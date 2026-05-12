Amazon renonce à l'exclusivité Kiro, cédant aux demandes de plus en plus pressantes de ses employés qui souhaitent avoir accès à Codex d'OpenAI et à Claude d'Anthropic

Amazon reconnaît que son outil phare de codage basé sur l'IA n'est pas assez performant pour être utilisé par ses propres employés. Comme le rapporte Business Insider, Amazon jette officiellement léponge, cédant aux demandes croissantes de ses employés qui réclamaient laccès à Codex dOpenAI et à Claude dAnthropic. Dans une note adressée au personnel et obtenue par BI, Jim Haughwout, vice-président chargé de l'expérience des développeurs chez Amazon, a annoncé que Claude Code serait mis à disposition, suivi de Codex. Il ne sagit pas dune capitulation totale. Les deux outils de codage fonctionneront sur Bedrock dAmazon, un logiciel entièrement géré basé sur Amazon Web Services qui offre un accès sécurisé à des modèles dIA de pointe
En juillet 2025, Amazon Web Services (AWS) a lancé Kiro, un nouvel EDI intégrant l'IA, qui aide les développeurs à transformer leurs idées en code prêt pour la production grâce à l'IA. Contrairement à d'autres EDI agentiques, Kiro se concentre sur des spécifications structurées plutôt que sur des prompts (instructions génératives). Sa fonction Kiro Specs permet notamment aux développeurs de définir les exigences du projet, qui sont ensuite traduites en notation EARS (Easy Approach to Requirements Syntax). Lors de son annonce, AWS affirmait que « Kiro est excellent pour le « vibe coding », mais va bien au-delà : sa force est de transformer ces prototypes en systèmes de production grâce à des fonctionnalités telles que les spécifications et les hooks. »
En novembre 2025, les dirigeants d'Amazon ont envoyé une note interne à leurs employés, les incitant à utiliser Kiro, leur outil interne de génération de code, plutôt que les solutions tierces proposées par la concurrence. « Bien que nous continuions à prendre en charge les outils existants actuellement utilisés, nous n'avons pas l'intention de prendre en charge d'autres outils de développement d'IA tiers », indiquait la note. « En tant que membres de notre communauté de développeurs, vous jouez tous un rôle essentiel dans la conception de ces produits et nous utilisons vos commentaires pour les améliorer de manière intensive. »
Puis en février 2026, un rapport a révélé qu'Amazon a imposé des restrictions sur l'utilisation de Claude Code d'Anthropic pour les tâches de codage, exigeant une autorisation formelle. Les directives internes d'Amazon enjoignent aux employés d'utiliser Kiro, plutôt que des solutions tierces comme Claude Code. Cette décision a suscité des critiques en interne, les employés se demandant pourquoi un outil non officiellement approuvé pour un usage interne est promu auprès des clients. Malgré ce mécontentement, Amazon souligne qu'il n'y a pas d'interdiction explicite, mais qu'il s'engage à appliquer des normes internes plus strictes pour les outils de production.
Il sagissait dune évolution inhabituelle, compte tenu des dizaines de milliards de dollars que le géant du commerce électronique a investis dans ses concurrents du secteur, notamment Anthropic et OpenAI. Ces deux entreprises se sont lancées dans une course effrénée pour simposer dans le domaine en pleine expansion du codage IA laissant apparemment Kiro dAmazon loin derrière. Récemment, Amazon a tenu un discours radicalement différent. Comme le rapporte Business Insider, Amazon jette officiellement léponge, cédant aux demandes croissantes de ses employés qui réclamaient laccès à Codex dOpenAI et à Claude dAnthropic.
Cette décision met en évidence à quel point le désir des entreprises dIA de conserver un avantage concurrentiel et de se donner les meilleures chances déchapper à la ruine financière est devenu désespéré. La situation est particulièrement délicate pour Amazon, qui entretient des liens étroits avec plusieurs autres acteurs clés dans le cadre dune stratégie dhyper-évolutivité axée sur le cloud.
Sans parler du fait que son propre pari sur les outils de codage IA s'est retourné contre elle de manière spectaculaire, Amazon ayant admis que les récentes pannes étaient liées à un code généré par l'IA mal implémenté. En décembre 2025, un outil d'IA développé en interne par Amazon a provoqué une panne de 13 heures sur AWS en décidant, de sa propre initiative, de supprimer et recréer l'environnement de production qu'il était censé corriger. Une mésaventure révélatrice des tensions entre la course à l'automatisation, le contrôle humain et la communication corporative et qui pose des questions fondamentales sur le déploiement des agents IA en production.
Dans une note adressée au personnel et obtenue par BI, Jim Haughwout, vice-président chargé de l'expérience des développeurs chez Amazon, a annoncé que Claude Code serait mis à disposition, suivi de Codex. Il ne sagit pas dune capitulation totale. Les deux outils de codage fonctionneront sur Bedrock dAmazon, un logiciel entièrement géré basé sur Amazon Web Services qui offre un accès sécurisé à des modèles dIA de pointe. Mais cela ressemble tout de même à un aveu que loutil de codage phare de lentreprise nest pas à la hauteur par rapport à la concurrence. « Pour vous aider à innover davantage pour les clients, nous élargissons la gamme doutils dIA agentique à votre disposition », a déclaré Haughwout aux employés.
Plus tôt cette année, les développeurs de logiciels de lentreprise avaient exprimé leur frustration face aux restrictions imposées par Amazon concernant lutilisation de Claude Code, comme le détaillait la note interne de novembre. Certains ont déclaré quil était délicat de promouvoir lutilisation de Claude Code via AWS Bedrock alors quils ne pouvaient pas lutiliser eux-mêmes au travail. « Les clients vont se demander pourquoi ils devraient faire confiance ou utiliser un outil que nous navons pas approuvé pour un usage interne », a écrit un employé dans un commentaire obtenu par BI.
Par ailleurs, compte tenu de limage peu flatteuse que pourrait donner louverture des vannes à Codex et Claude Code, un porte-parole dAmazon a déclaré à la publication dans un communiqué que les équipes « utilisaient toujours principalement » Kiro, affirmant que 83 % des ingénieurs de lentreprise sappuyaient sur cet outil. Dans le même temps, suite aux pannes à répétition depuis plusieurs mois, la direction d'AWS à convoquer en urgence en mars 2026 une réunion interne et a revu en profondeur ses pratiques de déploiement. Depuis, les modifications de code assistées par IA devront désormais être approuvées par des ingénieurs seniors avant tout déploiement.
Source : Business Insider
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