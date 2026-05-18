Microsoft annule la plupart des licences internes pour l'outil de codage IA Claude Code d'Anthropic, alors qu'il commence à orienter les développeurs vers sa propre plateforme CLI GitHub Copilot

Microsoft serait en train de résilier la plupart des licences internes de loutil de codage IA « Claude Code » dAnthropic, alors quil commence à orienter ses développeurs vers sa propre plateforme CLI GitHub Copilot. Cette décision intervient près de cinq mois après que Microsoft eut étendu pour la première fois laccès à Claude Code à des milliers demployés, notamment des ingénieurs, des chefs de projet et des concepteurs. Malgré les résiliations de licences internes, le partenariat plus large entre Microsoft et Anthropic reste actif.
Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social se trouve à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisés « Claude » et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est privée et, en février 2026, sa valeur était estimée à 380 milliards de dollars.
Depuis plusieurs mois, les développeurs observent avec attention la montée en puissance de nouveaux assistants de programmation capables de rivaliser avec les outils historiquement dominants. Un mouvement discret mais structurant vient confirmer ce basculement progressif : depuis janvier 2026, Microsoft encourage une partie significative de ses équipes internes à utiliser Claude Code, loutil de programmation développé par Anthropic. Derrière ce choix, se dessine une recomposition stratégique des équilibres entre éditeurs, modèles dIA et pratiques de développement, avec des conséquences qui dépassent largement le simple confort des ingénieurs.
Récemment, un nouveau rapport a révélé que Microsoft serait en train de résilier la plupart des licences internes de loutil de codage IA « Claude Code » dAnthropic, alors quil commence à orienter ses développeurs vers sa propre plateforme CLI GitHub Copilot. Cette décision intervient près de cinq mois après que Microsoft eut étendu pour la première fois laccès à Claude Code à des milliers demployés, notamment des ingénieurs, des chefs de projet et des concepteurs.
Selon un article de The Verge, Claude Code a rapidement gagné en popularité parmi les employés de Microsoft et a été largement utilisé pour le codage, le prototypage et le test didées. Cependant, Microsoft s'apprête désormais à faire de Copilot CLI son principal outil de codage IA au sein des principales équipes, notamment les groupes d'ingénierie Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams et Surface.
Selon des discussions internes citées dans l'article, la division Experiences + Devices de Microsoft prévoit de mettre fin à l'utilisation de Claude Code d'ici la fin du mois de juin de cette année. Les employés seraient encouragés à migrer leurs flux de travail vers GitHub Copilot CLI avant la date butoir. Cette décision serait en partie stratégique et en partie financière. Le 30 juin marque la fin de l'exercice financier de Microsoft, et la réduction des licences Claude Code pourrait contribuer à diminuer les coûts d'exploitation avant le début du nouvel exercice fiscal en juillet.
Rajesh Jha, vice-président de Microsoft, a expliqué cette décision dans une note interne. « Lorsque nous avons commencé à proposer à la fois Copilot CLI et Claude Code, notre objectif était dapprendre rapidement, de comparer les outils dans des flux de travail dingénierie réels et de comprendre ce qui soutenait le mieux nos équipes », a déclaré Jha. « Claude Code a joué un rôle important dans cet apprentissage parallèlement, Copilot CLI nous a apporté quelque chose de particulièrement important : un produit que nous pouvons aider à façonner directement avec GitHub pour les dépôts, les flux de travail, les attentes en matière de sécurité et les besoins dingénierie de Microsoft. »
Jha a également indiqué que les dirigeants de Microsoft et de GitHub partagent désormais la responsabilité daméliorer la plateforme. « Il sagit dune responsabilité partagée entre les dirigeants de GitHub et dE+D : faire de Copilot CLI la meilleure expérience de codage agentique pour les ingénieurs de Microsoft », a-t-il ajouté.
Malgré les résiliations de licences internes, le partenariat plus large entre Microsoft et Anthropic reste actif, comme lindique le rapport. Les modèles d'IA d'Anthropic resteront disponibles via Copilot CLI, aux côtés des modèles d'OpenAI et des propres systèmes d'IA de Microsoft. Microsoft continue également de proposer les modèles d'Anthropic via sa plateforme Foundry et utilise les modèles Claude au sein de certaines fonctionnalités de Microsoft 365 et de Copilot, où ils seraient plus performants pour des tâches spécifiques.
Cette décision de Microsoft intervient alors qu'un rapport avait montré les erreurs de Claude Code. En mars, un développeur a confié à Claude Code la gestion d'une migration d'infrastructure Terraform sur AWS. En quelques minutes, l'agent a détruit l'intégralité de son environnement de production base de données, snapshots compris faisant disparaître 2,5 ans d'historique de cours. L'incident, rendu public dans un post-mortem exemplaire, soulève une question que l'essor fulgurant du vibe coding ne peut plus esquiver : jusqu'où peut-on déléguer à une IA des opérations irréversibles sur des environnements de production ?
Sources : Microsoft VP Rajesh Jha, The Verge
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft 365 Copilot dévoile des mises à jour en matière d'IA : Copilot Cowork gère de manière autonome les projets, tandis que Researcher utilise deux modèles d'IA pour la recherche approfondie
Amazon renonce à l'exclusivité Kiro, cédant aux demandes de plus en plus pressantes de ses employés qui souhaitent avoir accès à Codex d'OpenAI et à Claude d'Anthropic
Microsoft nie que Copilot soit uniquement destiné à des fins de divertissement alors qu'un de ses propres documents recommande de ne pas faire confiance à cet outil qui perd des parts de marché
Vous avez lu gratuitement 86 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.