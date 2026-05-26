OpenAI affirme avoir résolu un problème mathématique vieux de 80 ans : son nouveau modèle de raisonnement a produit une preuve mathématique originale qui réfute une célèbre conjecture non résolue en géométrie

Le problème de la distance unitaire

Nouvelles techniques issues de la théorie algébrique des nombres

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OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.OpenAI affirme que son modèle a résolu un célèbre problème de géométrie qui échappait aux plus grands mathématiciens du monde depuis 80 ans  une avancée saluée comme la preuve de la créativité et de l« intuition » du bot.L'entreprise a publié ses résultats le 20 mai 2026, démontrant qu'un de ses modèles avait résolu le problème de la distance entre deux points dans un plan, posé pour la première fois par le légendaire mathématicien hongrois Paul Erdős en 1946.Cette énigme pose une question d'une simplicité trompeuse qui se résume ainsi : si l'on placepoints dans le plan, combien de paires de points peuvent être séparées exactement d'une distance de 1 ?La théorie dominante suggérait qu'une « grille carrée » était la clé pour obtenir le plus grand nombre possible de paires, comme indiqué dans l'énoncé, et Paul Erdős lui-même avait avancé que le nombre de paires ne pouvait augmenter que très légèrement plus vite que le nombre de points à mesure que l'on ajoutait des points.Les travaux d'OpenAI ont toutefois réfuté cette hypothèse et proposé leur propre configuration.« Nous présentons aujourdhui une avancée majeure concernant le problème de la distance unitaire. Depuis les travaux originaux dErdős, lidée dominante était que les constructions en « grille carrée » constituaient la solution optimale pour maximiser le nombre de paires de points à distance unitaire. Un modèle interne dOpenAI a réfuté cette conjecture de longue date, en fournissant une famille infinie dexemples qui permettent une amélioration polynomiale. La preuve a été vérifiée par un groupe de mathématiciens externes. Ils ont également rédigé un article complémentaire qui explique leur raisonnement et fournit des informations supplémentaires ainsi que le contexte permettant de comprendre l'importance de ce résultat », a indiqué OpenAI sur son blog.« Ce résultat est également remarquable par la manière dont il a été obtenu. La preuve a été fournie par un nouveau modèle de raisonnement polyvalent, et non par un système spécialement formé aux mathématiques, conçu pour explorer différentes stratégies de démonstration ou axé spécifiquement sur le problème de la distance unitaire. Dans le cadre dune initiative plus large visant à déterminer si les modèles avancés peuvent contribuer à la recherche de pointe, nous lavons évalué sur un ensemble de problèmes dErdős. Dans ce cas précis, il a produit une preuve qui résout ce problème non résolu », a ajouté l'entreprise d'IA.Soitle plus grand nombre possible de paires de points distants d'une unité parmipoints dans le plan. Il est facile de construire des exemples présentant un taux de croissance linéaire : placerpoints sur une droite donnepaires, tandis qu'une grille carrée en donne environLa construction jusqu'alors la plus connue, issue d'une grille carrée redimensionnée, s'avère offrir un résultat encore meilleur :pour une constante. Commetend vers l'infini lorsqueaugmente, le terme supplémentaire dans l'exposant tend vers 0, ce qui signifie que ces constructions ne présentent qu'une croissance légèrement supérieure à la croissance linéaire.Pendant des décennies, on a généralement considéré que ce taux était pratiquement le meilleur possible et qu'aucune construction ne pouvait apporter d'amélioration significative par rapport à la grille carrée. En termes techniques, Paul Erdős a émis l'hypothèse d'une borne supérieure de, où le termesupplémentaire indique un terme tendant vers 0 lorsquetend vers l'infini.Le nouveau résultat d'OpenAI réfute cette conjecture. Plus précisément, pour une infinité de valeurs de, la preuve construit des configurations depoints comportant au moinspaires de points distants d'une unité, pour un exposantdonné. (La preuve initiale par IA ne fournit pas de valeur explicite pour, mais un raffinement futur, dû au professeur de mathématiques de Princeton Will Sawin, a montré qu'on pouvait prendre= 0,014.)OpenAI précise que les éléments clés de cette construction proviennent d'un domaine très différent des mathématiques, appelé « théorie algébrique des nombres », qui étudie des concepts tels que la factorisation dans des extensions des entiers appelées « corps algébriques ».D'une manière générale, la démonstration part d'une idée géométrique bien connue et la développe dans une direction inattendue.La borne inférieure initiale de Paul Erdős peut s'expliquer à l'aide des entiers gaussiens : des nombres de la forme