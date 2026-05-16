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OpenAI lance son application de codage Codex sur mobile, disponible sur iOS et Android, qui se connecte désormais à votre session Codex en cours d'exécution sur votre ordinateur de bureau

Le , par Alex
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OpenAI a annoncé Codex sur téléphone. L'application mobile (iOS et Android) se connecte désormais à votre session Codex en cours sur votre ordinateur de bureau via une couche de relais sécurisée. Vous pouvez examiner les différences, approuver les commits et suivre la progression des agents où que vous soyez. Pas besoin de SSH, de VPN ni d'ordinateur portable. Selon OpenAI, Codex dans lapplication mobile ChatGPT offre une expérience mobile complète pour travailler avec Codex. Lorsque vous vous connectez à lun de vos appareils sur lequel Codex est en cours dexécution, lapplication charge létat en temps réel de cet environnement afin que vous puissiez travailler de manière fluide sur les fils de discussion actifs, les validations, les plugins et le contexte du projet.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.

En février 2026, OpenAI a lancé son modèle de codage GPT-5.3-Codex, qui selon la société, avait amélioré ses « capacités de raisonnement et de connaissances professionnelles » et qu'il fonctionnerait 25 % plus rapidement que son prédécesseur. OpenAI précise que le nouveau modèle GPT-5.3-Codex est son « premier modèle qui a contribué à sa propre création ». Lors de l'annonce de GPT-5.3-Codex, OpenAI a déclaré : « L'équipe Codex a utilisé les premières versions pour déboguer sa propre formation, gérer son propre déploiement et diagnostiquer les résultats des tests et des évaluations. Notre équipe a été impressionnée par la capacité de Codex à accélérer son propre développement. »

Récemment, OpenAI a annoncé Codex sur téléphone. L'application mobile (iOS et Android) se connecte désormais à votre session Codex en cours sur votre ordinateur de bureau via une couche de relais sécurisée. Vous pouvez examiner les différences, approuver les commits et suivre la progression des agents où que vous soyez. Pas besoin de SSH, de VPN ni d'ordinateur portable. Pendant la période de prévisualisation, cette fonctionnalité est disponible sur tous les forfaits, y compris le forfait Gratuit.

Anthropic a lancé Claude Code Remote Control en février, trois mois avant OpenAI. Les architectures reflètent des modèles de confiance différents : Codex sexécute dans des sandbox cloud isolées, tandis que Claude Code sexécute localement avec un accès complet au système de fichiers. Des approches différentes, mais le même pari : cest sur votre téléphone que le code est approuvé. Même avec son écran relativement petit, le téléphone est idéal pour cela.

La plupart des commits générés par les agents sont petits, bien testés et routiniers. Mises à jour de dépendances, points de terminaison standard, couverture de test, modifications de configuration. Une validation rapide sur mobile est la bonne solution pour 80 % dentre eux. Les 20 % qui nécessitent un véritable examen minutieux sont ceux qui méritent toute votre attention sur un écran adapté. Linstinct de triage (quels commits nécessitent un examen attentif et lesquels méritent simplement un « OK ») devient la compétence clé de lingénierie senior.


Voici l'annonce d'OpenAI :

Utilisez Codex où que vous soyez

Codex est désormais disponible dans l'application mobile ChatGPT afin que vous puissiez rester informé où que vous soyez, tandis que Codex effectue le travail sur vos ordinateurs portables, vos machines de développement ou vos environnements distants.

À mesure que les agents se chargent de tâches plus longues, un nouveau rythme de collaboration voit le jour. Pour faire avancer le travail, vous devez pouvoir répondre facilement à une question, examiner ce que Codex a trouvé, changer de direction, approuver la suite des opérations ou ajouter une nouvelle idée.

Plus de 4 millions de personnes utilisent désormais Codex chaque semaine, et nous constatons à quel point ces petits moments comptent. Une brève intervention peut permettre de faire avancer un fil de discussion, d'éviter des retouches inutiles ou d'aider Codex à progresser en s'appuyant sur le bon contexte. Vous pouvez désormais le faire depuis votre téléphone. Commencez ici⁠.

Restez connecté à vos tâches en cours où que vous soyez

Codex dans lapplication mobile ChatGPT offre une expérience mobile complète pour travailler avec Codex. Lorsque vous vous connectez à lun de vos appareils sur lequel Codex est en cours dexécution (quil sagisse de votre ordinateur portable, dun Mac mini dédié ou dun environnement distant géré), lapplication charge létat en temps réel de cet environnement afin...
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