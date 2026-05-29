Anthropic est une entreprise américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et met l'accent sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. L'entreprise est privée et, en mai 2026, sa valeur était estimée à 965 milliards de dollars.
Récemment, Anthropic a lancé Claude Opus 4.8, une mise à jour incrémentielle d'Opus 4.7. Le nouveau modèle est plus « honnête » dans ses auto-évaluations et environ quatre fois moins susceptible de laisser passer des erreurs de codage sans les signaler. Il est lancé au même prix que son prédécesseur, avec de nouvelles fonctionnalités telles que des flux de travail dynamiques et des niveaux d'effort contrôlés par l'utilisateur. Malgré les assurances d'Anthropic quant à la sortie future d'un LLM de niveau Mythos, celui-ci ne semble pas être, de loin, à la hauteur de cette capacité présumée.
Selon Anthropic, ce sont les améliorations en matière d« honnêteté » supposée qui distinguent Opus 4.8 de son prédécesseur direct. Le terme signifie ici simplement que Claude produira des mots qui correspondent davantage à ses actions et à ses évaluations auparavant implicites. Les premiers testeurs ont signalé que le modèle signale plus rapidement les incertitudes et est moins susceptible de faire des affirmations non fondées sur son propre travail. Selon lévaluation dalignement dAnthropic, Opus 4.8 « atteint de nouveaux sommets dans nos mesures des traits prosociaux, comme le soutien à lautonomie de lutilisateur et laction dans le meilleur intérêt de lutilisateur ».
En termes davantages pratiques, Opus 4.8 atteint de nouveaux sommets en matière de codage agentique, de raisonnement multidisciplinaire, dutilisation de lordinateur, de travail intellectuel et danalyse financière. Les améliorations vont de moins dun point de pourcentage à près de 9 %. La différence entre les versions 4.7 et 4.8 dans ces statistiques suggère que lexpérience quotidienne informelle et non mesurée ne sera pas si différente à un moment donné, tout en améliorant les résultats globaux à long terme. Lavenir nous dira si cela est vrai.
Lévaluation dalignement susmentionnée a montré que les taux de tromperie ou de coopération avec des utilisations abusives étaient nettement inférieurs à ceux dOpus 4.7. Il est à noter que ces taux sont désormais comparables à ceux de Claude Mythos Preview, le puissant modèle quAnthropic a maintenu sous des restrictions daccès strictes en raison de ses capacités avancées en matière de cybersécurité. Le prix dOpus reste inchangé, à 5 dollars par million de jetons dentrée et 25 dollars par million de jetons de sortie.
Cette annonce intervient alors que Krishna Rao, directeur financier dAnthropic, a récemment affirmé que lIA écrit désormais 90 % du code de lentreprise, mais que le géant de lIA recrute néanmoins plus de personnel que jamais. Rao a déclaré que les systèmes dIA dAnthropic, notamment Claude Code, peuvent désormais gérer la majeure partie de la couche dexécution du travail intellectuel, allant de lingénierie logicielle aux rapports financiers, tandis que les humains se concentrent désormais sur la supervision, le jugement et la stratégie. Les commentaires de Rao donnent un aperçu de la manière dont lIA est en train de redéfinir les emplois de bureau.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Présentation de Claude Opus 4.8
Nous mettons à jour Claude Opus vers une nouvelle version : Claude Opus 4.8. Elle s'appuie sur Opus 4.7 et apporte des améliorations sur l'ensemble des tests de performance, tout en offrant une collaboration plus efficace. Elle est disponible dès aujourd'hui au même prix.
Le lancement d'Opus 4.8 s'accompagne de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs de claude.ai peuvent désormais contrôler l'effort que Claude consacre à une tâche. Claude Code dispose d'une nouvelle fonctionnalité de « workflows dynamiques » qui lui permet de traiter des problèmes à très grande échelle. Et le mode rapide d'Opus 4.8, dans lequel le modèle peut fonctionner à une vitesse 2,5...
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