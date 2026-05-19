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Anthropic rachète Stainless, une start-up fondée par Alex Rattray, ancien ingénieur chez Stripe, dont les logiciels sont largement utilisés par des laboratoires d'IA concurrents, dont OpenAI et Google
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Le , par Anthony
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