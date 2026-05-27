Le projet Glasswing d'Anthropic, utilisant le modèle Claude Mythos Preview, a découvert plus de 10 000 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans des systèmes logiciels clés en l'espace d'un mois

En avril 2026, le géant de l'IA Anthropic a annoncé qu'il ne commercialiserait pas au grand public son modèle Mythos, qui a fait l'objet d'une fuite avant même son lancement, invoquant la crainte qu'il ne soit trop efficace pour détecter des failles de cybersécurité de gravité élevée dans les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs web. Anthropic avait alors lancé le projet Glasswing, un programme de cybersécurité défensive avec un groupe restreint de partenaires. Les partenaires du projet Glasswing ont accès à Claude Mythos Preview afin d'identifier et de corriger les vulnérabilités ou les faiblesses de leurs systèmes fondamentaux, notamment la détection locale des vulnérabilités, les tests de type « boîte noire » des binaires, la sécurisation des terminaux et les tests d'intrusion des systèmes.
Puis en mai 2026, l'équipe de Mozilla a annoncé que l'outil d'analyse de vulnérabilités Claude Mythos Preview d'Anthropic a identifié 271 failles inconnues dans le code source de Firefox, dont certaines dormaient depuis vingt ans. La répartition par criticité est éloquente. Sur les 271 vulnérabilités annoncées pour Firefox 150 : 180 étaient de niveau sec-high, 80 sec-moderate et 11 sec-low. Mozilla précise que les niveaux critical et high désignent des failles exploitables par un simple utilisateur naviguant sur une page web ordinaire. Un rapport qui semble confirmer le programme d'Anthropic.
Récemment, un rapport révèle que le projet Glasswing d'Anthropic et ses partenaires ont utilisé le modèle Claude Mythos Preview pour découvrir plus de 10 000 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans des systèmes logiciels clés à travers le monde en l'espace d'un mois. Ce même scan IA a identifié plus de 6 200 failles graves dans plus de 1 000 projets open source. Des évaluations indépendantes confirment que ce modèle surpasse largement les outils dIA précédents et les testeurs humains, tant en termes de détection de bogues que de précision. Le principal défi réside désormais dans la rapidité avec laquelle les équipes peuvent évaluer et corriger le volume de vulnérabilités identifiées.
Ce rapport intervient alors que des chercheurs de CalIF ont annoncé avoir découvert une première faille de sécurité liée à la mémoire de l'Apple M5 à l'aide de la version préliminaire de Claude Mythos d'Anthropic. La corruption de mémoire sur le M5 d'Apple prouve non seulement que cette puce peut également être exploitée, mais que le modèle Claude Mythos Preview d'Anthropic s'est révélé être un assistant IA clé. Cette attaque réussie contourne le Memory Integrity Enforcement (MIE), que Apple a présenté en septembre dernier comme le résultat dune initiative de cinq ans visant à éradiquer les erreurs de mémoire.
Voici le rapport d'Anthropic :
Projet Glasswing : un premier bilan
Le mois dernier, nous avons lancé le projet Glasswing, notre initiative collaborative visant à sécuriser les logiciels les plus critiques au monde avant que des modèles dIA de plus en plus performants ne puissent sen servir à des fins malveillantes.
Depuis lors, avec nos quelque 50 partenaires, nous avons utilisé Claude Mythos Preview pour détecter plus de dix mille vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans les logiciels les plus importants au monde sur le plan systémique. Auparavant, les progrès en matière de sécurité logicielle étaient limités par la rapidité avec laquelle nous pouvions détecter de nouvelles vulnérabilités. Aujourdhui, ils sont limités par la rapidité avec laquelle nous pouvons vérifier, divulguer et corriger le grand nombre de vulnérabilités détectées par lIA.
Dans cet article, nous abordons ce que nous avons appris sur ce défi crucial pour la cybersécurité au cours des premières semaines du projet Glasswing. Nous nous concentrons sur les premières preuves publiques des performances de Mythos Preview, sur les résultats initiaux de nos efforts visant à analyser des milliers de projets logiciels open source, et sur ce que ces progrès signifient pour les cyberdéfenseurs aujourdhui. Nous abordons également ce à quoi il faut sattendre ensuite de la part du projet Glasswing, et comment nous envisageons de publier des modèles de la classe Mythos à lavenir.
Nos premiers résultats
Notre approche pour présenter les conclusions de Mythos Preview
La convention de longue date dans lindustrie du logiciel consiste à divulguer les nouvelles vulnérabilités 90 jours après leur découverte (ou, si un correctif est créé avant lexpiration de ce délai de 90 jours, environ 45 jours après la mise à disposition du correctif). Cela laisse le temps aux utilisateurs finaux de mettre à jour leurs logiciels avant quune vulnérabilité ne puisse être exploitée par des attaquants. Notre propre politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités suit cette approche.
Cependant, cela signifie que les vulnérabilités divulguées constituent un indicateur retardé de lévolution rapide des capacités cybernétiques des modèles dIA : nous nen sommes pas encore au stade où nous pouvons détailler pleinement les découvertes de nos partenaires avec Mythos Preview sans mettre les utilisateurs finaux en danger. À la place, nous fournissons des exemples illustratifs des performances du modèle, ainsi que des statistiques agrégées sur nos progrès à ce jour. Une fois que les correctifs pour les vulnérabilités découvertes par Mythos Preview auront été largement déployés, nous fournirons beaucoup plus de détails sur ce que nous avons appris.
Témoignages de nos partenaires et testeurs externes
Les premiers partenaires du projet Glasswing développent et maintiennent des logiciels essentiels au fonctionnement dInternet et dautres infrastructures vitales. La correction des failles dans leur code réduit les risques pour les nombreuses autres organisations qui en dépendent, et donc pour des milliards dutilisateurs finaux.
Au bout dun mois, la plupart des partenaires ont chacun identifié des centaines de vulnérabilités critiques ou de gravité élevée dans leurs logiciels. Collectivement, ils en ont trouvé plus de dix mille. Plusieurs dentre eux nous ont indiqué que leur taux de détection de bogues avait été multiplié par plus de dix. Par exemple, Cloudflare a détecté 2 000 bogues (dont 400 de gravité élevée ou critique) dans ses systèmes critiques, avec un taux de faux positifs que léquipe de Cloudflare juge supérieur à celui des testeurs humains.
Cela correspond à lexpérience des testeurs externes concernant les performances de Mythos Preview, ainsi quà des évaluations supplémentaires récentes du modèle :
- LAI Security Institute au Royaume-Uni rapporte que Mythos Preview est le premier modèle à résoudre de bout en bout leurs deux cyber-gammes (simulations de cyberattaques en plusieurs étapes) ;
- Mozilla a détecté et corrigé 271 vulnérabilités dans Firefox 150 lors des tests de Mythos Preview, soit plus de dix fois plus que celles détectées dans Firefox 148 avec Claude Opus 4.6 ;
- XBOW, une plateforme de sécurité indépendante, indique que Mythos Preview représente « une avancée significative par rapport à tous les modèles existants » dans son benchmark d'exploits Web, et offre « une précision absolument sans précédent » sur une base token par token ;
- ExploitBench et ExploitGym, deux benchmarks universitaires récemment publiés pour mesurer les capacités de développement dexploits des modèles, classent Mythos Preview en tête des performances. Nous discutons plus en détail de ce que ces benchmarks nous apprennent sur le modèle sur notre blog Frontier Red Team.
De manière plus générale, on constate aujourdhui que les correctifs logiciels sont déployés beaucoup plus rapidement. La dernière version de Palo Alto Networks comprenait plus de cinq fois plus de correctifs que dhabitude. Microsoft a indiqué que le nombre de nouveaux correctifs quelle publiera « continuera daugmenter pendant un certain temps ». Quant à Oracle, elle identifie et corrige les vulnérabilités de ses produits et de son cloud plusieurs fois plus vite quauparavant.
Mythos Preview sest également révélé utile pour dautres types de tâches de sécurité. Par exemple, chez lune de nos banques partenaires de Glasswing, Mythos Preview a permis de détecter et dempêcher un virement frauduleux de 1,5 million de dollars après quun cybercriminel eut piraté le compte de messagerie dun client et passé de faux appels téléphoniques.
Logiciels open source
Au cours des derniers mois, Anthropic a utilisé Mythos Preview pour analyser plus de 1 000 projets open source, qui, ensemble, constituent la base dune grande partie dInternet et dune grande partie de notre propre infrastructure.
À ce jour, Mythos Preview a identifié ce quil estime être 6 202 vulnérabilités de gravité élevée ou critique dans ces projets (sur un total de 23 019, y compris celles estimées de gravité moyenne ou faible).
1 752 de ces vulnérabilités classées comme élevées ou critiques ont désormais été soigneusement évaluées par lun des six cabinets de recherche en sécurité...
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