Les consommateurs souhaitent bénéficier dune aide à lachat grâce à lIA, mais ne veulent pas que celle-ci prenne les décisions dachat à leur place, selon une enquête de Gartner



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Alors que les marques se précipitent pour investir dans le commerce agentique, la disposition des consommateurs à laisser l'IA prendre des décisions d'achat plafonne à 11 % dans les catégories à faible enjeu, telles que les soins personnels et les produits ménagers, selon Gartner, une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. Ces résultats suggèrent que les consommateurs sont plus réceptifs aux outils d'achat basés sur l'IA qui facilitent la découverte et la recherche qu'à ceux qui prennent des décisions d'achat à leur place.Une enquête menée par Gartner auprès de 322 consommateurs américains en janvier 2026 a révélé une plus grande ouverture d'esprit envers les outils d'IA qui aident à affiner les choix de produits : 31 % étaient prêts à laisser l'IA affiner leurs choix pour l'achat de produits d'entretien ménager, et 28 % étaient prêts à le faire pour l'achat d'appareils électroniques grand public. «», a déclaré Kate Muhl, vice-présidente et analyste au sein du pôle Marketing de Gartner. «Les spécialistes du marketing devraient concentrer leurs investissements en matière d'IA dans le domaine du shopping sur des outils qui aident les consommateurs à rechercher des produits, à comparer les prix, à repérer les bonnes affaires et à affiner leurs choix, plutôt que sur des agents d'achat entièrement autonomes. Mais la confiance et la précision restent des obstacles à une adoption plus large.Une enquête Gartner menée auprès de 846 consommateurs américains entre novembre et décembre 2025 a révélé que les premiers utilisateurs rencontraient encore des difficultés lorsquils utilisaient lIA pour leurs achats. Parmi les consommateurs ayant utilisé lIA lors dun achat récent, 54 % ont déclaré avoir dû vérifier la précision de toutes les informations fournies par les outils GenAI, et 62 % ont déclaré que les informations provenant de ces outils sétaient avérées être une perte de temps.», a déclaré Muhl. «Lexposition croissante des consommateurs à la GenAI ne se traduit pas nécessairement par une aisance face aux décisions dachat guidées par lIA. 72 % des consommateurs ont déclaré : « LIA générative apparaît dans mon utilisation dInternet et des applications, que je laie demandée ou non. » «», a déclaré Muhl. «: GartnerPensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?