Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA rédige désormais 90 % du code de lentreprise et quelle est désormais capable de gérer la couche dexécution des tâches intellectuelles

Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA écrit désormais 90 % du code de lentreprise, mais que le géant de lIA recrute néanmoins plus de personnel que jamais. Rao a déclaré que les systèmes dIA dAnthropic, notamment Claude Code, peuvent désormais gérer la majeure partie de la couche dexécution du travail intellectuel, allant de lingénierie logicielle aux rapports financiers, tandis que les humains se concentrent désormais sur la supervision, le jugement et la stratégie. Selon Rao, plus de 90 % du code dAnthropic est écrit par Claude Code, et léquipe financière de lentreprise utilise également lIA pour produire des états financiers qui sont « prêts à 90 à 95 % » avant dêtre revus par des humains. Les commentaires de Rao donnent un aperçu de la manière dont lIA est en train de redéfinir les emplois de bureau.
Brian Chesky, PDG dAirbnb, a récemment déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait joué un rôle majeur dans le développement logiciel chez Airbnb au cours du premier trimestre 2026, lIA ayant généré environ 60 % du code produit par les ingénieurs de lentreprise. Sexprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026 dAirbnb, Brian Chesky a indiqué que lentreprise recourait de plus en plus à des outils dIA pour le codage, le service client et la recherche.
Plus récemment, le directeur financier d'Anthropic, Krishna Rao, a révélé un fait similaire. Krishina Rao a été nommé directeur financier dAnthropic en mai 2024. Son arrivée a coïncidé avec une période dexpansion rapide et dimportants engagements de financement, ce qui a renforcé limportance accordée à la discipline financière, à la gouvernance et à la gestion des risques à long terme. Dans ses communications professionnelles concernant sa nomination, Rao a souligné la nécessité daligner la stratégie financière sur la mission à long terme de lentreprise.
En mars 2026, le profil LinkedIn de Krishna Rao est devenu viral en raison de la liste exceptionnellement dense de ses parcours universitaires et professionnels délite. Son parcours couvre des universités prestigieuses, des cabinets de conseil et des sociétés de capital-investissement de premier plan, ainsi que des postes de direction opérationnelle au sein dentreprises technologiques à forte croissance.
Cette attention intervient à un moment où la direction des grandes entreprises d'IA est sous le feu des projecteurs, les investisseurs et les observateurs surveillant de près la manière dont les dirigeants gèrent la croissance, la réglementation et l'intensité capitalistique parallèlement à une innovation rapide. À mesure que les entreprises s'agrandissent et deviennent plus capitalistiques, elles sont de plus en plus dirigées par des cadres possédant une solide expérience en finance, en droit et en gouvernance. Son parcours illustre à quel point ces compétences deviennent aussi essentielles que l'innovation technique pour façonner l'avenir des entreprises d'IA.
Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA écrit désormais 90 % du code de lentreprise, mais que le géant de lIA recrute néanmoins plus de personnel que jamais. Krishna Rao a expliqué, lors dune intervention dans le podcast « Invest Like the Best » de Patrick OShaughnessy, comment lIA transforme le travail de bureau au sein de lune des principales entreprises dIA de la Silicon Valley.
Rao a déclaré que les systèmes dIA dAnthropic, notamment Claude Code, peuvent désormais gérer la majeure partie de la couche dexécution du travail intellectuel, allant de lingénierie logicielle aux rapports financiers, tandis que les humains se concentrent désormais sur la supervision, le jugement et la stratégie. « Nous avons embauché beaucoup plus de personnes pour cette raison », a-t-il expliqué, qualifiant Claude d« accélérateur » de productivité qui permet aux équipes daccomplir davantage à mesure quelles apprennent à intégrer lIA dans leurs flux de travail.
Selon Rao, plus de 90 % du code dAnthropic est écrit par Claude Code, et léquipe financière de lentreprise utilise également lIA pour produire des états financiers qui sont « prêts à 90 à 95 % » avant dêtre revus par des humains. Des rapports qui prenaient autrefois des heures ne prennent désormais quenviron 30 minutes. « Cela met en valeur et accélère le talent dont nous disposons déjà », a déclaré Rao, soulignant quAnthropic valorise la « densité de talent », cest-à-dire une main-duvre réduite et hautement qualifiée, soutenue par des outils dIA.
Les commentaires de Rao donnent un aperçu de la manière dont lIA est en train de redéfinir les emplois de bureau. Plutôt que de remplacer purement et simplement les employés, lIA automatise les tâches routinières et transforme également les travailleurs en superviseurs de systèmes dIA. « Tout le monde devient en quelque sorte un manager », a déclaré Rao, décrivant des équipes qui déploient des « flottes dagents » travaillant simultanément sur plusieurs projets.
Lapproche dAnthropic diffère de celle dautres entreprises qui ont utilisé lautomatisation pour justifier des licenciements. Rao a fait valoir que les gains de productivité liés à lIA pourraient en réalité conduire à davantage dembauches, car « il ne manque pas de travail à faire ». Ses remarques interviennent alors quun débat sintensifie parmi les économistes et les dirigeants sur la question de savoir si lIA finira par réduire ou augmenter lemploi.
En outre, récemment, Anthropic a annoncé quelle recherchait un nouveau type de leader, un « évangéliste Claude en IA appliquée ». Ce poste, décrit comme « le visage dAnthropic », jouera un rôle central dans la promotion de son chatbot Claude auprès des investisseurs en capital-risque, des fondateurs de start-ups et des accélérateurs. Lévangéliste Claude travaillera directement avec les start-ups pour les aider à adopter les produits dAnthropic.
Ses responsabilités comprendront la gestion de lintégration des développeurs, la création de démos et de tutoriels, ainsi que le partage des retours dexpérience avec les équipes internes. Une part importante du poste consiste en des événements en direct, lune des tâches étant de « concevoir et animer des sessions techniques pratiques qui amènent les développeurs à passer de la curiosité à la création active en lespace dun seul événement ».
Pourtant, Yoshua Bengio, l'un des pionniers de l'IA, a récemment exprimé de vives inquiétudes quant à la course effrénée vers la superintelligence menée par les géants de la technologie. Il redoute que des machines surpassant l'intellect humain développent leurs propres objectifs de préservation, menaçant ainsi la survie de notre espèce, d'ici une décennie. L'expert souligne le risque de manipulation comportementale et le danger de systèmes dont les priorités divergeraient radicalement des nôtres au point de privilégier leur survie sur la vie humaine. Cependant, son avis sur l'extinction est controversé, notamment par l'un de ses pairs, le chercheur Yann Le Cun.
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