aucun rapport avec ces applications. Un révélation qui suscité la controverse et la colère des utilisateurs.
Plus récemment, OpenAI a temporairement désactivé les fonctionnalités de ChatGPT qui s'apparentent à des publicités après avoir reçu des réactions négatives massives de la part des abonnés payants. Bien que l'éditeur de ChatGPT continue d'insister sur le fait qu'aucune publicité ou test publicitaire n'est en cours dans le chatbot, le directeur de la recherche Mark Chen a admis que les récentes suggestions de type promotionnel « n'ont pas été à la hauteur » et ont déconcerté les utilisateurs.
Je suis d'accord pour dire que tout ce qui ressemble à une publicité doit être traité avec précaution, et nous n'avons pas été à la hauteur.
Nous avons désactivé ce type de suggestion pendant que nous améliorons la précision du modèle. Nous envisageons également d'améliorer les contrôles afin que vous puissiez réduire ou désactiver cette fonction si vous ne la trouvez pas utile.
Sur les plateformes de médias sociaux, quelques utilisateurs ont publié des captures d'écran affirmant qu'elles ressemblaient à des publicités. OpenAI a répondu en clarifiant que les messages n'étaient pas des promotions payées, mais qu'ils faisaient partie d'un test pour montrer des applications construites sur la nouvelle plateforme d'application ChatGPT lancée le mois dernier. L'entreprise a également souligné que ces suggestions ne présentaient « aucune composante financière ».
La controverse a commencé lorsque des abonnés Plus ont signalé avoir vu des messages qui semblaient promouvoir des marques telles que Peloton et Target tout en posant des questions sans rapport avec le sujet. Nick Turley, responsable de ChatGPT, a réaffirmé qu'« il n'y a pas de tests en direct pour les publicités », promettant que si OpenAI explore un jour la publicité, elle adoptera une « approche réfléchie » qui maintiendra votre confiance.
Chen a abordé le problème plus directement, reconnaissant que les suggestions ressemblaient à des publicités et qu'elles auraient dû être traitées avec plus de soin. Il a confirmé que l'entreprise avait actuellement désactivé la fonction tout en améliorant le modèle, et qu'elle prévoyait d'offrir des contrôles améliorés pour réduire ou désactiver complètement ces suggestions.
Entre-temps, plusieurs rapports ont suggéré qu'OpenAI retardait ses ambitions plus larges en matière de publicité, le PDG Sam Altman donnant la priorité à l'amélioration de la qualité globale de ChatGPT.
