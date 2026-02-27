La fonctionnalité d'automatisation des tâches Google Gemini peut réserver un Uber ou commander un repas pour vous, elle est disponible en version bêta sur les smartphones Android Pixel 10 et Galaxy S26

Les nouvelles fonctionnalités d'automatisation des tâches de Google Gemini sont désormais disponibles sur les appareils Pixel 10 et Galaxy S26, permettant aux utilisateurs de commander des courses Uber ou des repas DoorDash par commande vocale. Le Galaxy S26 bénéficie de la fonctionnalité Scam Detection (détection des escroqueries) optimisée par Gemini, qui identifie en temps réel les activités suspectes lors d'appels et de messages provenant de numéros inconnus. Ces fonctionnalités bêta représentent une avancée significative par rapport à des concurrents comme Siri, offrant de véritables capacités d'assistant IA avec un accès sécurisé et isolé aux applications.
Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par l'entreprise Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte, du code, des traductions. Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ), aider des chercheurs en analysant des données ou en générant des hypothèses.
Début février 2026, Google a commencé à tester une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Gemini d'importer l'historique de leurs conversations à partir d'autres chatbots IA. Selon Google, les utilisateurs de Gemini pourront importer leurs conversations à partir de ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot et bien d'autres. La nouvelle option « Importer les chats IA » aurait été repérée dans le menu des pièces jointes de Gemini. Elle permettrait aux utilisateurs de transférer leurs chats tout en conservant toutes les informations et tous les médias partagés dans ces conversations. Cette fonctionnalité semble conçue pour aider les utilisateurs à passer des plateformes de chatbot concurrentes à l'assistant IA de Google.
Récemment, Google annonce que Gemini vient d'acquérir la capacité d'effectuer des tâches à votre place. Comme prévu, les propriétaires de Google Pixel 10 (à l'exception, sans surprise, du nouveau Pixel 10a) et de la série Samsung Galaxy S26 pourront bientôt confier certaines tâches à l'IA Gemini de Google. Disponible dans un premier temps en version bêta sur ces téléphones phares, pour un nombre limité d'applications et uniquement aux États-Unis et en Corée, les utilisateurs pourront bientôt demander à Gemini de leur commander un taxi via Uber ou de recommander le dernier repas qu'ils ont pris sur DoorDash.
Gemini travaillera alors en arrière-plan pour effectuer les démarches nécessaires afin d'interagir avec les services tiers requis et saisir les demandes appropriées. Vous pourrez suivre la progression de Gemini à tout moment grâce à des notifications en direct, et vous pourrez également intervenir à tout moment pour prendre le contrôle ou arrêter le processus. En matière de sécurité, Gemini n'aura qu'un accès limité à l'application tierce concernée, qu'il exécutera dans une fenêtre virtuelle isolée des autres applications et services.
C'est l'une des utilisations pratiques les plus intéressantes de l'IA que nous ayons vues depuis longtemps. Depuis un certain temps déjà, nous utilisons le terme « assistants numériques » pour désigner les outils de reconnaissance vocale qui fonctionnent sur nos téléphones, mais ceux-ci n'ont jamais vraiment mérité cette appellation. La nouvelle implémentation de Google, bien que sous une forme strictement limitée, offre un premier aperçu d'un assistant vraiment digne de ce nom, capable d'effectuer à notre place des tâches nuancées mais monotones. Vous savez, comme un véritable assistant.
En juillet 2025, Google avait déjà apporté une mise à jour qui permet à Gemini d'accéder à des applications tierces telles que WhatsApp, Messages et Phone, et de s'y connecter, même si les utilisateurs l'ont désactivée. Mais l'annonce avait suscité la controverse, les informations recueillies par Gemini étant conservées pendant 72 heures, même lorsque les utilisateurs tentent de bloquer l'accès à certaines applications. Malgré cette réaction, Gemini a continué à gagner en popularité.
Alors que la compétition autour de lintelligence artificielle générative est souvent racontée comme une succession de coups médiatiques, de démonstrations spectaculaires et dannonces parfois précipitées, Google avance à un rythme plus feutré. Avec Gemini, son modèle dIA unifié, le groupe semble aujourdhui récolter les fruits dune stratégie plus structurelle que narrative. Sans déclarer officiellement la victoire, Google apparaît de plus en plus comme un acteur central, voire dominant, dans la phase actuelle de la course à lIA. C'est en tout cas l'avis de certains spécialistes comme Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ».
Voici l'annonce de Google :
Laissez Gemini gérer vos tâches quotidiennes en plusieurs étapes sur Android.
Lorsque vous travaillez sur une tâche quotidienne répétitive, il est facile de rêver de la confier à quelqu'un d'autre. Nous vous présentons aujourd'hui un aperçu de ce qui est possible. Bientôt disponible en version bêta dans l'application Gemini pour Pixel 10, Pixel 10 Pro et Samsung Galaxy S26, vous pourrez déléguer vos tâches à plusieurs étapes directement à Gemini, dans un premier temps aux États-Unis et en Corée.
Il vous suffit d'appuyer longuement sur le bouton d'alimentation et de demander à Gemini de vous aider à réserver un trajet pour rentrer chez vous ou à commander à nouveau votre dernier repas sur DoorDash. Gemini fonctionnera de manière transparente en arrière-plan, vous laissant libre de continuer à utiliser votre téléphone.
Cette fonctionnalité a été conçue pour privilégier votre sécurité et votre confidentialité :
- Contrôle : les automatisations commencent à votre demande et s'arrêtent dès que la tâche est terminée.
- Transparence : vous pouvez suivre la progression de Gemini en direct via des notifications, ce qui vous permet de visualiser, d'intervenir ou d'arrêter la tâche.
- Accès : Gemini automatise la tâche en exécutant l'application dont vous avez besoin dans une fenêtre virtuelle sécurisée sur votre téléphone. Cela signifie que Gemini ne peut accéder qu'à certaines applications, et non au reste de votre appareil.
Cette fonctionnalité bêta sera initialement disponible pour certaines applications dans les catégories alimentation, épicerie et covoiturage. Nous n'en sommes qu'au début et nous sommes impatients de connaître votre avis.
