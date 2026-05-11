OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé dune société à but lucratif dintérêt public (PBC) et dune fondation à but non lucratif, dont le siège se trouve à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Depuis novembre 2025, OpenAI est confrontée à sept poursuites judiciaires en Californie, alléguant que ChatGPT aurait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Déposées par deux groupes de défense des droits, ces poursuites affirment qu'OpenAI a commercialisé GPT-4o en dépit d'avertissements internes concernant son comportement manipulateur. Les plaintes affirment qu'OpenAI a précipité la mise sur le marché de ChatGPT au détriment de la sécurité des utilisateurs. OpenAI affirme examiner les dossiers et qualifie les situations ayant conduit à ces suicides d'« incroyablement déchirantes ».
Pourtant, un mois auparavant, OpenAI a annoncé la mise en place d'un contrôle parental pour ChatGPT après le suicide d'un adolescent. La société spécialisée dans l'IA a annoncé ces changements alors que les inquiétudes grandissent quant à l'impact des chatbots sur la santé mentale des jeunes. Grâce à ces changements, les parents pourront associer leurs comptes ChatGPT à ceux de leurs enfants, désactiver certaines fonctionnalités, notamment la mémoire et l'historique des conversations, et contrôler la manière dont le chatbot répond aux questions grâce à des « règles de comportement adaptées à l'âge ».
Dans la continuité de cette initiative, OpenAI a récemment lancé « Trusted Contact » (Contact de confiance) dans ChatGPT, une fonctionnalité de sécurité permettant aux utilisateurs adultes de désigner une personne qui pourra être avertie si les systèmes automatisés et les modérateurs détectent des risques sérieux d'automutilation. La notification envoyée au « Contact de confiance » est volontairement limitée : aucun historique de conversation nest partagé, et la confidentialité est privilégiée. Les utilisateurs conservent le contrôle total pour ajouter, modifier ou supprimer leur « Contact de confiance » à tout moment.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Présentation de « Contact de confiance » dans ChatGPT
Les utilisateurs se servent de ChatGPT pour apprendre, explorer des idées, résoudre des problèmes et réfléchir à des questions personnelles. Parfois, ces conversations peuvent inclure des moments où une personne est en difficulté ou cherche du soutien. Notre objectif est de concevoir des systèmes qui réagissent de manière réfléchie aux conversations sensibles et encouragent les utilisateurs à se tourner vers une aide concrète en cas de besoin.
Aujourdhui, nous commençons à déployer « Contact de confiance », une fonctionnalité de sécurité facultative dans ChatGPT qui permet aux adultes de désigner une personne de confiance, telle quun ami, un membre de la famille ou un aidant, qui pourra être avertie si nos systèmes automatisés et nos modérateurs formés détectent que la personne enregistrée a évoqué lidée de sautomutiler dune manière qui soulève de graves inquiétudes pour sa sécurité. Contact de confiance est conçu pour offrir un soutien supplémentaire en complément des lignes d'assistance locales déjà disponibles dans ChatGPT, en aidant les utilisateurs à entrer en contact avec une personne de confiance lorsqu'ils sont en situation de crise.
« Contact de confiance » sappuie sur les notifications de sécurité du contrôle parental, qui permettent aux parents ou tuteurs de recevoir des alertes lorsquil y a des signes de détresse...
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