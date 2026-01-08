OpenAI serait sur le point de tester des publicités dans ChatGPT, après avoir subi des pertes vertigineuses estimées à 12 milliards $ au cours du dernier trimestre

Plusieurs rapports suggèrent qu'OpenAI poursuit son projet d'ajouter des publicités à ChatGPT, mais l'expérience sera dans un premier temps limitée à ses employés. Le journaliste Alex Heath rapporte que le PDG des applications d'OpenAI, Fidji Simo, a récemment déclaré aux employés qu'OpenAI envisageait d'intégrer des publicités dans une version interne de ChatGPT. « À mesure que ChatGPT devient plus performant et plus largement utilisé, nous cherchons des moyens de continuer à offrir davantage d'intelligence à tout le monde. Dans ce cadre, nous étudions à quoi pourraient ressembler les publicités dans notre produit. », a déclaré un porte-parole d'OpenAI
Fin 2025, un rapport a révélé qu'OpenAI serait en train d'étudier la possibilité d'intégrer de la publicité dans ChatGPT, ce qui pourrait modifier la manière dont le service d'intelligence artificielle (IA) est monétisé. Les formats proposés comprendraient du contenu sponsorisé intégré directement dans les réponses générées par l'IA, avec une mention indiquant qu'il s'agit d'un placement payant. OpenAI a souligné que cette approche publicitaire serait conçue pour « respecter la relation de confiance des utilisateurs avec ChatGPT », alors que l'adoption du chatbot ne cesse de croître.
On ne sait pas non plus si OpenAI masquera les publicités si vous payez pour l'un des abonnements payants, tels que Go, Plus et Pro. Une hypothèse suggèrerait qu'OpenAI afficherait des publicités sur les plans Plus et Pro, mais Go pourrait avoir des publicités limitées plus tard, étant donné le prix très bas de l'abonnement (moins de 5 dollars et gratuit sur certains marchés).
Les publicités ChatGPT donneraient la priorité au contenu sponsorisé
Pendant les vacances, The Information a rapporté qu'OpenAI envisageait effectivement différents types de publicités, notamment en donnant la priorité au contenu sponsorisé dans les réponses de l'IA. « Les modèles d'IA pourraient donner la priorité au contenu sponsorisé afin de garantir son apparition dans les réponses de ChatGPT », indique le rapport. « Ces dernières semaines, les maquettes publicitaires ont inclus l'affichage d'informations sponsorisées dans une barre latérale à côté de la fenêtre de réponse principale de ChatGPT, selon la personne qui les a vues. »
Plus tard, OpenAI a également confirmé que la société étudiait la possibilité d'intégrer des « publicités », sans donner plus de détails. « À mesure que ChatGPT devient plus performant et plus largement utilisé, nous cherchons des moyens de continuer à offrir davantage d'intelligence à tout le monde. Dans ce cadre, nous étudions à quoi pourraient ressembler les publicités dans notre produit. Les utilisateurs ont une relation de confiance avec ChatGPT, et toute approche serait conçue pour respecter cette confiance », a déclaré un porte-parole d'OpenAI à The Information.
OpenAI dispose de données qui pourraient être utilisées pour diffuser des publicités personnalisées, mais cela va-t-il vraiment fonctionner ? Perplexity n'a pas encore eu beaucoup de succès avec les publicités. En outre, une expérience d'OpenAI en décembre 2025 avait créé la controverse. En effet, les utilisateurs de ChatGPT, y compris les abonnés au forfait Pro à 200 dollars par mois, ont signalé avoir vu des recommandations d'applications telles que Peloton et Spotify, même lorsque les discussions n'avaient aucun rapport avec ces applications.
Face à la controverse et la colère des utilisateurs, OpenAI a temporairement désactivé les fonctionnalités de ChatGPT qui s'apparentent à des publicités. Bien que l'éditeur de ChatGPT continue d'insister sur le fait qu'aucune publicité ou test publicitaire n'est en cours dans le chatbot, le directeur de la recherche Mark Chen a admis que les récentes suggestions de type promotionnel « n'ont pas été à la hauteur » et ont déconcerté les utilisateurs.
Cette initiative d'OpenAI intervient alors que léditeur de ChatGPT a subi des pertes vertigineuses estimées à 12 milliards de dollars sur le trimestre de juillet à septembre 2025 un montant inédit pour une entreprise tech sur trois mois. Cette révélation, issue des résultats financiers de Microsoft (actionnaire et partenaire stratégique dOpenAI), jette une lumière crue sur léconomie réelle de lIA générative. Alors que des rumeurs évoquent une introduction en bourse dOpenAI, ce déficit colossal soulève des questions sur la viabilité du modèle et sinscrit dans le contexte plus large dune guerre de positionnement sur le marché de lIA.
Source : Rapport d'Alex Heath
