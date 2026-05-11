Pour comprendre l'urgence du discours tenu par Sony lors de sa présentation stratégique du 8 mai 2026, il faut d'abord regarder les chiffres. La division jeux de Sony n'a vendu que 1,5 million de PS5 au cours de son quatrième trimestre fiscal, soit une chute de 46 % par rapport à l'année précédente. Un effondrement en partie attribuable à deux hausses de prix successives en moins d'un an, qui ont fait passer le prix du modèle standard de 499,99 dollars à 649,99 dollars.
Parallèlement, l'acquisition de Bungie (le studio derrière Destiny 2 et Marathon) continue de peser lourd. Sony a enregistré un coût de dépréciation de 560 millions de dollars pour son seul quatrième trimestre fiscal 2025, avec un total de près de 765 millions de dollars perdus sur l'ensemble de l'année sur cette opération. La situation est d'autant plus embarrassante que Marathon, la première nouvelle franchise de Bungie depuis plus d'une décennie, peine à se maintenir dans le top 10 des jeux les plus joués chaque semaine sur PS5, Xbox Series X/S ou PC.
C'est dans ce contexte de pression financière que Hiroki Totoki, PDG du groupe Sony, et Hideaki Nishino, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE), ont choisi de faire de l'intelligence artificielle le centre de gravité de leur présentation aux investisseurs.
La rhétorique de l'amplificateur
Le cadrage rhétorique de Sony mérite d'être examiné avec attention. Totoki a décrit l'IA comme « un amplificateur de l'imagination humaine et un catalyseur de nouvelles possibilités », tout en insistant sur le fait que « la créativité humaine doit rester au centre » et que l'IA « n'est pas un remplacement pour les artistes ou les créateurs ».
Ce discours n'a rien d'original dans l'industrie : Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft et Activision ont tous tenu des propos comparables ces dernières années. Ce qui distingue la présentation de Sony, c'est la précision avec laquelle les deux dirigeants ont articulé leur vision en la liant à des outils concrets déjà déployés en interne.
Nishino a confirmé que les studios first-party de PlayStation utilisent déjà l'IA générative et d'autres technologies connexes dans leurs pipelines de développement, notamment pour automatiser les flux de travail répétitifs, améliorer la productivité en ingénierie logicielle et accélérer l'assurance qualité, la modélisation 3D et l'animation.
Mockingbird : quand l'IA fait le travail de l'animateur
L'outil le plus emblématique présenté lors de cette conférence porte le nom de Mockingbird, référence au merle moqueur capable d'imiter n'importe quel chant. Ce programme d'IA générative propriétaire « anime rapidement des modèles faciaux 3D à partir de données de capture de performance ». Des studios comme Naughty Dog, à qui l'on doit The Last of Us et Uncharted, et San Diego Studio, responsable de la franchise MLB The Show, ont adopté l'outil, y compris sur des titres déjà commercialisés.
La promesse de gains de temps est frappante. « Avec Mockingbird, un travail d'animation qui aurait pris des heures peut désormais être accompli en une fraction de seconde », a déclaré Nishino. La nuance (importante) est que l'entreprise dit ne pas remplacer les acteurs de capture de mouvement, mais optimiser la façon dont elle traite les données issues de ces sessions live. Autrement dit : les comédiens continuent de jouer, mais le travail en aval d'interprétation et de rigging de leurs performances est largement délégué à la machine.
Un second outil, distinct, a également été évoqué. Un système d'animation de cheveux piloté par l'IA convertit des séquences vidéo de coiffures réelles en modèles 3D au niveau du brin, réduisant drastiquement ce qui était auparavant un processus extrêmement laborieux. Animer des centaines de mèches individuelles avec un comportement physique crédible représentait l'un des défis techniques les plus chronophages de la production 3D. L'IA compresse ce travail en quelques instants.
La plateforme comme outil de monétisation
Au-delà du pipeline de développement, Nishino a présenté l'IA comme un levier de revenus directs pour la plateforme PlayStation elle-même. Des outils d'acheminement de paiements basés sur le machine learning ont généré plus de 700 millions de dollars de revenus supplémentaires au cours des dernières années, en dirigeant les transactions de manière plus efficace.
Sony travaille également sur des systèmes de recommandation personnalisés, susceptibles de suggérer à chaque joueur son prochain jeu, son prochain abonnement ou ses prochains achats d'accessoires et de merchandising en fonction de ses préférences. Un système de ce type, bien calibré, peut significativement augmenter le...
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