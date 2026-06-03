« Toute résistance est vaine », déclare le PDG de Qualcomm : les agents IA deviendront incontournables et vous suivront d'un appareil à l'autre, un avenir dystopique où l'IA est omniprésente

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Si le principe est davoir un assistant virtuel la MOINDRE DES CHOSES cest que lIA se souvienne des discussions et des projet quon a pu monter avec elle..Ce qui est malheureusement loin dêtre toujours le cas ... pour le commun des mortels qui ne paye pas (je ne connais pas les univers pro)Donc quand on revient sur un sujet DÉJÀ ÉVOQUÉ en étant loggé sur son compte ... faut quand même faire le perroquetSans compter les erreurs grossières : Claude qui confond un robinet de jardin avec une trottinette électriqueGrok qui affirme mordicus que le barême fiscal des indemnités kilométriques est progressif alors quil est par trancheOu PIRE... toutes Qwen, Chapgpt, Grok, Claude qui ne savent même pas indiquer comment effectuer un affichage plein écran avec acdsee sans que le bouton de lappli ne file automatiquement en bout de barre des tâches à chaque fois... alors que la solution est dans le PREMIER MENU (fichiers) de lapplication(bon on les excuse car le service technique de lapplication - STAGIAIRES ÉCOLE sans doute - ne le sait pas non plus) : tout le monde (IA et service technique) met cela sur le compte de Windows...