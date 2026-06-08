Google versera 920 millions $ par mois à SpaceX pour des services de calcul en IA et accéder à 110 000 GPU Nvidia: Musk transforme un centre de données construit pour Grok en véritable mine d'or

Dans ce contexte, Google a accepté de verser environ 920 millions de dollars par mois à SpaceX pour accéder à des capacités de calcul, s'appuyant ainsi sur l'infrastructure de l'entreprise de fusées plutôt que de compter uniquement sur ses propres centres de données. L'accord, rendu public le 5 juin, s'étend d'octobre 2026 à juin 2029 et porte sur environ 110 000 GPU Nvidia, ainsi que des CPU, de la mémoire et des composants associés, dans des centres de données liés à xAI. Louer la capacité que SpaceX et xAI ont déjà déployée permet à Google dajouter de la puissance de calcul plus rapidement que dattendre la construction de nouvelles installations, lobtention des permis et les raccordements électriques, processus qui peuvent prendre des années.
Space Exploration Technologies Corporation, opérant sous le nom de SpaceX, est une entreprise privée américaine spécialisée dans les vols spatiaux, les télécommunications et l'intelligence artificielle, dont le siège social se trouve sur le site de développement Starbase, à Starbase, au Texas. SpaceX a été fondée par Elon Musk en 2002 avec pour objectif de réduire les coûts des lancements spatiaux, ouvrant ainsi la voie à une colonie autonome sur Mars. Depuis sa création, l'entreprise a réalisé de nombreuses avancées dans les domaines de la propulsion des fusées, des lanceurs réutilisables, des vols spatiaux habités et de la technologie des constellations de satellites. SpaceX n'est pas cotée en bourse, mais devrait entrer en bourse en 2026
En avril 2026, SpaceX a déposé confidentiellement son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC américaine. L'opération, dont les détails ont été rapportés par Bloomberg puis confirmés par Reuters, CNBC et le Wall Street Journal, vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars et une levée de fonds pouvant atteindre 75 milliards. Si elle se concrétise, ce serait l'introduction en bourse la plus importante de toute l'histoire des marchés de capitaux, plus de deux fois supérieure au record précédent détenu par Saudi Aramco.
Dans ce contexte, Google a accepté de verser environ 920 millions de dollars par mois à SpaceX pour accéder à des capacités de calcul, s'appuyant ainsi sur l'infrastructure de l'entreprise de fusées plutôt que de compter uniquement sur ses propres centres de données. Signe de la rareté croissante de la puissance de calcul dédiée à l'IA, cet accord, qui avoisine le milliard de dollars par mois, est l'un des plus importants engagements en matière de cloud computing jamais dévoilés, et il met en évidence un paradoxe au cur de l'essor de l'IA : même les entreprises les mieux équipées pour développer leur propre infrastructure informatique ne parviennent pas à la mettre en place assez rapidement.
Google signe un contrat de 920 millions $ par mois avec SpaceX
L'accord, rendu public le 5 juin, s'étend d'octobre 2026 à juin 2029 et porte sur environ 110 000 GPU Nvidia, ainsi que des CPU, de la mémoire et des composants associés, dans des centres de données liés à xAI, la société d'IA absorbée par SpaceX lors d'une fusion entièrement en actions au début de l'année 2026. Sur la durée de l'accord, les paiements s'élèveront à environ 32 milliards de dollars.
Le contrat prévoit une montée en puissance jusqu'en septembre 2026 à des tarifs réduits avant que le paiement mensuel intégral ne commence. Il comporte également des conditions de livraison fermes. Si SpaceX ne parvient pas à fournir la capacité de GPU engagée d'ici le 30 septembre 2026, Google pourra résilier le contrat après un délai de grâce d'un mois, ou accepter les puces disponibles avec des paiements réduits proportionnellement. Après le 31 décembre 2026, l'une ou l'autre des parties pourra se retirer moyennant un préavis de 90 jours. Ces clauses suggèrent que Google a négocié une protection contre un risque réel : que le matériel promis n'arrive pas dans les délais, ce qui reflète à quel point l'offre de puces Nvidia de pointe est devenue limitée.
Ces détails ont été révélés en raison de l'introduction en bourse de SpaceX. La société a déposé l'amendement n° 2 à son formulaire S-1 le 3 juin, et le contrat de services cloud avec Google a été conclu le 5 juin, selon le dossier déposé auprès de la SEC. Cette divulgation intervient quelques jours avant l'entrée prévue de SpaceX au Nasdaq et donne aux investisseurs un aperçu concret de l'une des sources de revenus qui sous-tendent sa valorisation.
Fin mai, SpaceX a dévoilé pour la première fois ses données financières via un document officiel en vue d'une prochaine introduction en bourse. Cette divulgation révèle que l'entreprise ne se limite plus à l'aérospatiale, mais vise désormais le marché de l'IA grâce à l'acquisition de xAI. Bien que les revenus augmentent, SpaceX a enregistré des pertes importantes en raison de ses investissements massifs dans le calcul informatique orbital. Le succès futur de ce projet repose sur la capacité de la fusée Starship à déployer des infrastructures technologiques à une échelle sans précédent.
Malgré sa propre infrastructure informatique, Google loue plus de puissance de calcul
Google exploite lune des plus grandes activités cloud au monde et conçoit ses propres puces dIA ; le fait de payer près dun milliard de dollars par mois à un concurrent pour utiliser la capacité de quelquun dautre met en évidence une réalité crue : la demande en puces Nvidia haut de gamme dépasse ce que même les hyperscalers peuvent produire selon leur propre calendrier. Louer la capacité que SpaceX et xAI ont déjà déployée permet à Google dajouter de la puissance de calcul plus rapidement que dattendre la construction de nouvelles installations, lobtention des permis et les raccordements électriques, processus qui peuvent prendre des années.
Il s'agit également d'un courant contraire notable dans un secteur où les rivalités sont nombreuses. Google est en concurrence directe avec xAI sur les modèles d'IA, mais la situation économique liée à la pénurie de puissance de calcul pousse les concurrents à nouer des relations d'approvisionnement lorsque l'un d'entre eux dispose des puces dont l'autre a besoin immédiatement. Pour SpaceX et xAI, cet accord transforme une infrastructure coûteuse en revenus récurrents et aide à justifier les capitaux investis dans les centres de données. Pour Google, c'est un moyen pragmatique de s'assurer une capacité sans attendre la fin de ses propres travaux d'extension.
Ce chiffre est plus facile à appréhender dans son contexte. L'accord porte sur environ 110 000 GPU Nvidia un parc suffisamment important pour former et faire fonctionner des modèles d'IA de pointe. Aux prix actuels, cette quantité d'accélérateurs de pointe représente des milliards de dollars rien qu'en matériel, sans compter l'électricité, le refroidissement, la mise en réseau et l'immobilier nécessaires à leur fonctionnement. En louant plutôt quen achetant, Google transforme une dépense dinvestissement initiale colossale en un coût dexploitation prévisible, tandis que SpaceX prend en charge la construction et lexploitation.
Cette structure se généralise à mesure que le coût de lIA de pointe augmente. Laccès aux puces et non plus seulement aux algorithmes ou aux talents est devenu le facteur limitant qui détermine qui peut rivaliser à la pointe de la technologie, et ce sont les engagements contractuels à long terme et de grande envergure qui permettent de financer ce déploiement.
Un accord qui intervient alors que SpaceX se prépare à une introduction en bourse
Le timing nest pas le fruit du hasard. En dévoilant une source de revenus contractuelle à long terme et de grande envergure quelques jours avant son introduction au Nasdaq, SpaceX offre aux investisseurs potentiels un élément concret à évaluer : un engagement pluriannuel de la part de lun des clients les plus solvables au monde. Un contrat s'étendant jusqu'en 2029 et totalisant environ 32 milliards de dollars vient étayer l'argument selon lequel le centre de données et les actifs xAI de l'entreprise constituent une source de revenus récurrents, et non pas seulement un centre de coûts un contrepoids utile dans un prospectus pour une entreprise dont la valorisation a suscité des interrogations quant à la quantité de liquidités consommées par la xAI.
Il y a également un sous-entendu stratégique concernant les puces. Google conçoit ses propres accélérateurs d'IA, appelés TPU, et les utilise massivement en interne. Le fait de choisir de louer de la capacité Nvidia auprès de SpaceX plutôt que de s'appuyer entièrement sur ses propres puces suggère que, pour certaines charges de travail et certains délais, même une entreprise disposant d'un programme de puces maison a encore besoin du matériel Nvidia et en a besoin plus rapidement qu'elle ne peut déployer des alternatives. Cela renforce le rôle central que Nvidia continue de jouer dans l'IA de pointe, même parmi les rares entreprises capables de s'appuyer sur cette technologie.
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