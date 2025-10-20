Le cofondateur d'OpenAI et inventeur du vibe-coding, Andrej Karpathy, affirme qu'il faudra une décennie avant que les agents IA ne fonctionnent réellement, et que l'AGI est encore à une décennie

Andrej Karpathy, éminent chercheur en intelligence artificielle (IA) et cofondateur d'OpenAI, a revu son calendrier pour la réalisation de l'intelligence artificielle générale (AGI), estimant qu'il faudra au moins une décennie supplémentaire pour que les systèmes d'IA atteignent des capacités cognitives équivalentes à celles des humains. Dans un podcast récent, le chercheur a souligné les défis liés au développement d'une IA dotée de capacités d'apprentissage continu, un obstacle majeur dans la quête de l'AGI. Malgré les progrès impressionnants des agents IA actuels, il reste néanmoins prudent, soulignant que le domaine est encore loin de réaliser le potentiel de la technologie.
Andrej Karpathy a travaillé pour des entreprises technologiques de renom telles que Tesla et OpenAI, mais ses racines sont dans l'enseignement. Jusqu'en 2015, il a enseigné l'apprentissage profond pour la vision par ordinateur à l'université de Stanford aux États-Unis. Plus tard, il est devenu membre fondateur d'OpenAI, mais a quitté l'organisation à but non lucratif après deux ans pour diriger le département IA de Tesla. Pendant son mandat chez le constructeur de voitures autonomes, Karpathy a dirigé l'équipe chargée de développer la vision par ordinateur pour Tesla Autopilot. En 2022, il est revenu chez OpenAI et a travaillé au développement du successeur de ChatGPT, GPT-4, mais son deuxième mandat a pris fin en février 2024. Âgé de 37 ans, il a depuis lancé une série de conférences en ligne qui enseigne aux étudiants comment construire des réseaux neuronaux à partir de zéro.
Andrej Karpathy a récemment révisé son calendrier pour le développement de l'AGI, alors même que les investisseurs et autres parties prenantes s'inquiètent de voir le boom de l'IA se transformer en bulle spéculative.
Les réserves du cofondateur d'OpenAI rejoignent celles de plusieurs figures majeures du domaine, dont Yann LeCun, qui estime que l'AGI n'est pas encore à portée de main et que les grands modèles de langage (LLM) actuels sont structurellement incapables datteindre une intelligence comparable à celle des humains. Selon le responsable de l'IA chez Meta, l'incapacité des modèles d'IA actuels à apprendre de manière autonome et à comprendre le contexte de manière approfondie constitue un obstacle majeur à l'émergence d'une véritable AGI.
L'ancien cadre de Tesla a déclaré qu'il faudrait au moins dix ans supplémentaires pour qu'une entreprise ou un laboratoire de recherche spécialisé dans l'IA parvienne à développer l'AGI, un niveau d'intelligence hypothétique qui permettrait à un système d'IA d'effectuer des tâches complexes à un niveau équivalent ou supérieur à celui des humains. L'une des raisons de cette attente de dix ans est que personne n'a encore réussi à développer un système d'IA capable d'apprendre en continu.
« Ils ne sont pas capables d'apprendre de manière continue. On ne peut pas simplement leur dire quelque chose et espérer qu'ils s'en souviennent. Ils ont des lacunes cognitives et cela ne fonctionne tout simplement pas. Il faudra environ une décennie pour résoudre tous ces problèmes », a déclaré Andrej Karpathy lors d'une récente apparition dans un podcast animé par Dwarkesh Patel.
Le fondateur d'Eureka Labs a également révélé qu'il avait lui-même succombé à l'engouement autour de l'IA générative, en particulier à l'idée que 2025 serait l'année des agents IA. « Je ne sais pas exactement qui a dit cela, mais ils faisaient allusion au fait que cette année serait celle des agents en ce qui concerne les LLM et leur évolution. Cela m'a interpellé, car il y a une certaine surestimation dans le secteur. À mon avis, il serait plus juste de parler de la décennie des agents », a-t-il déclaré.
Tout en reconnaissant que les agents IA actuels tels que Claude et Codex étaient « extrêmement impressionnants », Andrej Karpathy a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire.
« Par exemple, vous travaillez avec certains employés ici. Quand préféreriez-vous qu'un agent comme Claude ou Codex fasse ce travail ? », a-t-il demandé. « Actuellement, bien sûr, ils ne le peuvent pas. Que faudrait-il pour qu'ils puissent le faire ? Pourquoi ne le faites-vous pas aujourd'hui ? La raison pour laquelle vous ne le faites pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne fonctionnent tout simplement pas. Ils ne sont pas assez intelligents, ils ne sont pas assez multimodaux, ils ne savent pas utiliser un ordinateur et tout le reste », a ajouté Andrej Karpathy.
Cependant, l'expert en IA/ML a insisté sur le fait que ses prévisions concernant l'AGI étaient en réalité optimistes. « Je pense que dans l'ensemble, un délai de 10 ans devrait être très optimiste pour l'AGI, mais c'est seulement par rapport à l'engouement actuel que cela ne semble pas être le cas », a déclaré Andrej Karpathy dans un message publié sur X.
Selon Andrej Karpathy et d'autres experts, les LLM actuels ne mèneront pas à l'AGI, mais celle-ci ne pourra émerger que si lIA sancre dans le monde physique. Certains chercheurs, notamment chez Meta, défendent en effet lhypothèse de lIA incarnée, c'est-à-dire une intelligence dotée dun corps physique ou des robots dotés d'une IA capable dexplorer et dapprendre du monde réel. Cette approche suppose qu'un système apprenne par interaction sensorimotrice, en sentant et en se déplaçant dans un environnement physique, à l'image d'un bébé qui découvre le monde qui l'entoure. Bien que séduisante, cette hypothèse divise toutefois les chercheurs.
Source : Andrej Karpathy dans un podcast animé par Dwarkesh Patel
