Le responsable de la politique présidentielle sud-coréenne, Kim Yong-beom, a proposé d'instaurer un « dividende citoyen » pour redistribuer une partie des bénéfices et des recettes fiscales générés par l'intelligence artificielle (IA) à l'ensemble des citoyens. Il a fait valoir que les retombées économiques actuelles de l'IA reposaient sur des décennies d'investissements dans les infrastructures nationales, soulignant la pression croissante de l'opinion publique en faveur d'une répartition équitable des bénéfices tirés de cette technologie. Cette appel intervient alors que des conflits sociaux secouent la division puces électroniques de Samsung, où une grève menace la production des semi-conducteurs.
Alors que l'IA alimente les promesses de croissance, il ravive également les craintes liées à la destruction d'emplois et à l'aggravation des inégalités économiques. Plusieurs responsables politiques, dont Marietje Schaake, ont déjà évoqué la possibilité de taxer l'IA afin que les entreprises contribuent davantage aux coûts sociaux liés aux suppressions d'emplois. Si cette proposition reste controversée, ses partisans estiment quelle permettrait d'assurer une redistribution plus équitable des bénéfices tirés de l'essor de l'IA.
Le secrétaire général chargé des politiques à la présidence est un poste de niveau ministériel au sein du cabinet présidentiel, pourvu par nomination du président de la République de Corée. Depuis juin 2025, le poste est occupé par Kim Yong-beom, un économiste et haut fonctionnaire de carrière qui a exercé des fonctions de haut niveau au sein du gouvernement, dans le secteur financier et dans le secteur privé.
La Corée du Sud devrait verser à tous ses citoyens une part des bénéfices générés par l'IA, a déclaré un haut responsable politique sud-coréen, alors qu'un conflit social menace de perturber la production au sein de la division puces électroniques de Samsung Electronics.
Le responsable de la politique présidentielle, Kim Yong-beom, a déclaré dans un message publié sur Facebook qu'une partie des bénéfices et des recettes fiscales générés par l'essor de l'IA « devrait être redistribuée de manière structurelle à l'ensemble des citoyens ».
En effet, a fait valoir Kim Yong-beom, les retombées économiques de l'IA reposent, au moins en partie, sur les infrastructures industrielles mises en place par le pays au cours des cinquante dernières années.
Les actions de Samsung et de SK Hynix, qui avaient progressé en début de séance, ont perdu leurs gains et ont chuté de 5,4 % au plus fort de la baisse. Cela a entraîné le Kospi, l'indice de référence, à reculer de 5,1 %.
Partout dans le monde, les économistes et les responsables politiques soulignent de plus en plus que l'avènement des technologies d'intelligence artificielle risque d'aggraver le fossé entre les nantis et les démunis.
En Corée du Sud notamment, cette inquiétude grandissante s'est traduite par des appels publics lancés aux dirigeants du secteur, de SK Hynix à Samsung, pour qu'ils partagent davantage les fruits de cet essor mondial des infrastructures d'IA.
Kim Yong-beom, responsable de la politique présidentielle de la Corée du Sud
Les propos de Kim Yong-beom font suite au rassemblement, en avril dernier, de dizaines de milliers de personnes devant le principal site de production de puces de Samsung pour exiger que les employés bénéficient d'une part plus importante des bénéfices générés par l'IA. Le syndicat de l'entreprise réclame que 15 % du bénéfice d'exploitation soient reversés aux employés de la division puces.
Le syndicat a menacé d'organiser une grève de 18 jours à compter du 21 mai. Les salariés ont invoqué l'augmentation des primes versées par SK Hynix, qui a accepté en 2025 de consacrer 10 % de son bénéfice d'exploitation annuel à un fonds de primes de performance, pour justifier leur demande d'augmentation salariale.
« Les bénéfices exceptionnels à lère de lIA sont, par nature, concentrés », écrit Kim Yong-beom. Les entreprises spécialisées dans la mémoire, les ingénieurs clés et les détenteurs dactifs ont de fortes chances den tirer des avantages considérables, tandis quune grande partie de la classe moyenne pourrait nen ressentir que les effets indirects.
La proposition de la Corée du Sud sinscrit dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la manière d'anticiper les bouleversements économiques et sociaux induits par cette technologie. OpenAI avait déjà plaidé en ce sens en publiant, le 6 avril 2026, un plan d'action préconisant la mise en place d'une taxe sur les robots et d'un fonds de richesse publique pour amortir les pertes d'emplois liées à l'IA.
Intitulé « Politique industrielle pour lère de lintelligence : des idées pour donner la priorité aux personnes », ce document de 13 pages présente ces mesures comme un point de départ pour un débat public sur les réponses à apporter aux pertes d'emplois liées à l'automatisation, plutôt que comme un cadre définitif, selon les déclarations du PDG Sam Altman.
Source : Kim Yong-beom, responsable de la politique présidentielle de la Corée du Sud
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