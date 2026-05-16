xAI d'Elon Musk lance Grok Build, son premier agent de codage IA : une version bêta préliminaire est désormais disponible pour les abonnés SuperGrok Heavy, à partir de 300 $ par mois

Try this early Grok Build (anything) beta and let us know what to improve.



Much appreciated! https://t.co/1GgGEQzv3E — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2026

AGENTS.md

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Code : Sélectionner tout curl -fsSL https://x.ai/cli/install.sh | bash

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Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et une personnalité publique connu pour diriger Tesla, SpaceX et xAI. Musk est l'homme le plus riche du monde depuis 2025. En mai 2026, Forbes estimait sa fortune à 788 milliards de dollars.Grok est un chatbot d'IA générative développé par SpaceXAI. Il a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre d'une initiative s'appuyant sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom. Grok dispose d'applications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi qu'au robot Optimus de Tesla. Le chatbot tire son nom du verbe « to grok », créé par l'auteur américain de science-fiction Robert A. Heinlein pour désigner une forme de compréhension profonde et intuitive.Le 14 mai 2026, xAI a lancé une version bêta préliminaire de Grok Build, un agent de codage et une interface en ligne de commande destinés à l'ingénierie logicielle professionnelle et aux tâches de développement complexes. L'accès à cette première version est réservé aux abonnés SuperGrok Heavy, ce qui permet à xAI d'améliorer à la fois le modèle et le produit en s'appuyant sur les premiers retours des utilisateurs.Pour ceux qui gèrent des projets complexes, Grok Build propose un mode « plan » (planification). Ce mode offre aux utilisateurs un contrôle total sur l'exécution des tâches, leur permettant d'approuver les plans proposés, de commenter des étapes spécifiques ou de réécrire les plans avant leur exécution. Toutes les modifications sont suivies de manière transparente et présentées sous forme de diffs clairs.Lorsqu'il est initialisé dans un référentiel, Grok Build fonctionne avec les fichiers, les plugins, les hooks, les compétences et les serveurs MCP préexistants, en détectant et en respectant automatiquement les conventions établies.Pour les projets plus volumineux ou plus complexes, le système peut répartir la charge de travail entre des sous-agents spécialisés fonctionnant en parallèle, et offre des intégrations approfondies avec les arborescences de travail. Ces sous-agents peuvent également être lancés dans des arborescences de travail distinctes si nécessaire.S'appuyant sur ces améliorations apportées au flux de travail, Grok Build prend en charge le mode « headless » (sans interface graphique,) pour l'exécution d'agents au sein de scripts et de pipelines automatisés.L'interface en ligne de commande (CLI) offre une prise en charge complète de l'ACP pour les utilisateurs qui souhaitent créer des bots personnalisés ou des applications d'orchestration d'agents.Les abonnés à SuperGrok Heavy peuvent installer Grok Build à l'aide de la commande ci-dessous :« Il s'agit d'une version bêta préliminaire, et vos commentaires sont le moyen le plus rapide de l'améliorer. Tapezdans l'interface de ligne de commande pour envoyer directement à l'équipe vos signalements de bugs, vos suggestions et vos réactions », a conclu xAI.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de xAI crédible ou pertinente ?Avez-vous déjà utilisé cet outil ou un outil similaire pour votre usage ou le développement d'applications, et si oui, qu'en pensez-vous ?