Jensen Huang, PDG de Nvidia, a réfuté les craintes selon lesquelles l'IA détruirait des emplois, affirmant que cette idée était « fausse » et que « les ingénieurs logiciels sont plus occupés que jamais »

Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a réfuté les inquiétudes grandissantes selon lesquelles l'intelligence artificielle (IA) détruirait des emplois, affirmant que cette idée était « fausse » et ajoutant que « les ingénieurs logiciels sont plus occupés que jamais ». Lors d'une récente intervention à l'université Stanford, il a souligné que les outils d'IA accéléraient le travail, stimulaient la productivité et créaient une demande en nouvelles idées et compétences. Il a cité l'exemple de la radiologie, où l'IA a entraîné une augmentation du nombre de spécialistes. Le dirigeant a finalement prédit que l'adoption de l'IA allait créer davantage d'emplois à mesure que les secteurs d'activité auraient besoin de nouvelles compétences pour les technologies émergentes.
Cette prise de position intervient alors que le débat sur l'impact de l'IA sur le métier de développeur est particulièrement vif. Ces derniers mois, plusieurs acteurs du secteur, dont le développeur Nolan Lawson, ont alerté sur la transformation rapide du développement logiciel sous leffet de lIA générative. Selon lui, ces outils sont désormais capables d'écrire du code mieux que les programmeurs, ce qui remet en question les méthodes de travail traditionnelles.
Nolan Lawson souligne que si les jeunes développeurs adoptent progressivement des assistants de codage IA pour accélérer leur production, cette évolution soulève également des questions sur la valeur de l'expérience accumulée. Il décrit une transition qui va au-delà de la simple automatisation, remettant en cause l'identité professionnelle des ingénieurs logiciels, la transmission du savoir-faire et la place de la créativité humaine dans l'écriture du code.
Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. L'entreprise développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, aux jeux vidéo, ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent considérée comme une entreprise de la « Big Tech ».
Jen-Hsun « Jensen » Huang est un chef d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En mai 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 200 milliards de dollars, ce qui fait de lui la septième personne la plus riche au monde.
Lors d'une récente interview à l'université de Stanford, Jensen Huang a déclaré que l'IA modifie la nature du travail, mais qu'elle ne rend pas nécessairement les travailleurs inutiles. Jensen Huang a fait valoir que les outils d'IA aident les gens à travailler plus rapidement et à plus grande échelle, tout en créant une demande pour de nouvelles idées et compétences. Il a cité des exemples issus des secteurs de la santé et de l'ingénierie logicielle pour expliquer pourquoi il estime que l'IA créera davantage d'emplois à long terme au lieu d'en supprimer.
« Tout dabord, je pense que ces discours selon lesquels lIA détruirait des emplois ne vont pas aider les États-Unis », a déclaré Jensen Huang. « Cest tout simplement faux. »
Jensen Huang explique comment l'IA a permis d'augmenter le nombre de radiologues
Au cours de l'entretien, Jensen Huang a évoqué une prédiction formulée il y a plusieurs années par l'un des pionniers de l'IA, qui avait affirmé que la radiologie deviendrait obsolète car l'IA automatiserait l'interprétation des examens d'imagerie médicale. Selon Huang, l'IA a effectivement transformé la radiologie exactement comme prévu.
« Le revers de la médaille, cest que le nombre de radiologues a augmenté », a déclaré Jensen Huang.
Il a expliqué que, bien que lIA ait automatisé de nombreuses tâches, les hôpitaux ont pu prendre en charge davantage de patients, réaliser plus dexamens dimagerie et améliorer les services de santé, ce qui a entraîné une hausse de la demande en radiologues.
« Nous avons plus que jamais besoin de radiologues, et nous n'en avons pas assez », a-t-il ajouté.
« Les ingénieurs logiciels sont plus occupés que jamais »
Jensen Huang a déclaré que la même tendance se dessine aujourdhui dans le domaine du génie logiciel. « Quelquun a dit que lIA allait détruire tous les emplois dans le génie logiciel », a-t-il déclaré. « Eh bien, en réalité, nous disposons désormais dune IA autonome chez Nvidia. Elle est partout, et chaque ingénieur logiciel lutilise. »
Selon Jensen Huang, les développeurs qui savent travailler avec les systèmes d'IA sont de plus en plus recherchés au sein des entreprises. « Les ingénieurs logiciels qui savent utiliser l'IA, qui maîtrisent les systèmes d'agents et qui savent travailler avec ces derniers sont les plus prisés et ceux qui réussissent le mieux », a-t-il déclaré.
Le dirigeant de Nvidia a également indiqué que les outils d'IA aident les ingénieurs à mener à bien leurs tâches de codage beaucoup plus rapidement, ce qui a accru la pression pour créer davantage de produits et d'idées. Il a expliqué qu'auparavant, les ingénieurs passaient la majeure partie de leur temps à écrire du code manuellement. Aujourd'hui, l'IA permet de générer du code rapidement, ce qui permet aux équipes d'avancer plus vite et de se lancer dans des projets de plus grande envergure.
« Maintenant que nous avons une idée, la programmation ne prend plus beaucoup de temps. Du coup, lentreprise attend de vous la prochaine idée », a déclaré Jensen Huang.
Jensen Huang estime que l'IA pourrait globalement créer davantage d'emplois
Le PDG de Nvidia a reconnu que certains emplois pourraient encore être touchés par l'automatisation, en particulier ceux dont les tâches évoluent rarement. Il a toutefois ajouté qu'historiquement, les révolutions technologiques ont toujours donné naissance à de nouveaux types d'emplois.
« Je suis convaincu qu'au final, nous allons créer davantage demplois », a déclaré Jensen Huang. « À lissue de cette révolution industrielle, il y aura plus de personnes qui travailleront quau début. »
Cette vision optimiste sinscrit dans une transformation déjà engagée chez Nvidia. En janvier dernier, Jensen Huang a révélé dans le podcast No Priors AI que tous les ingénieurs de lentreprise utilisent désormais lassistant de codage IA Cursor tout au long de leur journée de travail.
Selon lui, l'objectif est de libérer les ingénieurs de la « syntaxe » afin qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et la résolution de problèmes qui n'ont pas encore été résolus. « Rien ne me ferait plus plaisir que de voir tous nos ingénieurs cesser complètement de coder », a déclaré Jensen Huang. « Et qu'ils se consacrent uniquement à la résolution de problèmes encore inconnus. »
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