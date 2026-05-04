Le PDG Jensen Huang affirme que la part de marché de Nvidia en Chine est passée de 95 % à zéro, que la politique d'exportation américaine est absurde et qu'elle « s'est déjà largement retournée contre elle »

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que la part de marché de l'entreprise dans le domaine des accélérateurs d'IA en Chine était désormais tombée à 0 %. « En Chine, nous sommes désormais tombés à zéro », a déclaré Jensen Huang. « Céder tout un marché de la taille de celui de la Chine na probablement pas beaucoup de sens sur le plan stratégique, je pense donc que cela sest déjà largement retourné contre nous. » Huang prévient que même sans les GPU IA de pointe et les piles logicielles développées aux États-Unis, la Chine reste un concurrent redoutable en matière de modèles dIA de pointe.
Jensen Huang est un homme d'affaires taïwano-américain, ingénieur électricien et le PDG de Nvidia. Huang a lancé Nvidia en 1993 et en est resté le PDG depuis sa création. Il a sorti l'entreprise de la quasi-faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
Mais ce même mois d'octobre 2025, Jensen Huang a reproché au président américain Donald Trump les contrôles à l'exportation américains et a affirmé que la société ne prévoit désormais plus aucun chiffre d'affaires en provenance de Chine. Selon Huang, le géant américain des semi-conducteurs Nvidia a vu sa domination sur le marché chinois des puces avancées s'effondrer, sa part de marché passant de 95 % à zéro en raison des contrôles stricts à l'exportation imposés par les États-Unis. Il a notamment révélé que Nvidia était totalement interdite de vendre ses puces IA hautes performances, notamment les modèles A100, H100 et H200, à des entreprises chinoises depuis l'entrée en vigueur des restrictions en 2022.
De son côté, la Chine avait également bloqué la vente des puces d'IA de Nvidia en septembre 2025. Cette mesure de Pékin faisait suite aux soupçons croissants des régulateurs chinois, qui accusent Nvidia d'avoir intégré une porte dérobée dans ses puces H20 conçues pour le marché chinois. Les autorités craignent l'existence de mécanismes cachés permettant un accès ou un contrôle à distance, citant des affirmations passées d'experts américains selon lesquelles les processeurs de Nvidia contiennent des systèmes de localisation, mais Nvidia nie ces allégations.
Selon un rapport d'avril 2026, la part de marché de Nvidia dans le marché chinois de GPU dédié à l'IA a chuté de 95% à moins de 60 %. L'entreprise de Jensen Huang peine à défendre les 55 % qui lui restent, bousculée par une industrie nationale qui a livré 1,65 million d'accélérateurs IA en 2025, soit 41 % du marché local. Ce renversement spectaculaire n'est pas le fruit du hasard : c'est le résultat d'une stratégie d'État menée avec constance, d'un calendrier de sanctions américaines erratique, et de la montée en puissance technologique d'acteurs comme Huawei, qui vient tout juste de dévoiler une puce revendiquant près de trois fois les performances du H20, la référence que Washington avait autorisée à l'export pour le marché chinois.
Récemment, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que la part de marché de l'entreprise dans le domaine des accélérateurs d'IA en Chine était désormais tombée à 0 %. « En Chine, nous sommes désormais tombés à zéro », a déclaré Jensen Huang lors dune interview accordée au Special Competitive Studies Project, une initiative bipartisane lancée par des législateurs américains visant à garantir la compétitivité à long terme des États-Unis. « Céder tout un marché de la taille de celui de la Chine na probablement pas beaucoup de sens sur le plan stratégique, je pense donc que cela sest déjà largement retourné contre nous. C'était peut-être logique à l'époque, mais je pense que la politique doit vraiment être dynamique et s'adapter à son époque. Je pense qu'on peut affirmer sans trop s'avancer que la présence de fabricants de puces américains et d'autres entreprises en Chine est tout à fait logique. »
Plus tôt cette année, Bernstein a estimé que la part de marché de Nvidia sur le marché chinois des GPU pour l'IA pourrait chuter de 66 % en 2024 à environ 8 % dans les années à venir, à la fois en raison des restrictions imposées par le gouvernement américain et parce que les fournisseurs nationaux s'apprêtent à couvrir jusqu'à 80 % de la demande. Selon Huang, cela s'est produit bien plus tard, même s'il ne parle, là encore, que des ventes directes de Nvidia aux clients chinois.
Par ailleurs, Huang prévient que même sans les GPU IA de pointe et les piles logicielles développées aux États-Unis, la Chine reste un concurrent redoutable en matière de modèles dIA de pointe. « Les entreprises américaines simposent partout dans le monde », a déclaré Huang. « Largument est quau sein de ce gâteau à cinq couches, il y a une couche particulière qui revêt une importance cruciale, car dans les autres, la Chine peut prendre lavantage. Elle dispose dune énergie moins chère. Elle possède des talents incroyables. Elle [dispose] donc dun nombre important dexperts en sciences et en mathématiques, et par conséquent, le nombre de chercheurs en IA en Chine est tout à fait extraordinaire ; cest lun de ses trésors nationaux. »
Compte tenu de la situation, Huang soutient également que les contrôles à lexportation américains pourraient savérer stratégiquement contre-productifs. Il fait valoir que céder un marché de cette envergure accélère la marche de la Chine vers lautosuffisance, tandis que la participation continue des entreprises américaines à ce marché contribuerait à étendre la portée mondiale de la pile technologique américaine en matière dIA.
En effet, les développeurs chinois s'appuient de plus en plus sur du matériel local, avec des entreprises comme Huawei, Cambricon, Moore Threads et MetaX qui font progresser à la fois la puce et les logiciels. Dans le domaine des logiciels en particulier ce qu'on appelle le « fossé CUDA » , la technologie américaine en matière d'IA reste la principale frontière en Chine que les entreprises locales n'ont pas encore conquise.
En fin de compte, Huang met en garde contre le fait que les discours alimentés par la peur et les contrôles à l'exportation pourraient ralentir le déploiement de l'IA à plus grande échelle, alors que la Chine et d'autres régions s'en servent de plus en plus activement comme outil économique. Selon lui, le leadership à long terme dépendra moins de la restriction des rivaux mondiaux que de la capacité à garantir que l'écosystème américain de l'IA domine à l'échelle mondiale.
Cette déclaration rappelle qu'en janvier, il avait également mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA. Selon lui, beaucoup dinvestisseurs raisonnent encore comme si lIA était un produit logiciel classique, capable de générer des marges immédiates et exponentielles. Or, la réalité industrielle de lIA est tout autre : elle repose sur des cycles dinvestissement lourds, des infrastructures énergivores et une transformation profonde des systèmes informatiques existants.
Il avait également introduit une comparaison directe entre les États-Unis et la Chine. Contrairement à une lecture simpliste de la course à lIA, il souligne que la compétition ne se joue pas uniquement sur la qualité des modèles ou la puissance brute des puces. Même dans le domaine des semi-conducteurs, où lavance américaine reste réelle, Huang appelle à la prudence. La fabrication est avant tout un processus industriel, et sous-estimer la capacité manufacturière chinoise serait, selon lui, une erreur majeure. La domination technologique ne se décrète pas, elle se soutient par une politique industrielle cohérente et durable.
Sources : IDC, Bernstein, Jensen Huang
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