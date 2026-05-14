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Krishna Rao, directeur financier d'Anthropic, affirme que l'IA rédige désormais 90 % du code de l'entreprise et qu'elle est désormais capable de gérer la couche d'exécution des tâches intellectuelles

Le , par Jade Emy
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Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA rédige désormais 90 % du code de lentreprise et quelle est désormais capable de gérer la couche dexécution des tâches intellectuelles

Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA écrit désormais 90 % du code de lentreprise, mais que le géant de lIA recrute néanmoins plus de personnel que jamais. Rao a déclaré que les systèmes dIA dAnthropic, notamment Claude Code, peuvent désormais gérer la majeure partie de la couche dexécution du travail intellectuel, allant de lingénierie logicielle aux rapports financiers, tandis que les humains se concentrent désormais sur la supervision, le jugement et la stratégie. Selon Rao, plus de 90 % du code dAnthropic est écrit par Claude Code, et léquipe financière de lentreprise utilise également lIA pour produire des états financiers qui sont « prêts à 90 à 95 % » avant dêtre revus par des humains. Les commentaires de Rao donnent un aperçu de la manière dont lIA est en train de redéfinir les emplois de bureau.

Brian Chesky, PDG dAirbnb, a récemment déclaré que lintelligence artificielle (IA) avait joué un rôle majeur dans le développement logiciel chez Airbnb au cours du premier trimestre 2026, lIA ayant généré environ 60 % du code produit par les ingénieurs de lentreprise. Sexprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre 2026 dAirbnb, Brian Chesky a indiqué que lentreprise recourait de plus en plus à des outils dIA pour le codage, le service client et la recherche.

Plus récemment, le directeur financier d'Anthropic, Krishna Rao, a révélé un fait similaire. Krishina Rao a été nommé directeur financier dAnthropic en mai 2024. Son arrivée a coïncidé avec une période dexpansion rapide et dimportants engagements de financement, ce qui a renforcé limportance accordée à la discipline financière, à la gouvernance et à la gestion des risques à long terme. Dans ses communications professionnelles concernant sa nomination, Rao a souligné la nécessité daligner la stratégie financière sur la mission à long terme de lentreprise.

En mars 2026, le profil LinkedIn de Krishna Rao est devenu viral en raison de la liste exceptionnellement dense de ses parcours universitaires et professionnels délite. Son parcours couvre des universités prestigieuses, des cabinets de conseil et des sociétés de capital-investissement de premier plan, ainsi que des postes de direction opérationnelle au sein dentreprises technologiques à forte croissance.

Cette attention intervient à un moment où la direction des grandes entreprises d'IA est sous le feu des projecteurs, les investisseurs et les observateurs surveillant de près la manière dont les dirigeants gèrent la croissance, la réglementation et l'intensité capitalistique parallèlement à une innovation rapide. À mesure que les entreprises s'agrandissent et deviennent plus capitalistiques, elles sont de plus en plus dirigées par des cadres possédant une solide expérience en finance, en droit et en gouvernance. Son parcours illustre à quel point ces compétences deviennent aussi essentielles que l'innovation technique pour façonner l'avenir des entreprises d'IA.

Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, affirme que lIA écrit désormais 90 % du code de lentreprise, mais que le géant de lIA recrute néanmoins plus de personnel que jamais. Krishna Rao a expliqué, lors dune intervention dans le podcast « Invest Like the Best » de Patrick OShaughnessy, comment lIA transforme le travail de bureau au sein de lune des principales entreprises dIA de la Silicon Valley.


Rao a déclaré que les systèmes dIA dAnthropic, notamment Claude Code, peuvent désormais gérer la majeure partie de la couche dexécution du travail intellectuel, allant de lingénierie logicielle aux rapports financiers, tandis que les humains se concentrent désormais sur la supervision, le jugement et la stratégie. « Nous avons embauché beaucoup plus de personnes pour cette raison », a-t-il expliqué, qualifiant Claude d« accélérateur » de productivité qui permet aux équipes daccomplir davantage à mesure quelles apprennent à intégrer lIA dans leurs flux de travail.

Selon Rao, plus de 90 % du code dAnthropic est écrit par Claude Code, et léquipe financière de lentreprise utilise également lIA pour produire des états financiers qui sont « prêts à 90 à 95 % » avant dêtre revus par des humains. Des rapports qui prenaient autrefois des heures ne prennent désormais quenviron 30 minutes. « Cela met en valeur et accélère le talent dont nous disposons déjà », a déclaré Rao, soulignant quAnthropic valorise la « densité de talent », cest-à-dire une main-duvre réduite et hautement qualifiée, soutenue par des outils dIA.

Les commentaires de Rao donnent un aperçu de la manière dont lIA est en train de redéfinir les emplois de bureau. Plutôt que de remplacer purement et simplement les employés, lIA automatise les tâches routinières et transforme également les travailleurs en superviseurs de systèmes dIA. « Tout le monde devient en quelque sorte un manager », a déclaré Rao, décrivant des équipes qui déploient des « flottes dagents » travaillant simultanément sur plusieurs projets.

Lapproche dAnthropic diffère de celle dautres entreprises qui ont utilisé lautomatisation pour justifier des licenciements. Rao a fait valoir que les gains de productivité liés à lIA pourraient en réalité conduire à davantage dembauches, car « il ne manque pas de travail à faire ». Ses remarques interviennent alors quun débat sintensifie parmi les économistes et les dirigeants sur la question de savoir si lIA finira par réduire ou augmenter lemploi.

En outre, récemment, Anthropic a annoncé quelle recherchait un nouveau type de leader, un « évangéliste Claude en IA appliquée ». Ce poste, décrit comme « le visage dAnthropic », jouera un rôle central dans la promotion de son chatbot Claude auprès des investisseurs en capital-risque, des fondateurs de start-ups et des accélérateurs. Lévangéliste Claude travaillera directement avec les start-ups pour les aider à adopter les produits dAnthropic.

Ses responsabilités comprendront la gestion de lintégration des développeurs, la création de démos et de tutoriels, ainsi que le partage des retours dexpérience avec les équipes internes. Une part importante du poste consiste en des événements en direct, lune des tâches étant de « concevoir et animer des sessions techniques pratiques qui amènent les développeurs à passer de la curiosité à la création active en lespace dun seul événement ».

Pourtant, Yoshua Bengio, l'un des pionniers de l'IA, a récemment exprimé de vives inquiétudes quant à la course effrénée vers la superintelligence menée par les géants de la technologie. Il redoute que des machines surpassant l'intellect humain développent leurs propres objectifs de préservation, menaçant ainsi la survie de notre espèce, d'ici une décennie. L'expert souligne le risque de manipulation comportementale et le danger de systèmes dont les priorités divergeraient radicalement des nôtres au point de privilégier leur survie sur la vie humaine. Cependant, son avis sur l'extinction est controversé, notamment par l'un de ses pairs, le chercheur Yann Le Cun.

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Voir aussi :

« L'IA écrira 90 % du code d'ici 3 à 6 mois », prédisait le PDG d'Anthropic en mars 2025, mais à ce jour, l'IA reste confrontée à des défis techniques majeurs et sabote parfois la base de code des clients

Selon Google, l'IA génère désormais 75 % de son nouveau code, contre 25 % en 2024 : les ingénieurs vérifient et orientent les résultats, tandis que des modèles internes se chargent des tâches de génération

« 95 % des ingénieurs d'Uber utilisent désormais des outils d'IA, et son agent de codage interne génère 1 800 modifications de code par semaine sans aucune intervention humaine », selon Uber
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