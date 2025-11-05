OpenAI signe un contrat cloud de 38 milliards $ avec AWS, mettant fin à l'exclusivité de Microsoft, après s'être engagé à acheter 250 milliards $ de Microsoft Azure et un contrat de 300 milliards $ avec Oracle

OpenAI signe un contrat de 38 milliards de dollars sur sept ans avec Amazon Web Services pour l'accès à des GPU. Cet accord met fin au statut de fournisseur cloud exclusif de Microsoft et élimine les droits de premier refus. OpenAI commencera immédiatement à former des modèles d'IA sur AWS, avec un déploiement complet d'ici 2026. Malgré l'accord avec AWS, OpenAI reste engagé dans l'achat de 250 milliards de dollars de Microsoft Azure et le contrat de 300 milliards de dollars avec Oracle.
Fin octobre, Microsoft a signé un nouvel accord définitif avec OpenAI afin de soutenir la création d'une société d'intérêt public (PBC) par cette dernière. À l'issue de la recapitalisation, Microsoft détiendra une participation d'environ 27 % dans OpenAI Group PBC, évaluée à environ 135 milliards de dollars. Microsoft a également déclaré qu'OpenAI s'était engagé à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services de cloud computing Azure. Dans le cadre de cet accord, Microsoft n'aura plus le droit de premier refus pour être le fournisseur informatique d'OpenAI.
Récemment, OpenAI vient de lâcher une bombe qui redessine tout le paysage des infrastructures d'IA. Le partenariat de 38 milliards de dollars conclu avec Amazon Web Services ne représente pas seulement un contrat cloud colossal, c'est aussi une déclaration stratégique d'indépendance vis-à-vis de l'emprise de Microsoft sur l'entreprise la plus précieuse du secteur de l'IA. Cet accord de sept ans donne à OpenAI accès à des centaines de milliers de GPU Nvidia dans les centres de données AWS, avec un déploiement immédiat dès maintenant et une capacité maximale prévue d'ici la fin 2026.
Le moment ne pouvait être mieux choisi. OpenAI a achevé sa restructuration à but lucratif, une décision qui a fondamentalement changé sa relation avec Microsoft. Le géant technologique a perdu son statut de fournisseur de cloud exclusif et son droit de premier refus pour héberger les charges de travail d'IA d'OpenAI, des privilèges qui semblaient autrefois inébranlables compte tenu de l'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans l'entreprise.
Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Malgré ce virage apparent vers AWS, OpenAI ne rompt pas complètement ses liens avec Redmond. La société reste engagée à acheter pour 250 milliards de dollars de services Microsoft Azure, ce qui rend l'accord avec AWS presque modeste en comparaison. Ajoutez à cela le contrat de 300 milliards de dollars conclu entre OpenAI et Oracle, et vous obtenez une société qui répartit près de 600 milliards de dollars entre plusieurs fournisseurs de cloud.
Cette stratégie multi-cloud reflète la réalité brutale des exigences en matière d'infrastructure IA. La formation et l'exécution de grands modèles de langage nécessitent des ressources informatiques sans précédent, et aucun fournisseur de cloud ne peut à lui seul gérer l'échelle massive d'OpenAI. L'entreprise joue essentiellement les fournisseurs de cloud les uns contre les autres tout en s'assurant de ne jamais être confrontée à un point de défaillance unique dans son infrastructure.
La poursuite agressive par Amazon des charges de travail liées à l'IA est tout à fait logique compte tenu de sa position concurrentielle. Alors que Microsoft s'est assuré très tôt les services d'OpenAI et que Google dispose de ses propres modèles d'IA, AWS avait besoin d'un client de renom dans le domaine de l'IA pour valider sa plateforme. L'arrivée d'OpenAI envoie un message clair : AWS est capable de gérer les charges de travail liées à l'IA les plus exigeantes du secteur.
Cet accord souligne également l'importance croissante de l'accès aux GPU dans la course à l'armement de l'IA. Les puces de Nvidia restent la référence en matière de formation à l'IA, et en s'assurant « des centaines de milliers » d'entre elles, OpenAI dispose de la puissance de calcul nécessaire pour ses modèles de nouvelle génération. Ce niveau d'accès aux GPU permet à OpenAI de conserver son avance dans la course à l'intelligence artificielle générale.
Ce qui rend cela particulièrement fascinant, c'est la manière dont cela remodèle la dynamique concurrentielle entre les fournisseurs de cloud. Microsoft est passé d'un accès exclusif à la société d'IA la plus en vue à l'un des trois principaux partenaires d'infrastructure. Dans le même temps, Amazon gagne en crédibilité dans le domaine des infrastructures d'IA tout en continuant à investir des milliards dans Anthropic, le principal concurrent d'OpenAI.
Les répercussions vont au-delà du simple cloud computing. Cet accord valide l'approche multi-cloud adoptée par de nombreuses entreprises, montrant que même les sociétés d'IA les plus sophistiquées ne peuvent pas compter sur un seul fournisseur. Il démontre également à quelle vitesse les partenariats exclusifs peuvent s'évaporer lorsque les entreprises atteignent l'envergure et l'ambition d'OpenAI.
À l'avenir, cette diversification des infrastructures donnera à OpenAI un plus grand pouvoir de négociation avec tous ses partenaires cloud tout en réduisant les risques. Mais elle soulève également des questions sur la manière dont l'entreprise gérera la complexité liée à l'utilisation de plusieurs plateformes et sur la question de savoir si cette approche permettra réellement d'obtenir de meilleures performances ou si elle entraînera simplement des coûts plus élevés.
Cette annonce intervient alors que léditeur de ChatGPT a subi des pertes vertigineuses estimées à 12 milliards de dollars sur le dernier trimestre un montant inédit pour une entreprise tech sur trois mois. Cette révélation, issue des résultats financiers de Microsoft, jette une lumière crue sur léconomie réelle de lIA générative. Pour prendre la mesure de ce gouffre, il faut le comparer aux revenus dOpenAI. Sur lensemble du premier semestre 2025, OpenAI aurait généré seulement 4,3 milliards $ de revenus daprès des documents internes certes en forte hausse sur un an, mais sans commune mesure avec les pertes actuelles. Autrement dit, en un seul trimestre, OpenAI a dépensé près de trois fois ce quelle a facturé en six mois.
En outre, Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait également mis en garde contre l'éclatement catastrophique de la bulle spéculative qui entoure le secteur de l'IA, qui pourrait entraîner des pertes financières dues à un surinvestissement, à l'image de ce qui s'est produit à l'époque des dot-com. Il a ajouté qu'il trouve « insensé » le fait que certaines startups spécialisées dans l'IA, composées de « trois personnes et d'une idée », reçoivent des financements à des valorisations aussi élevées. Alors que des rumeurs évoquent une introduction en bourse dOpenAI, la situation financière d'OpenAI soulève des questions sur la viabilité du modèle et sinscrit dans le contexte plus large dune guerre de positionnement sur le marché de lIA.
