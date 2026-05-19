OpenAI lance une fonctionnalité de gestion des finances personnelles dans ChatGPT qui se connecte à vos comptes bancaires réels et répond à vos questions financières en se basant sur vos dépenses réelles

Une nouvelle expérience de gestion des finances personnelles dans ChatGPT

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OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT), la série de modèles de conversion texte-image DALL-E et la série de modèles de conversion texte-vidéo Sora, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.Récemment, OpenAI a déployé une nouvelle fonctionnalité de gestion des finances personnelles au sein de ChatGPT. En bref, vous pouvez désormais connecter vos comptes bancaires, vos cartes de crédit et vos comptes d'investissement directement à ChatGPT, qui vous aidera à mieux gérer votre argent. Pour l'instant, cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs Pro aux États-Unis, ceux qui paient 200 $ par mois. Les utilisateurs Plus y auront accès plus tard, et OpenAI indique qu'elle sera finalement ouverte à tous.Une fois que vous avez connecté un compte, ChatGPT vous présente un tableau de bord qui vous montre où va votre argent : dépenses, investissements, abonnements actifs et paiements à venir, le tout en un seul endroit. Il se connecte à plus de 12 000 institutions via Plaid, notamment Chase, Schwab, Fidelity, Robinhood, Amex et Capital One. À partir de là, vous pouvez lui poser le genre de questions que vous éviteriez normalement : "Les conversations sappuient par défaut sur GPT-5.5 Thinking, le nouveau modèle de raisonnement dOpenAI. Les utilisateurs Pro bénéficient également de GPT-5.5 Pro, qui, selon OpenAI, gère mieux les questions financières plus complexes. Pour commencer, ouvrez Finances depuis la barre latérale, ou tapez simplement « @Finances, connecte mes comptes » dans nimporte quelle conversation.ChatGPT peut consulter vos soldes, vos transactions, vos investissements et vos dettes. Il ne peut pas transférer dargent ni voir vos numéros de compte complets. Si vous changez davis, vous pouvez déconnecter nimporte quel compte, et les données synchronisées sont effacées dans les 30 jours. Vous pouvez également supprimer les « souvenirs financiers »  le contexte que ChatGPT conserve, comme un prêt immobilier ou largent que vous devez à vos parents, afin que les réponses futures soient plus personnalisées. Les discussions temporaires naffectent pas du tout vos comptes.Cette fonctionnalité arrive un mois après le rachat par OpenAI de la start-up de finances personnelles Hiro, dont léquipe a contribué à sa mise au point, bien que la société ne dévoile pas le montant de la transaction. La prise en charge dIntuit est prévue prochainement, ce qui devrait permettre dintégrer à ChatGPT des estimations fiscales sur les ventes dactions et les chances dobtention dune carte de crédit.Voici un extrait de l'annonce d'OpenAi :Aujourdhui, nous lançons en avant-première une nouvelle expérience de gestion des finances personnelles dans ChatGPT pour les utilisateurs Pro aux États-Unis. Vous pouvez désormais connecter vos comptes financiers en toute sécurité, consulter un tableau de bord indiquant où va votre argent et poser à ChatGPT des questions en fonction de votre situation financière, tout en gardant le contrôle de vos données. Nous commençons par une avant-première auprès dun petit groupe afin de tirer des enseignements de lutilisation en conditions réelles, daméliorer lexpérience et de la déployer de manière réfléchie.L'argent touche presque tous les aspects de la vie : où nous vivons, les décisions que nous prenons, la façon dont nous prenons soin de...