Les employés d'Amazon ne sont pas autorisés à utiliser l'IA Claude Code d'Anthropic pour le codage sans autorisation, alors que Microsoft a demandé à ses ingénieurs d'utiliser Claude Code à la place de Copilot

Amazon a imposé des restrictions sur l'utilisation de Claude Code d'Anthropic pour les tâches de codage, exigeant une autorisation formelle, d'après un rapport de Business Insider. Cette politique contraste avec celle de Microsoft, qui encourage ses ingénieurs à tester Claude Code en parallèle de GitHub Copilot. Les directives internes d'Amazon enjoignent aux employés d'utiliser Kiro, son outil d'intelligence artificielle (IA) interne, plutôt que des solutions tierces comme Claude Code. Cette décision a suscité des critiques en interne, les employés se demandant pourquoi un outil non officiellement approuvé pour un usage interne est promu auprès des clients. Malgré ce mécontentement, Amazon souligne qu'il n'y a pas d'interdiction explicite, mais qu'il s'engage à appliquer des normes internes plus strictes pour les outils de production.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a été fondée en 2021 par un groupe d'anciens chercheurs et cadres d'OpenAI et est surtout connue pour avoir développé une famille de modèles d'IA baptisée Claude. L'entreprise mène des recherches et développe des IA afin d'« étudier leurs propriétés de sécurité à la pointe de la technologie » et utilise ces recherches pour déployer des modèles sûrs destinés au grand public.
Claude Code est un outil en ligne de commande qui permet aux développeurs de déléguer des tâches de codage directement depuis leur terminal. Il a été initialement lancé en février 2025 avec Claude 3.7 et rendu accessible au grand public en mai avec Claude 4. L'adoption de Claude Code par les entreprises a connu une croissance significative, Anthropic ayant annoncé une augmentation de 5,5 fois du chiffre d'affaires de Claude Code en juillet et un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars en novembre. Anthropic a lancé une version web en octobre, également disponible dans l'application iOS.
Selon un rapport de Business Insider, les employés d'Amazon ne sont pas autorisés à utiliser Claude Code d'Anthropic pour leur travail de production sans autorisation formelle. Cette restriction s'applique aux produits en service et au code de production, alors même que d'autres grandes entreprises technologiques encouragent une utilisation plus large de cet outil de codage IA. Cela contraste notamment avec le géant du logiciel Microsoft, qui a récemment demandé à ses ingénieurs d'utiliser Claude Code parallèlement à GitHub Copilot et de partager leurs commentaires sur ses performances.
Selon le rapport de Business Insider, Amazon a communiqué l'année dernière à ses utilisateurs une politique interne leur recommandant d'utiliser Kiro, son assistant de codage IA interne. Cette politique conseillait aux employés de se fier à Kiro plutôt qu'à des outils tiers non approuvés, y compris Claude Code, pour écrire du code de production.
Les employés d'Amazon « mécontents »
Selon la publication, cette décision a suscité des critiques sur les forums de discussion internes d'Amazon. Dans un fil de discussion cité dans le rapport, environ 1 500 employés ont soutenu une demande visant à faire approuver officiellement l'utilisation interne de Claude Code. Certains employés ont déclaré que ces restrictions créaient une certaine confusion, en particulier pour les ingénieurs travaillant sur AWS Bedrock, qui offre aux clients l'accès à des modèles d'IA tiers, dont Claude.
« Les clients se demanderont pourquoi ils devraient faire confiance ou utiliser un outil que nous n'avons pas approuvé pour un usage interne », a déclaré un employé.
Plusieurs employés se sont interrogés sur la manière dont ils pouvaient promouvoir Claude Code auprès des clients alors qu'ils n'étaient pas autorisés à l'utiliser eux-mêmes dans le cadre de leur travail officiel. Un employé a écrit en interne que les clients pourraient se demander pourquoi ils devraient faire confiance à un outil qu'Amazon n'autorise pas pour un usage interne en production.
Ces restrictions ont également donné lieu à un débat interne sur la productivité. Certains ingénieurs ont fait valoir que Claude Code était plus performant que Kiro pour certaines tâches et ont averti que limiter le choix des outils pourrait ralentir le développement. D'autres ont déclaré que le manque de transparence autour de la décision de ne pas approuver officiellement Claude Code ajoutait à la frustration, d'autant plus que des documents internes antérieurs suggéraient qu'il avait passé avec succès les contrôles de sécurité et juridiques. Selon le rapport, cette formulation a ensuite été supprimée.
Pas d'interdiction explicite concernant Claude, selon un porte-parole d'Amazon
Un porte-parole d'Amazon a déclaré qu'Amazon entretenait « un partenariat stratégique solide avec Anthropic » et qu'il n'y avait pas d'interdiction explicite concernant Claude Code. Cependant, l'entreprise applique « des exigences plus strictes pour les outils utilisés spécifiquement pour développer du code de production », a ajouté le porte-parole, précisant qu'Amazon mettait en place un processus permettant de demander des exceptions.
Il a également déclaré que l'entreprise constatait des améliorations en termes d'efficacité et de livraison grâce à Kiro et souhaitait que ses employés utilisent cet outil interne afin d'accélérer les livraisons aux clients.
« Nous constatons des améliorations incroyables en termes d'efficacité et de livraison grâce à Kiro, la croissance de notre clientèle s'accélère rapidement et nous voulons nous assurer que tous nos employés internes tirent parti de cette capacité pour livrer plus rapidement nos clients », a déclaré le porte-parole, cité dans le rapport. « Bien que nous continuions à prendre en charge les outils existants utilisés aujourd'hui, nous ne prévoyons pas de prendre en charge d'autres outils IA de développement tiers. »
Alors qu'Amazon impose des restrictions strictes sur l'utilisation de solutions tierces telles que Claude Code, le développeur Nolan Lawson a récemment partagé son expérience personnelle de l'utilisation des agents IA pour écrire du code avec l'assistant IA d'Anthropic. S'il avoue avoir été sceptique au début, il reconnaît désormais que des outils comme Claude Code et OpenAI Codex peuvent rendre les développeurs plus productifs. Il souligne l'importance de bien paramétrer les projets et de réaliser des tests automatisés pour optimiser l'interaction avec l'IA. Toutefois, Nolan Lawson met également en garde contre les erreurs fréquentes commises par l'assistant de codage, telles que la duplication de code ou la suppression des commentaires utiles, et avoue qu'il préfère parfois coder manuellement pour les tâches plus complexes, malgré les gains de temps apportés par ces outils.
L'expérience de Steve Yegge avec Claude Code révèle une autre facette de cet outil d'intelligence artificielle. Le programmeur et blogueur a testé la capacité de Claude Code à corriger des bogues et en a été impressionné. Selon lui, Claude Code corrige rapidement et efficacement les bogues dans les codes hérités, sans que l'utilisateur ait besoin de préciser le contexte. Il met toutefois en garde contre les tentatives parfois trop agressives de l'IA, qui nécessitent une surveillance attentive. Pour lui, même si Claude Code constitue une avancée significative dans le domaine des outils de codage, la technologie reste expérimentale et ses limites doivent être prises en compte.
