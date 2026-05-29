Mistral AI rebaptise « Le Chat » en « Vibe », transformant son chatbot grand public en un agent de travail IA capable de gérer les e-mails, les rapports, le codage et les tâches professionnelles récurrentes

Vibe pour le travail

Recherche de connaissances d'entreprise : Vibe s'appuie étroitement sur le contexte de travail de l'utilisateur, en couvrant Google Workspace, Outlook, SharePoint, Slack, GitHub, ainsi que tous les connecteurs ou bibliothèques personnalisés.

Analyse de données structurées : l'utilisateur peut connecter une base de données ou importer une feuille de calcul, et Vibe mettra ensuite en évidence les tendances, les anomalies et les signaux demandés par l'utilisateur, en générant des graphiques et des tableaux de bord directement dans la conversation.

Synthèse de documents et de rapports : Vibe rédige le document final à l'aide de l'outil Canvas, qu'il s'agisse d'un brief d'une page, d'un rapport, d'une réponse à un appel d'offres ou d'une présentation pour le conseil d'administration. LEs utilisateurs peuvent ensuite le modifier et l'exporter vers Notion, SharePoint ou leur boîte de réception.

Planification de tâches en plusieurs étapes : un utilisateur peut configurer une tâche pour qu'elle s'exécute une seule fois ou selon une fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, et recevra ensuite une notification dès que l'exécution est terminée.

Compétences (skills) réutilisables : Vibe peut être enrichi avec des compétences prédéfinies ou personnalisées via des normes ouvertes afin d'automatiser les flux de travail récurrents des utilisateurs avec cohérence et précision.

Vibe pour le codage

Nouvelle extension Mistral Vibe pour VS Code

Les développeurs peuvent rédiger des tests unitaires et d'intégration qui s'adaptent à leurs modèles existants, et documenter le résultat, du fichier README jusqu'aux commentaires intégrés ;

Les développeurs peuvent effectuer une refactorisation et une conversion, en adaptant un module à un nouveau modèle ou en convertissant un fichier hérité vers un langage plus moderne, tout en conservant le comportement et en effectuant les tests ;

Les développeurs peuvent se connecter à l'ensemble de leur pile, en récupérant le contexte depuis GitHub, GitLab, Jira ou Linear, afin qu'une modification s'accompagne du ticket qu'elle résout et des conventions suivies par leur équipe.

Mises à jour de l'interface CLI de Vibe

Les compétences transforment les flux de travail répétables en commandes / .

. Les modes personnalisés et les sous-agents acheminent les tâches spécialisées au sein d'une session.

Le plan de l'agent est modifiable avant son exécution, et celui-ci peut poser des questions à choix multiples en cours d'exécution.

Les autorisations s'appliquent au niveau de la session (toujours, jamais ou demander), y compris les dérogations pour les fichiers, les commandes et les répertoires.

/teleport transfère une session en cours entre le terminal et le cloud, en conservant l'historique et les validations intacts.

Tarifs et disponibilité

Code : Sélectionner tout curl -LsSf https://mistral.ai/vibe/install.sh | bash

Code : Sélectionner tout uv tool install mistral-vibe



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Mistral AI SAS est une entreprise française spécialisée dans l'IA, dont le siège social est situé à Paris. Fondée en 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix, elle propose des grands modèles de langage (LLM) à poids ouvert, comprenant à la fois des modèles d'IA open source et propriétaires. En 2025, la valorisation de l'entreprise s'élèvait à plus de 14 milliards de dollars. Mistral est considérée comme l'un des leaders européens de l'IA.Mistral AI a rebaptisé « Le Chat » en « Vibe », transformant ainsi son chatbot grand public en un assistant IA polyvalent capable de gérer les e-mails, les rapports, le codage et les tâches professionnelles récurrentes. Le nom « Vibe » était auparavant associé à l'outil de codage de Mistral, mais il désigne désormais l'ensemble de l'expérience offerte par l'assistant.« Vibe est désormais un assistant unique pour les tâches de longue durée et en plusieurs étapes. Il passe en revue votre boîte de réception et votre agenda, effectue des recherches approfondies, rédige des documents et coordonne les processus récurrents qui régissent votre quotidien. Il prend également en charge les tâches de codage, de la requête à la fusion des modifications, que ce soit dans l'application web, votre éditeur ou votre terminal. L'agent développe des fonctionnalités, corrige des bugs, refactorise le code et envoie des pull requests prêtes à être révisées », a indiqué Mistral AI sur son site.« Vibe s'exécute sur les modèles phares Mistral, optimisés pour le raisonnement, les tâches impliquant des agents, l'utilisation d'outils et le codage », a ajouté la start-up française d'IA.La principale nouveauté est le « Mode Travail », qui connecte Vibe à des outils tels que Google Workspace, Outlook, SharePoint, Slack, GitHub et Notion. Il permet de gérer des tâches en plusieurs étapes, comme l'analyse des boîtes de réception, l'extraction de données de feuilles de calcul, la création de rapports, l'envoi de résultats vers d'autres plateformes et la planification de processus récurrents, tels que les mises à jour de statut ou les résumés de boîte de réception.« En mode « Travail », Vibe est votre assistant IA dédié aux tâches complexes en plusieurs étapes, qui maîtrise parfaitement vos connaissances, vos applications et vos outils. Il élabore un plan et vous demande votre accord avant de se lancer, puis utilise vos connecteurs pour mener à bien la tâche », a déclaré Mistral.Le mode « Travail » de Vibe offre les fonctionnalités suivantes :Avant de commencer, Vibe affiche chaque étape en temps réel et permet de développer chaque appel d'outil ainsi que chaque chaîne de raisonnement pour afficher leurs entrées et leurs sorties.Le « Mode Code » est la nouvelle interface de codage de l'application web Vibe, qui permet aux agents de codage de travailler dans des environnements de test cloud isolés afin de développer des fonctionnalités, de corriger des bogues, de rédiger des tests, de refactoriser le code et d'ouvrir des pull requests.Ce mode permet aux développeurs de se connecter à GitHub, de gérer leurs projets, de lancer des sessions et de les mener à bien jusqu'à la création d'une pull request. Au sein d'une session, l'agent s'exécute dans un environnement isolé, ce qui permet de gérer les actions sensibles et d'examiner les différences de code pendant que l'agent écrit le code.Par ailleurs, les sessions peuvent s'exécuter en parallèle, rester actives même lorsque l'ordinateur est éteint et être lancées à partir d'applications tierces, telles que Slack (bientôt disponible), en plus de l'éditeur de code ou de la CLI de Vibe.Mistral a lancé un nouveau plugin qui intègre l'agent de codage Vibe à VS Code. Vibe intervient sur l'ensemble de votre projet via un panneau latéral qui lit, modifie et exécute des commandes à côté de vos fichiers. Les fichiers ouverts s'associent automatiquement, les sélections peuvent porter sur des plages de lignes et les mentions @ permettent d'afficher davantage de contexte provenant d'autres répertoires ou fichiers.L'extension fonctionne sur la même infrastructure que l'interface en ligne de commande (CLI), et les fonctionnalités sont répliquées sur les deux interfaces :L'interface CLI de Vibe a bénéficié de plusieurs mises à jour importantes, notamment davantage de contrôles de session.Vibe est disponible sur le Web, iOS et Android, et permet de coder via une interface Web, VS Code et l'interface CLI. Le forfait, les conversations (historique) et les paramètres existants sont conservés pour les utilisateurs actuels de Le Chat.Les tarifs commencent avec une offre gratuite (réponses rapides et tâches quotidiennes simples), suivis de l'offre Pro à 14,99 dollars par mois (tâches complexes, raisonnement approfondi et programmation tout au long de la journée), de l'offre Team à 24,99 dollars par utilisateur et par mois (espace de travail partagé avec des fonctionnalités d'administration et davantage d'espace de stockage), puis de formules Enterprise sur mesure (déploiements personnalisés, formation de modèles et solutions sur mesure).Pour le codage, Vibe est disponible sur le Web à l'adresse code.mistral.ai, dans VS Code via la nouvelle extension, et dans votre terminal via l'interface CLI :Les développeurs peuvent également créer des applications via l'API dans Mistral Studio, grâce à la formule Experiment gratuite destinée aux tests et au prototypage.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Mistral AI crédible ou pertinente ?