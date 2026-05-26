OpenAI intègre ChatGPT directement dans Microsoft PowerPoint : l'assistant IA peut créer des présentations à partir de zéro ou modifier des diapositives existantes, et est disponible pour tous les abonnements

OpenAI a intégré ChatGPT directement dans Microsoft PowerPoint, permettant ainsi aux utilisateurs de créer et de modifier des présentations à l'aide de commandes conversationnelles. Cette fonctionnalité, actuellement en version bêta, permet de générer des diaporamas à partir de notes, de documents, de feuilles de calcul ou d'images ; de modifier ou d'insérer des diapositives dans une présentation existante ; ou encore d'analyser une présentation terminée afin de mettre en évidence ses points faibles et d'anticiper les objections de l'auditoire. Disponible aux utilisateurs de tous les principaux niveaux d'abonnement à ChatGPT, cette intégration marque une nouvelle avancée d'OpenAI dans le domaine des logiciels de productivité, alors que la concurrence s'intensifie avec des rivaux tels qu'Anthropic et Google.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il s'agit d'une société d'intérêt public à but lucratif (PBC) partiellement contrôlée par une fondation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Microsoft PowerPoint, ou simplement PowerPoint, est un logiciel de présentation développé par Microsoft. Il fait partie des suites Microsoft 365 Copilot et Microsoft Office. Microsoft PowerPoint fonctionne sous Windows et Mac OS. La version la plus récente est PowerPoint 2021. À l'origine, PowerPoint avait été conçu pour créer des supports visuels destinés aux présentations en groupe au sein des entreprises, mais il est aujourd'hui largement utilisé dans d'autres contextes de communication, tant dans le monde des affaires qu'au-delà.
OpenAI a récemment intégré ChatGPT à Microsoft PowerPoint, permettant ainsi aux utilisateurs de créer et de modifier des présentations à l'aide de ce chatbot basé sur l'IA.
Cette fonctionnalité, actuellement en version bêta, permet aux utilisateurs de créer une nouvelle présentation en décrivant ce quils souhaitent ou en fournissant des éléments bruts tels que des notes, des documents, des feuilles de calcul ou des images ; lassistant génère alors une structure initiale à partir de ces données. Pour les présentations déjà en cours, l'outil peut modifier ou insérer des diapositives sans que les utilisateurs aient à tout recommencer. L'assistant peut également analyser une présentation terminée, en mettant en évidence les points faibles du récit et en anticipant les objections que le public ou les clients pourraient soulever.
ChatGPT pour PowerPoint est un outil utile pour les tâches et les projets qui font largement appel aux présentations, tels que :
- La création de comptes rendus de réunion, de bilans d'activité et de présentations stratégiques à partir de notes, de documents, de feuilles de calcul ou d'autres sources d'information
- L'ajout ou la modification de diapositives dans une présentation existante
- Le perfectionnement d'une présentation destinée à une direction, à un client ou à un public interne
- Transformer des contenus volumineux en une structure de présentation plus claire
- Passer en revue le fil conducteur d'une présentation, ses lacunes et les questions susceptibles d'être posées par le public
- Mettre en place des processus de présentation reproductibles grâce aux Skills, aux modèles et aux applications connectées, le cas échéant
L'intégration à des services tels que Gmail, Outlook et SharePoint permet par ailleurs aux présentations d'exploiter les informations déjà présentes dans les comptes connectés de l'utilisateur, évitant ainsi de devoir transférer manuellement le contenu. L'accès est disponible pour tous les principaux niveaux d'abonnement et les utilisateurs peuvent se procurer le complément via le Microsoft Store ou directement depuis l'interface PowerPoint. Dans ce dernier cas, ils doivent se rendre dans Accueil > Compléments, puis rechercher ChatGPT. Ils peuvent ensuite ouvrir ChatGPT depuis le ruban, puis se connecter avec leur compte OpenAI.
Ce déploiement concerne la grande majorité des utilisateurs d'OpenAI (formules Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise, ChatGPT Edu et K-12), qu'il s'agisse de personnes disposant d'un compte gratuit ou d'organisations ayant souscrit au forfait ChatGPT Business. Les formules Free et Go offrent un accès avec des restrictions d'utilisation. Les formules Plus et Pro offrent un accès soumis à la limite d'utilisation du forfait de l'utilisateur.
L'assistant réagit aux instructions données sous forme de conversation et peut également exploiter les données hébergées sur des plateformes tierces que l'utilisateur a associées à son compte.
Cependant, comme le souligne OpenAI, l'outil présente encore certaines limitations, notamment :
- Remarques concernant la version bêta : ChatGPT pour PowerPoint est encore en cours d'amélioration et certains résultats peuvent nécessiter une mise au point manuelle.
- Respect des modèles : le produit est conçu pour s'intégrer autant que possible aux modèles de présentation existants, mais les diapositives générées ou modifiées peuvent ne pas toujours correspondre parfaitement au style souhaité.
- Modifications avancées des présentations : certaines fonctionnalités avancées de PowerPoint, notamment celles relatives à la modification, aux graphiques, aux formes, à la mise en forme et à la gestion des diapositives, peuvent être limitées ou encore en cours de développement.
- Vérification des résultats : OpenAI recommande aux utilisateurs de vérifier les résultats avant de s'y fier, car ils peuvent être incomplets ou inexacts. Vérifiez les affirmations, les chiffres, les sources (le cas échéant) ainsi que les modifications apportées aux diapositives avant de les partager ou de vous y fier. Pour les travaux importants, OpenAI recommande de dupliquer le fichier afin de pouvoir revenir en arrière si nécessaire.
L'arrivée d'OpenAI sur PowerPoint comble un retard par rapport à Anthropic, qui propose depuis septembre dernier des fonctionnalités comparables de création de diapositives via Claude. Google s'est également positionné sur ce créneau grâce à l'intégration de Gemini à Slides. Avant cette mise à jour, Microsoft Excel et Google Sheets figuraient parmi les plateformes de productivité sur lesquelles ChatGPT était déjà présent, faisant de PowerPoint une exception notable jusqu'à présent.
Cette annonce intervient alors qu'OpenAI et Microsoft ont redéfini leur partenariat de longue date, Microsoft ne détenant désormais plus les droits exclusifs de commercialisation des modèles d'IA d'OpenAI. En vertu de l'accord révisé, la propriété intellectuelle d'OpenAI est mise à la disposition de Microsoft dans le cadre d'une licence non exclusive valable jusqu'en 2032, et OpenAI est désormais libre de distribuer ses produits par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de services cloud.
Ce lancement intervient également alors qu'OpenAI anticipe une baisse de 80 % du nombre d'abonnements à ChatGPT Plus, passant de 44 millions en 2025 à 9 millions en 2026. Selon un rapport de The Information, OpenAI espère compenser ce recul en développant son offre ChatGPT Go, moins coûteuse, mais financée par la publicité, et vise 112 millions d'abonnés en 2026. Cette décision soulève toutefois des questions quant à la viabilité d'une telle croissance, alors que l'entreprise n'a pas atteint ses objectifs en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires.
Sources : OpenAI (1, 2)
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