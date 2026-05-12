Le problème relatif aux infrasons et leurs effets sur la santé

Le bruit assourdissant engendré par la production d'énergie

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Les centres de données font face à une opposition grandissante de la part des riverains pour de nombreuses raisons : augmentation drastique des prix de l'électricité ; pénurie de composants causée par la demande ahurissante des Big Tech ; hausse des émissions en raison du recours massif aux énergies fossiles comme le gaz et le charbon ; pollution sonore provenant des vastes fermes de serveurs installées sur plusieurs hectares, et des centrales dédiées.En ce qui concerne la pollution sonore de ces complexes, des rapports indiquent que l'ampleur du bruit constant pousse d'ailleurs certains gouvernements locaux à instaurer des moratoires sur ces projets de construction. Les Big Tech préfèrent bâtir ces installations près des réseaux existants et des zones peuplées pour éviter de tout construire de zéro, ce qui multiplie les conflits avec les habitants à mesure que les conséquences négatives se révèlent.Une plainte majeure concerne les infrasons, des fréquences sonores très basses qui sont inaudibles pour l'oreille humaine, mais qui peuvent être ressenties physiquement. Les résidents exposés à ce bourdonnement continu signalent des effets néfastes sur leur santé, tels que des maux de tête, de l'insomnie, des nausées, des vertiges et de l'anxiété. Certains plaignants ont signalé des niveaux sonores avoisinant 100 décibels, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.Selon l'organisation bipartisane à but non lucratif Environmental and Energy Study Institute (EESI), les centres de données émettent des sons à différentes fréquences, tant hautes que basses. Les fréquences basses, en particulier celles qui sont situées en dessous du seuil daudibilité humaine, sont particulièrement difficiles à détecter sans équipement fiable, ce qui rend lévaluation du bruit particulièrement difficile pour les communautés locales.Selon les experts, ces fréquences sonores nuisibles proviennent notamment des systèmes de refroidissement massifs requis par les serveurs d'IA, des équipements indispensables pour dissiper la chaleur générée par des processeurs consommant des quantités faramineuses d'électricité.Les habitants de Brittany Heights, à Chandler, en Arizona, ont essayé pendant des années de faire abstraction du bourdonnement constant d'un centre de données construit en 2014 à l'aide de casques antibruit et de bouchons d'oreille. Cependant, cette approche n'a pas produit d'effet. La pollution sonore constituait un problème si important pour les habitants que cela a conduit au blocage du projet de construction d'un nouveau centre de données.Comme les centres de données dédiés à l'IA s'appuient sur d'énormes baies de processeurs graphiques (GPU) pour fonctionner, ils génèrent une quantité considérable de chaleur. Les GPU ont besoin d'être refroidis pour fonctionner à leur rendement maximal, ce qui signifie que d'énormes quantités d'énergie sont utilisées dans le processus. Cela peut représenter jusqu'à 40 % de la consommation électrique totale d'un grand centre de données.Certains centres de données ont recours à des générateurs de secours pour maintenir leur alimentation électrique à 100 %. Dans plusieurs cas, il s'agit de générateurs diesel tournant pendant les heures de pointe, lorsque les fournisseurs d'électricité doivent alimenter d'autres zones résidentielles et industrielles. Des batteries de générateurs émettant chacun jusqu'à 105 décibels sont mises en marche afin de maintenir l'alimentation électrique.La situation est pire pour les centres de données hors réseau. Plutôt que de construire des infrastructures coûteuses pour relier un centre de données aux infrastructures existantes à proximité des centres urbains, [URL="https://intelligence-artificielle.developpez.com...