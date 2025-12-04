L'ère des publicités dans ChatGPT commence : les utilisateurs sont furieux car même les abonnés Pro à 200 $ par mois sont bombardés de suggestions d'applications

Les utilisateurs de ChatGPT, y compris les abonnés au forfait Pro à 200 dollars par mois, ont signalé avoir vu des recommandations d'applications telles que Peloton et Spotify, même lorsque les discussions n'avaient aucun rapport avec ces applications. OpenAI a déclaré que cette fonctionnalité n'était pas une publicité, mais faisait partie de tests en cours visant à permettre à ChatGPT de suggérer des applications dans les chats, sans aucune incitation financière liée à ces recommandations.
ChatGPT est un chatbot génératif basé sur l'intelligence artificielle développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il utilise actuellement GPT-5.1, un transformateur génératif pré-entraîné (GPT), pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux requêtes des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période caractérisée par des investissements rapides et l'attention du public pour le domaine de l'intelligence artificielle (IA). OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles.
En janvier 2023, ChatGPT était devenu l'application logicielle grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en deux mois. En 2025, le site web de ChatGPT figure parmi les cinq sites web les plus visités au monde, et compte plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Il a été salué comme un outil révolutionnaire susceptible de transformer de nombreux domaines professionnels.
Au début du mois de décembre, un rapport a révélé qu'OpenAI teste en interne des publicités dans ChatGPT, avec des références de code à « search ad » (publicité de recherche) et « search ad carousels » (carrousels de publicités de recherche) découvertes dans la version bêta de l'application Android, ce qui limitera probablement les publicités à l'expérience de recherche dans un premier temps.
Si ce n'est pas en soit une « révélation » (l'entreprise avait tout de même laissé trainer plusieurs indices indiquant qu'elle irait dans ce sens), cette information intervient à un moment critique : lIA générative devient un vecteur central dinformation, dassistance professionnelle et de productivité. Larrivée dannonces commerciales dans un espace présenté jusquici comme neutre et centré sur lutilisateur soulève des questions profondes sur lavenir de ce type dinterface.
Récemment, les utilisateurs de ChatGPT, y compris les abonnés au forfait Pro à 200 dollars par mois, ont signalé avoir vu des recommandations d'applications telles que Peloton et Spotify, même lorsque les discussions n'avaient aucun rapport avec ces applications. Un utilisateur a notamment déclaré :
ChatGPT a commencé à publier des publicités sur les comptes Pro.
J'espère qu'il s'agit seulement d'un test ou d'une erreur, sinon je vais immédiatement me désabonner. D'un autre côté, la publicité semble n'avoir aucun rapport avec le chat.
J'espère qu'il s'agit seulement d'un test ou d'une erreur, sinon je vais immédiatement me désabonner. D'un autre côté, la publicité semble n'avoir aucun rapport avec le chat.
OpenAI a déclaré que cette fonctionnalité n'était pas une publicité, mais faisait partie de tests en cours visant à permettre à ChatGPT de suggérer des applications dans les chats, sans aucune incitation financière liée à ces recommandations. Daniel McAuley, responsable des données pour ChatGPT, a reconnu que les suggestions étaient parfois hors de propos et a déclaré que l'entreprise s'efforçait d'améliorer l'expérience.
Un porte-parole a confirmé que cette fonctionnalité faisait partie d'un projet pilote, après l'annonce faite en octobre par OpenAI concernant l'intégration d'applications tierces dans ChatGPT. OpenAI n'a pas expliqué comment ChatGPT sélectionne les recommandations d'applications, quand les suggestions sont déclenchées, ni quelles règles de classement déterminent leur visibilité. Il est donc difficile de juger si cette fonctionnalité s'apparente à de la publicité, même si OpenAI nie toute incitation financière.
Le projet pilote ne prévoit aucun contrôle du consentement et les abonnés à ChatGPT ne peuvent pas refuser les suggestions d'applications, ce qui soulève des questions quant au respect par OpenAI de son principe selon lequel « les applications doivent respecter l'intention de l'utilisateur » . Les directives d'OpenAI à l'intention des développeurs d'applications interdisent aux applications d'éloigner les utilisateurs d'autres applications ou d'interférer avec leur découverte, mais ces règles ne couvrent pas la manière dont OpenAI fait la promotion des applications dans ChatGPT, ce qui crée une asymétrie avec les limites imposées à la promotion par des tiers.
Les développeurs peuvent atteindre les utilisateurs via le système d'applications de ChatGPT pour les outils de grands modèles de langage (LLM). Les équipes logicielles peuvent utiliser le kit de développement logiciel (SDK) pour créer et répertorier des applications compatibles avec ChatGPT 12. ChatGPT est en train de devenir un canal de découverte. Chaque application doit avoir un « objectif clair », être « originale » et offrir des « fonctionnalités fiables ». Les noms ou descriptions doivent être « clairs et précis ».
Après la mise en ligne, OpenAI verrouille les noms, les signatures et les descriptions des outils. Cependant, OpenAI n'a pas annoncé de politique de monétisation. Les détails seront communiqués lors de l'ouverture du processus d'examen des soumissions. Une intégration précoce peut aider les développeurs à gagner des utilisateurs à mesure que le système d'applications de ChatGPT se développe, à l'instar des avantages offerts par l'App Store à ses débuts.
Cette annonce intervient alors qu'un autre rapport a révélé qu'OpenAI aurait besoin de lever au moins 207 milliards de dollars dici 2030 pour poursuivre sa trajectoire actuelle, selon des projections de l'équipe américaine de HSBC chargée des logiciels et des services, relayées dans la presse économique. À léchelle du secteur technologique, ce chiffre frôle lirréel. Pourtant, il reflète une réalité devenue incontournable : lintelligence artificielle moderne coûte une fortune monumentale, et chaque nouveau palier technologique transforme cette facture en précipice.
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
OpenAI prévoit-il de transformer ChatGPT en plateforme publicitaire ? La société recrute un ingénieur pour créer des outils internes de gestion de campagnes, alors qu'elle recherche frénétiquement des profits
OpenAI enregistre un déficit de 12 milliards de $ en un trimestre pour des recettes de 4,3 milliards $ en un semestre, le mirage d'une IA rentable ? Pour des critiques, la bulle IA explose au grand jour
Partage de revenus, contrats secrets et dépendance cloud : la face cachée du pacte IA entre OpenAI et Microsoft exposée par une fuite de documents. Quand l'IA coûte plus cher qu'elle ne rapporte
Vous avez lu gratuitement 742 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.