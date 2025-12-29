OpenAI serait en train d'étudier la possibilité d'intégrer de la publicité dans ChatGPT, comme le révèle un rapport de The Information, ce qui pourrait modifier la manière dont le service d'intelligence artificielle (IA) est monétisé. Les formats proposés comprendraient du contenu sponsorisé intégré directement dans les réponses générées par l'IA, avec une mention indiquant qu'il s'agit d'un placement payant. OpenAI a souligné que cette approche publicitaire serait conçue pour « respecter la relation de confiance des utilisateurs avec ChatGPT », alors que l'adoption du chatbot ne cesse de croître.
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a pour objectif de développer une IA générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». OpenAI est connue pour la famille GPT de grands modèles de langage, la série DALL-E de modèles de conversion de texte en image et un modèle de conversion de texte en vidéo nommé Sora.
ChatGPT est un chatbot d'IA générative développé par OpenAI et lancé en novembre 2022. Il utilise des transformateurs génératifs pré-entraînés (GPT), tels que GPT-5, pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux demandes des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période caractérisée par des investissements rapides et l'attention du public pour le domaine de l'IA. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles.
L'intégration de publicités dans ChatGPT marque un tournant pour OpenAI. Pour rappel, au début du mois de décembre 2025, une fuite a confirmé que la société d'IA était en train de tester en interne des publicités dans son chatbot, avec des références de code à « search ad » et « search ad carousels » découvertes dans la version bêta de l'application Android.
Parallèlement, OpenAI a intensifié sa quête de rentabilité en recrutant un ingénieur chargé de développer des outils internes de gestion des campagnes publicitaires, d'automatisation des dépenses et de mesure des performances. Cette démarche témoigne de la volonté d'OpenAI de renforcer son modèle économique tout en s'affranchissant des intermédiaires traditionnels, comme les agences publicitaires.
Un nouveau rapport publié par The Information a présenté plusieurs pistes envisagées par OpenAI pour les formats publicitaires dans ChatGPT. La principale option qui serait actuellement à l'étude au sein de l'entreprise d'IA consisterait à afficher du contenu sponsorisé dans les réponses fournies par ChatGPT.
The Information a écrit que « les modèles d'IA d'OpenAI pourraient donner la priorité au contenu sponsorisé afin de garantir son apparition dans les réponses de ChatGPT ». ChatGPT pourrait accorder « un traitement préférentiel aux informations sponsorisées dans ses réponses aux requêtes des utilisateurs ».
« Ces dernières semaines, les maquettes publicitaires ont inclus l'affichage d'informations sponsorisées dans une barre latérale de la fenêtre principale de réponse de ChatGPT, selon la personne qui les a vues. Les employés ont également discuté de la possibilité d'afficher une mention indiquant que les résultats comprennent des résultats sponsorisés, a déclaré la personne familière avec les discussions », poursuit le rapport.
Une autre option consisterait à ne pas afficher immédiatement la publicité ou le contenu sponsorisé, mais à le faire plus tard dans la conversation. The Information a écrit : « des publicités qui n'apparaissent qu'une fois que la conversation de l'utilisateur a progressé dans une certaine direction. Une maquette publicitaire montrait des publicités affichées comme une étape secondaire dans ChatGPT une fois que l'utilisateur avait manifesté son intérêt pour obtenir plus d'informations plutôt que dans la réponse initiale de ChatGPT, a déclaré la personne qui a vu la maquette. »
« À mesure que ChatGPT devient plus performant et plus largement utilisé, nous cherchons des moyens de continuer à offrir davantage d'intelligence à tout le monde. Dans ce cadre, nous explorons à quoi pourraient ressembler les publicités dans notre produit. Les gens ont une relation de confiance avec ChatGPT, et toute approche serait conçue pour respecter cette confiance », a déclaré un porte-parole d'OpenAI à The Information.
Glenn Gabe a écrit sur X : « Oui, les publicités arrivent, et peut-être même de nouveaux types de publicités ? Comme accorder un « traitement préférentiel » aux parties sponsorisées de la réponse ? Aïe... »
En réalité, on ignore quelles publicités pourraient être diffusées sur ChatGPT. Il n'est pas certain non plus que le contenu sponsorisé soit la meilleure approche. Le temps nous le dira.
Alors qu'OpenAI explore de nouveaux leviers de monétisation pour ChatGPT, cette évolution s'inscrit dans une transformation profonde de l'écosystème du Web provoquée par l'IA. À la différence des moteurs de recherche traditionnels, l'IA fournit des réponses sans nécessairement renvoyer aux sites à l'origine des contenus, ce qui réduit la visibilité des éditeurs. Ce changement entraîne une baisse significative du trafic, et par extension, des revenus publicitaires pour de nombreux acteurs du Web. Parallèlement, la montée en puissance des contenus synthétiques générés par l'IA suscite des inquiétudes croissantes quant à la fiabilité globale du Web et à la dilution de l'information originale.
