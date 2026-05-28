Jensen Huang, PDG de Nvidia, a déclaré que la société prévoyait d'investir environ 150 milliards $ par an à Taïwan, qualifiant l'île d'« épicentre de la révolution de l'IA »

Récemment, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a annoncé son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan et de lancer la construction d'un nouveau siège social à Taipei dans le courant de l'année. Prévu pour ouvrir en 2030, le campus Constellation, situé au nord de Taipei, est conçu pour accueillir 4 000 employés un chiffre qui quadruplerait les quelque 1 000 personnes que Nvidia emploie actuellement à Taïwan. Cette annonce marque une étape importante dans l'engagement croissant de Nvidia envers la région, à un moment où ses activités en Chine sont soumises à une pression considérable.
Jensen Huang est un homme d'affaires taïwano-américain, ingénieur électricien et le PDG de Nvidia. Huang a lancé Nvidia en 1993 et en est resté le PDG depuis sa création. Il a sorti l'entreprise de la quasi-faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de GPU, le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA). Sous la direction de Huang, Nvidia a connu une croissance rapide pendant le boom de l'IA, devenant la première entreprise à atteindre une capitalisation boursière de plus de 5 000 milliards de dollars en octobre 2025.
En mars dernier, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a surpris les analystes lors de la conférence GTC en annonçant que le chiffre d'affaires de l'entreprise pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2027, grâce à la forte hausse de la demande en puces d'IA. Ces prévisions dépassent de loin les estimations précédentes de Nvidia, qui s'élevaient à 500 milliards de dollars, ainsi que les prévisions les plus optimistes de Wall Street. Selon le PDG, cette projection serait portée par la demande de puces Blackwell et Vera Rubin, en particulier de la part d'hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Amazon. Il a également souligné le rôle des agents IA et des plateformes de centres de données en tant que nouveau paradigme informatique, ce qui devrait accélérer davantage la croissance de l'entreprise.
Récemment, Jensen Huang, PDG de Nvidia, a annoncé son intention d'investir environ 150 milliards de dollars par an à Taïwan et de lancer la construction d'un nouveau siège social à Taipei dans le courant de l'année. S'exprimant lors d'une cérémonie de lancement à laquelle ont assisté environ 1 000 employés, le maire de Taipei, Chiang Wan-an, et sa propre famille, Huang a déclaré que les dépenses annuelles de Nvidia à Taïwan étaient passées d'environ 10 à 15 milliards de dollars il y a quatre ou cinq ans à leur niveau actuel, et qu'elles grimperaient à 150 milliards de dollars. Il n'a pas précisé sur combien d'années s'étendrait cet engagement annuel de 150 milliards de dollars.
Jensen Huang s'engage à investir 150 milliards de dollars par an à Taïwan
Prévu pour ouvrir en 2030, le campus Constellation, situé au nord de Taipei, est conçu pour accueillir 4 000 employés un chiffre qui quadruplerait les quelque 1 000 personnes que Nvidia emploie actuellement à Taïwan. Pour replacer ce chiffre dans son contexte, le chiffre d'affaires trimestriel le plus récent de Nvidia s'est élevé à un record de 81,6 milliards de dollars, avec des prévisions de 91 milliards de dollars pour le trimestre en cours, ce qui signifie que les dépenses annuelles proposées à Taïwan dépasseraient ce que l'entreprise gagne au cours d'une seule période de trois mois.
« Taïwan est en plein essor », a déclaré Huang sur scène. « C'est là que viennent les puces, que se fait l'assemblage, c'est là que les systèmes sont fabriqués, c'est là que les supercalculateurs d'IA ont été créés. »
Le nouveau campus rapprochera Nvidia de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde et un fournisseur clé. Selon une estimation, Nvidia devrait dépasser Apple cette année en tant que premier client de TSMC. La proximité de Foxconn, Wistron et Quanta Computer, tous de grands assembleurs de matériel serveur dIA, est un autre avantage que Nvidia espère tirer de ce nouvel emplacement.
Cette annonce marque une étape importante dans l'engagement croissant de Nvidia envers la région, à un moment où ses activités en Chine sont soumises à une pression considérable. Huang s'est joint à la délégation du président Donald Trump à Pékin au début du mois pour un sommet avec le président chinois Xi Jinping, alors que Nvidia s'efforce depuis des mois de sortir de l'impasse concernant ses ventes de puces d'IA en Chine. Au cours du dernier trimestre, l'activité de Nvidia à Taïwan a progressé de plus de 50 % par rapport à l'année précédente, alors même que ses ventes combinées en Chine continentale et à Hong Kong ont chuté dans des proportions similaires.
Nvidia a pris un engagement distinct, également largement médiatisé, d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures nationales d'IA aux côtés des fabricants américains sur une période de quatre ans, soit un rythme de dépenses équivalant à environ 125 milliards de dollars par an.
Pourtant, fin janvier 2026, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs. Derrière les valorisations record et la ruée vers les puces, le patron du leader mondial des GPU avait rappellé que lIA nest ni magique, ni instantanément rentable, et que les marchés pourraient payer cher toute mauvaise anticipation. Jensen Huang avait notamment introduit une comparaison directe entre les États-Unis et la Chine, affirmant que la domination technologique ne se décrète pas, elle se soutient par une politique industrielle cohérente et durable.
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