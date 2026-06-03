« Toute résistance est vaine », déclare le PDG de Qualcomm : les agents IA deviendront incontournables et vous suivront d'un appareil à l'autre, un avenir dystopique où l'IA est omniprésente

Dans un discours évoquant un avenir dystopique où l'IA est omniprésente, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a déclaré que les agents d'intelligence artificielle (IA) vont supplanter les smartphones en tant que centre de la vie numérique des individus, redéfinissant ainsi fondamentalement les appareils personnels et déclenchant un cycle majeur de modernisation informatique. Qualifiant cette technologie de prochaine grande évolution dans le domaine de l'informatique, Amon a déclaré que « 2026 sera l'année des agents ». Contrairement aux applications et services actuels, souvent liés à des systèmes dexploitation et des appareils spécifiques, les agents IA se déplaceraient entre plusieurs appareils et écosystèmes, accompagnant les utilisateurs tout au long de la journée.
Cristiano Amon est un ingénieur électricien et homme d'affaires brésilien. Il est le PDG de Qualcomm, une société de recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs. Amon a débuté sa carrière en travaillant sur les technologies sans fil pour les premiers réseaux de téléphonie mobile. Il a supervisé les technologies 4G et 5G de Qualcomm, utilisées dans la plupart des appareils Android. Il a également joué un rôle dans la diversification de Qualcomm au-delà du secteur de la téléphonie mobile et a négocié l'approvisionnement en processeurs supplémentaires auprès des fournisseurs lors des pénuries causées par la pandémie de COVID-19.
Amon a joué un rôle important dans le développement de la technologie 4G de Qualcomm et dans la croissance des semi-conducteurs Snapdragon de Qualcomm. Il a également développé les ventes de Qualcomm auprès des fabricants de smartphones en Chine. Amon a supervisé l'expansion de Qualcomm au-delà des téléphones portables vers les semi-conducteurs utilisés dans les voitures, les ordinateurs, les infrastructures 5G, les robots, les applications industrielles, les appareils de réalité virtuelle et d'autres appareils électroniques.
Récemment, Cristiano Amon a déclaré que les agents d'intelligence artificielle (IA) vont supplanter les smartphones en tant que centre de la vie numérique des individus, redéfinissant ainsi fondamentalement les appareils personnels et déclenchant un cycle majeur de modernisation informatique. Dans son discours d'ouverture du salon Computex de cette année à Taipei, Amon a déclaré que l'essor de l'« IA agentique » des systèmes d'IA capables de raisonner, de planifier et d'exécuter des tâches de manière autonome allait transformer la façon dont les gens interagissent avec la technologie sur les téléphones, les PC, les véhicules et les appareils portables.
Qualifiant cette technologie de prochaine grande évolution dans le domaine de l'informatique, Amon a déclaré que « 2026 sera l'année des agents ». Pendant des décennies, les smartphones ont occupé le centre des écosystèmes numériques des utilisateurs, avec des applications, des systèmes dexploitation et des appareils connectés conçus autour deux. Ce modèle commence désormais à changer, a déclaré Amon.
« Lécosystème numérique ne se trouve plus dans le téléphone lui-même », a-t-il déclaré. Au contraire, les agents IA deviennent la plaque tournante par laquelle les utilisateurs interagissent avec les appareils et les services, a-t-il ajouté, précisant que les téléphones, les PC, les lunettes intelligentes et les voitures fonctionneraient de plus en plus comme des terminaux connectés à ces agents plutôt que comme la principale passerelle vers les expériences numériques.
Contrairement aux applications et services actuels, souvent liés à des systèmes dexploitation et des appareils spécifiques, les agents IA se déplaceraient entre plusieurs appareils et écosystèmes, accompagnant les utilisateurs tout au long de la journée, a expliqué Amon. En conséquence, les appareils devront être repensés. Contrairement aux smartphones et aux ordinateurs actuels, qui réagissent aux actions initiées par les utilisateurs, les agents IA fonctionnent en continu, gardent le contexte à lesprit, coordonnent les tâches et assistent les utilisateurs de manière proactive sans attendre dinstructions.
Les futurs appareils auront en fait « deux personnalités » : lune contrôlée par lutilisateur et lautre gérée par des agents IA travaillant en arrière-plan, a déclaré Amon. Ces agents pourraient gérer les emplois du temps, coordonner les tâches, collecter des informations et interagir avec des logiciels au nom des utilisateurs. À plus long terme, les systèmes dIA fonctionneraient de plus en plus comme des compagnons numériques actifs sur lensemble des appareils dun utilisateur, aidant à effectuer des recherches, à accomplir des tâches et à organiser les activités quotidiennes.
Cette évolution devrait nécessiter des changements importants dans larchitecture des appareils, notamment des processeurs plus puissants et plus économes en énergie, capables dexécuter des modèles dIA localement tout en se coordonnant avec des systèmes basés sur le cloud, a-t-il ajouté. Lavenir de lIA ne serait pas défini par une concurrence entre le cloud et ledge computing, mais par une coopération entre les deux. Les charges de travail liées à lIA seraient de plus en plus réparties entre les appareils et linfrastructure cloud, les logiciels déterminant automatiquement où les tâches peuvent être exécutées le plus efficacement.
Cette approche pourrait réduire les coûts et diminuer le nombre de jetons générés par lIA nécessaires à lexécution des tâches. Cette même transformation pilotée par lIA devrait sétendre au-delà des appareils personnels pour concerner les véhicules, les robots et les systèmes industriels, a déclaré Amon. Il a également souligné le rôle des futurs réseaux 6G, qui, selon lui, iront au-delà de la connectivité pour offrir des capacités de détection capables de générer des modèles numériques en temps réel des villes et des infrastructures, créant ainsi un contexte supplémentaire pour les agents IA et les appareils connectés. Amon conclut : « Les agents ne sont pas une perspective davenir. Ils sont déjà là. Ce cycle de mise à niveau pourrait être lun des plus importants que lindustrie ait jamais connus. »
Des déclarations qui rappellent ceux de Jensen Huang, PDG de Nvidia, qui avait mis en garde contre une lecture trop simpliste de la révolution de lIA par les investisseurs. Selon lui, beaucoup dinvestisseurs raisonnent encore comme si lIA était un produit logiciel classique, capable de générer des marges immédiates et exponentielles. Or, la réalité industrielle de lIA est tout autre : elle repose sur des cycles dinvestissement lourds, des infrastructures énergivores et une transformation profonde des systèmes informatiques existants. Jensen Huang a notamment insisté sur un point fondamental : lIA ne doit pas être pensée comme un logiciel isolé, mais comme une pile technologique complète, structurée en couches.
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