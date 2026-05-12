OpenAI lance une nouvelle génération de modèles vocaux en temps réel dans son API pour les développeurs, capables de raisonner, de traduire et de transcrire les propos des utilisateurs à mesure qu'ils parlent

La voix comme interface entre les personnes et les produits

De la parole à l'action : les utilisateurs peuvent décrire ce dont ils ont besoin, et le système est capable d'analyser la demande, d'utiliser des outils et d'accomplir la tâche. Par exemple, Zillow développe actuellement un assistant capable d'écouter, d'analyser et de répondre à des demandes telles que : « Trouve-moi des maisons correspondant à mon budget, évite les rues très fréquentées et organise une visite pour samedi. »

les utilisateurs peuvent décrire ce dont ils ont besoin, et le système est capable d'analyser la demande, d'utiliser des outils et d'accomplir la tâche. Par exemple, Zillow développe actuellement un assistant capable d'écouter, d'analyser et de répondre à des demandes telles que : « Trouve-moi des maisons correspondant à mon budget, évite les rues très fréquentées et organise une visite pour samedi. » Les systèmes de synthèse vocale , grâce auxquels un logiciel peut transformer des informations contextuelles en instructions vocales en temps réel. Par exemple, une application de voyage pourrait informer de manière proactive un voyageur : « Votre vol à l'arrivée est retardé, mais vous pourrez tout de même prendre votre correspondance. J'ai trouvé la nouvelle porte d'embarquement, tracé l'itinéraire le plus rapide à travers le terminal, et votre bagage devrait toujours être transféré. »

, grâce auxquels un logiciel peut transformer des informations contextuelles en instructions vocales en temps réel. Par exemple, une application de voyage pourrait informer de manière proactive un voyageur : « Votre vol à l'arrivée est retardé, mais vous pourrez tout de même prendre votre correspondance. J'ai trouvé la nouvelle porte d'embarquement, tracé l'itinéraire le plus rapide à travers le terminal, et votre bagage devrait toujours être transféré. » De voix à voix : l'IA permet de poursuivre les conversations en direct, quel que soit la langue, la tâche ou le contexte. Par exemple, Deutsche Telekom développe actuellement des services d'assistance vocale permettant aux clients de s'exprimer dans la langue dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, tandis que le modèle traduit la conversation en temps réel.



Voix en temps réel : aider les modèles vocaux à raisonner et à agir

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OpenAI Global, LLC est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé d'une société à but lucratif d'intérêt public (PBC) et d'une fondation à but non lucratif, dont le siège social est situé à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles linguistiques GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.OpenAI a enrichi son API de trois nouveaux modèles d'intelligence vocale destinés aux applications vocales en temps réel. Cette mise à jour comprend GPT-Realtime-2, un modèle conversationnel conçu pour des interactions vocales réalistes, doté d'une capacité de raisonnement de niveau GPT-5, ce qui lui permet de gérer des conversations en direct plus complexes que les versions précédentes.L'entreprise a également lancé GPT-Realtime-Translate, un outil de traduction orale en temps réel prenant en charge plus de 70 langues sources et 13 langues cibles. Dans la foulée, GPT-Realtime-Whisper permet la transcription en direct de la parole en texte, offrant ainsi aux applications la possibilité de capturer les interactions orales au fur et à mesure qu'elles se produisent.GPT-Realtime-2 est facturé à l'utilisation de jetons, tandis que la traduction et la transcription sont facturées à la minute. Ces trois modèles sont disponibles via l'API Realtime d'OpenAI et peuvent répondre à des besoins dans des domaines tels que le service client, l'éducation, les médias, l'événementiel et les plateformes de créateurs.A mesure que la commande vocale s'impose comme un moyen plus naturel d'utiliser les logiciels, OpenAI a constaté que les développeurs s'appuient sur trois nouvelles tendances en matière d'IA vocale :Selon OpenAI, ces modèles peuvent également fonctionner en synergie. Priceline travaille à la création d'un avenir où les voyageurs pourront gérer l'intégralité de leur voyage à l'aide de la voix : rechercher des vols et des hôtels de manière conversationnelle, gérer les changements (comme modifier une réservation d'hôtel suite à un retard de vol) ou obtenir des informations en temps réel sur les temps d'attente aux contrôles de sécurité, et traduire les conversations une fois arrivés à destination.GPT-Realtime-2 est conçu pour les interactions vocales en direct : le modèle assure la fluidité de la conversation tout en analysant une requête, en faisant appel à des outils, en gérant les corrections ou les interruptions, et en répondant de manière adaptée au contexte.[LIST][*]les développeurs peuvent ajouter de courtes phrases avant la réponse principale, telles que « Je vais vérifier cela » ou « Un instant, je me renseigne », afin que les utilisateurs sachent que l'agent traite leur demande.[*]le modèle peut faire appel à plusieurs outils à la fois et signaler ces actions à...