Airbnb affirme que l'IA rédige désormais 60 % de son nouveau code, et que son bot IA dédié au service client traite désormais 40 % des demandes sans avoir à faire appel à un agent humain

Brian Chesky, PDG dAirbnb, a récemment déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait joué un rôle majeur dans le développement logiciel chez Airbnb au cours du premier trimestre 2026, lIA ayant généré environ 60 % du code produit par les ingénieurs de lentreprise. En outre, Airbnb révèle que son bot d'IA dédié au service client traite désormais 40 % des demandes sans avoir à faire appel à un agent humain, contre environ 33 % en début d'année
Airbnb est une société américaine qui exploite une plateforme en ligne proposant des séjours chez l'habitant, des expériences et des services à court et long terme dans divers pays et régions. Elle agit en tant qu'intermédiaire et prélève une commission sur chaque réservation. Airbnb a été fondée en 2008 par Brian Chesky, Nathan Blecharczyk et Joe Gebbia. Brian Joseph Chesky, né le 29 août 1981, est un homme d'affaires et designer industriel américain, cofondateur et PDG d'Airbnb. Selon Forbes, Chesky est la 290e personne la plus riche au monde, avec une fortune estimée à 9,2 milliards de dollars, en grande partie grâce à sa participation de 10 % dans Airbnb.
Brian Chesky, PDG dAirbnb, a récemment déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait joué un rôle majeur dans le développement logiciel chez Airbnb au cours du premier trimestre 2026, lIA ayant généré environ 60 % du code produit par les ingénieurs de lentreprise. Sexprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026 dAirbnb, Brian Chesky a indiqué que lentreprise recourait de plus en plus à des outils dIA pour le codage, le service client et la recherche.
Ces commentaires placent Airbnb au même rang que des entreprises telles que Google, Microsoft et Spotify, qui ont également évoqué lutilisation de lIA pour accélérer le travail de programmation et le développement logiciel. Chesky a déclaré que lIA sétait avérée particulièrement utile pour créer des outils destinés aux partenaires API dAirbnb, qui gèrent des propriétés à laide de différents systèmes logiciels.
« Les partenaires API disent vouloir être de meilleurs hôtes et avoir besoin de meilleurs outils. LIA offre un formidable levier : là où il fallait auparavant une équipe de 20 ingénieurs, un seul ingénieur peut désormais créer des agents capables deffectuer une grande partie du travail sous supervision », a déclaré Chesky. Il a ajouté : « Ladoption doutils dIA nous donne les moyens de développer davantage de logiciels pour nos partenaires API, accélérant ainsi des tâches pour lesquelles nous navions pas les ressources auparavant. »
Lors de la présentation de ses résultats, lentreprise a également révélé avoir étendu lutilisation de lIA dans le service client au cours de lannée écoulée. Selon Chesky, le bot dassistance alimenté par lIA de lentreprise traite désormais 40 % des demandes des clients sans avoir besoin dun agent humain. En début dannée, ce chiffre était denviron 33 %. Lentreprise a également testé des fonctionnalités de recherche alimentées par lIA, bien que Chesky ait déclaré que le secteur du voyage était encore confronté à des défis en matière dutilisation doutils dIA basés sur des chatbots.
« Je ne pense pas que quiconque ait encore trouvé la solution en matière dIA pour le voyage ou le commerce électronique », a déclaré Chesky. Il a ajouté que les chatbots actuels présentent plusieurs limites pour les plateformes de voyage et dachat, notamment « trop de texte », une « mauvaise comparaison » entre les options et le fait que les réservations impliquent souvent plusieurs personnes alors que les chatbots sont « principalement conçus pour un seul utilisateur ».
Cette déclaration rappelle les propos du PDG de Google, Sundar Pichai, qui a révélé en avril 2026 que plus des trois quarts de tout le nouveau code de l'entreprise sont désormais générés par l'IA. Ce chiffre marque une accélération rapide de la transformation interne de Google, passant de 50 % il y a seulement six mois à 75 % aujourd'hui, ce qui marque le début de l'ère « agentique » dans l'ingénierie logicielle. « Nous utilisons l'IA pour générer du code en interne chez Google depuis un certain temps. Aujourd'hui, 75 % de tout le nouveau code chez Google est généré par l'IA et approuvé par des ingénieurs, contre 50 % à l'automne dernier », a déclaré Pichai.
Source : Brian Chesky, PDG d'Airbnb
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