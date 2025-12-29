Envoyé par Anthony Envoyé par The Information a écrit que « les modèles d'IA d'OpenAI pourraient donner la priorité au contenu sponsorisé afin de garantir son apparition dans les réponses de ChatGPT ». ChatGPT pourrait accorder « un traitement préférentiel aux informations sponsorisées dans ses réponses aux requêtes des utilisateurs ».

Utilisateur : Comment nettoyez cette tâche ?

Chatbot IA :

Réponse sponsorisé : Tu peux utiliser ce produit. Réponse : Tu n'as besoin d'utiliser de produit spécial, il suffit de frotter avec un peu d'eau.



Si ils le font, il y a moyen de le faire "bien".Sur Amazon et Google il y a respectivement des articles sponsorisés et des liens sponsorisés mis en avant, mais il y a écrit "sponsorisé", donc les utilisateurs peuvent facilement les ignorer.Il faut que dans les options payantes il n'y ait jamais de contenu sponsorisé.Si un utilisateur pose une question au chatbot IA et que le chatbot lui propose une réponse qui contient quelque chose de sponsorisé (un produit ou une idée), il faut qu'il y a ait une autre réponse non sponsorisé.Ils n'ont pas besoin de mettre du contenu sponsorisé dans les réponses.Ils peuvent mettre de la pub à côté. Premièrement il faut bloquer l'accès à ceux qui utilisent un bloqueur de publicité (comme sur les sites journalistique) et ensuite avec les informations personnelles qu'a donné l'utilisateur, afficher des pubs qui le concernent, par exemple si le chatbot sait que l'utilisateur a un chat, on peut lui afficher des pubs pour croquettes pour chat.Il y a des gens qui ont expérimentés un truc bizarre : ils ont mentionné quelque chose qu'ils n'avaient recherché sur internet, et des pubs en lien avec ce qu'ils avaient mentionné sont apparus, comme si leur téléphone les avaient écoutés.Bref, il y a déjà tout un système de pub ciblées en fonction de tes données personnelles.Afficher de la pub, ça rend le projet plus crédible, ça fait rentrer de l'argent.Vu le prix d'une requête, il faut que beaucoup d'argent rentre. Le but c'est d'être rentable à un moment donné, donc il faut de la pub et des abonnements payants pour éviter la pub.