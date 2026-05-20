Andrej Karpathy, chercheur en IA qui a cofondé OpenAI avant d'être débauché par Tesla, rejoint Anthropic afin de dynamiser le pré-entraînement de Claude grâce à l'IA

Andrej Karpathy, chercheur en intelligence artificielle qui a cofondé OpenAI avant d'être débauché par Tesla, a annoncé qu'il rejoignait Anthropic. Anthropic a déclaré que Karpathy ferait partie de l'équipe de pré-entraînement, qui aide les modèles Claude de l'entreprise à acquérir leurs connaissances et capacités fondamentales. Il sagit de la dernière recrue de haut vol pour Anthropic, qui est en passe de dépasser la valorisation boursière dOpenAI et se trouve dans une bataille de plus en plus intense pour le recrutement de talents avec son principal rival dans le domaine de lIA.
Andrej Karpathy (né le 23 octobre 1986) est un chercheur en IA slovaquo-canadien, qui a cofondé et travaillé auparavant chez OpenAI, où il s'est spécialisé dans l'apprentissage profond et la vision par ordinateur. Il a également occupé le poste de directeur de l'intelligence artificielle et d'Autopilot Vision chez Tesla, et en 2024, il a fondé Eureka Labs, une plateforme d'enseignement de l'IA.
Récemment, il a rejoint Anthropic au sein de l'équipe de pré-entraînement. « Je pense que les prochaines années à la pointe des LLM seront particulièrement formatrices », a écrit Karpathy dans un message sur X, en référence aux grands modèles de langage. « Je suis très enthousiaste à lidée de rejoindre léquipe ici et de me remettre à la R&D. » Anthropic a indiqué que Karpathy prendrait ses fonctions cette semaine et mettrait en place une équipe chargée dutiliser Claude pour accélérer la recherche en pré-entraînement, ce qui aide les modèles de lentreprise à acquérir leurs connaissances et capacités fondamentales.
Il sagit de la dernière recrue de haut vol pour Anthropic, qui est en passe de dépasser la valorisation boursière dOpenAI et se trouve dans une bataille de plus en plus intense pour le recrutement de talents avec son principal rival dans le domaine de lIA. Ross Nordeen, membre fondateur de xAI et ancien employé de Tesla, a annoncé au début du mois quil rejoignait Anthropic, le jour même où lentreprise concluait un accord avec SpaceX, la société dElon Musk, pour louer de la capacité de calcul au centre de données Colossus 1 de xAI à Memphis, dans le Tennessee.
Nouvelles personnelles : j'ai rejoint Anthropic. Je pense que les prochaines années, à la pointe des modèles de langage de grande échelle (LLM), seront particulièrement formatrices. Je suis très impatient de rejoindre l'équipe ici et de me remettre à la R&D. Je reste profondément passionné par l'éducation et j'ai l'intention de reprendre mes travaux dans ce domaine en temps voulu.
Personal update: I've joined Anthropic. I think the next few years at the frontier of LLMs will be especially formative. I am very excited to join the team here and get back to R&D. I remain deeply passionate about education and plan to resume my work on it in time.— Andrej Karpathy (@karpathy) May 19, 2026
Après avoir contribué au lancement dOpenAI, Karpathy a rejoint Tesla en 2017 pour occuper le poste de directeur de lIA. Il y a dirigé léquipe de vision par ordinateur pour Tesla Autopilot. Musk a débauché Karpathy dOpenAI alors que le PDG de Tesla était membre du conseil dadministration des deux entreprises technologiques. Le travail de Karpathy chez OpenAI et Tesla a été évoqué à plusieurs reprises lors du procès Musk contre Altman, qui sest conclu lundi, le jury et le juge se prononçant en faveur du PDG dOpenAI, Sam Altman.
Dans un échange de-mails présenté comme pièce à conviction au cours de la procédure, Musk a décrit Karpathy comme « sans doute le numéro 2 mondial en vision par ordinateur », derrière Ilya Sutskever, un autre cofondateur dOpenAI. « Les gars dOpenAI vont vouloir me tuer, mais il fallait le faire... », a écrit Musk, à propos de lembauche de Karpathy. Karpathy faisait partie des nombreux employés dOpenAI que Musk avait « empruntés » à lentreprise pour effectuer plusieurs mois de travail bénévole chez Tesla, où le développement des véhicules autonomes navançait pas aussi vite que promis.
Karpathy a quitté Tesla en 2022, et lentreprise ne commercialise toujours pas de véhicule pouvant être utilisé en toute sécurité sans un conducteur humain prêt à prendre le volant ou à freiner à tout moment. Après avoir quitté Tesla, Karpathy est brièvement retourné chez OpenAI avant de lancer Eureka Labs, une start-up spécialisée dans lenseignement de lIA, où il travaille depuis lors. Karpathy est titulaire dun doctorat en informatique de luniversité de Stanford.
Parmi les déclarations de Karpathy, en 2025, il avait revu son calendrier pour la réalisation de l'intelligence artificielle générale (AGI), estimant qu'il faudra au moins une décennie supplémentaire pour que les systèmes d'IA atteignent des capacités cognitives équivalentes à celles des humains. Le chercheur a souligné les défis liés au développement d'une IA dotée de capacités d'apprentissage continu, un obstacle majeur dans la quête de l'AGI. Malgré les progrès impressionnants des agents IA actuels, il reste néanmoins prudent, soulignant que le domaine est encore loin de réaliser le potentiel de la technologie.
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