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Anthropic rachète Stainless, une start-up fondée par Alex Rattray, ancien ingénieur chez Stripe, dont les logiciels sont largement utilisés par des laboratoires d'IA concurrents, dont OpenAI et Google

Le , par Anthony
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