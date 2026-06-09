Apple annonce une nouvelle version plus « conversationnelle » de son assistant vocal Siri AI, ainsi que sa nouvelle génération d'Apple Intelligence, basée sur Google Gemini

Apple remanie Siri en proposant un assistant IA plus conversationnel, dans le but de rattraper ses concurrents tels que ChatGPT et Gemini tout en intégrant davantage cette technologie dans les iPhone, les Mac et d'autres appareils. La nouvelle version de Siri peut extraire des informations de photos, de messages et du web, diviser les montants dun ticket de caisse et proposer des voix personnalisables, le tout dans le respect des engagements renforcés dApple en matière de confidentialité et de sécurité des données. Le déploiement commencera en anglais, à lexclusion de lUnion européenne et de la Chine pour linstant, alors quApple associe de nouveaux contrôles parentaux à un changement de direction, Tim Cook cédant sa place au responsable du matériel, John Ternus.
Siri est un assistant virtuel et un chatbot acquis, développé et popularisé par Apple, intégré aux systèmes d'exploitation iOS, iPadOS, watchOS, macOS, Apple TV, audioOS et visionOS. Il utilise les requêtes vocales, le contrôle gestuel, le suivi du regard et une interface utilisateur en langage naturel pour répondre aux questions, faire des recommandations et effectuer des actions en déléguant les demandes à un ensemble de services Internet. Au fil de son utilisation, il s'adapte aux usages linguistiques, aux recherches et aux préférences individuelles des utilisateurs, fournissant ainsi des résultats personnalisés.
En 2024, Apple a ajouté les premières fonctionnalités de grands modèles de langage à Siri dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, y compris l'intégration de ChatGPT. En 2025, Apple a annoncé qu'une refonte plus large de Siri basée sur Apple Intelligence, destinée à permettre une personnalisation accrue, serait retardée en raison de défis techniques. Lorsque le Wall Street Journal a demandé pourquoi Apple, avec tous ses ingénieurs et ses ressources financières, n'arrivait pas à rendre cette technologie suffisamment performante pour la commercialiser, la société n'a pas admis être à la traîne dans la course à l'IA.
Au contraire, Craig Federighi, vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple, a souligné que l'IA était une nouvelle technologie, que Apple considérait davantage comme une « vague de transformation à long terme » qui allait avoir un impact sur l'industrie et la société pendant des décennies. « Il n'y a pas lieu de se précipiter pour lancer des fonctionnalités inadaptées et un produit inadéquat juste pour être le premier », a fait remarquer Craig Federighi. Selon les dirigeants, le véritable objectif d'Apple était de fournir aux développeurs des outils leur permettant d'exploiter les modèles de base d'Apple pour créer des applications plus intelligentes.
Récemment, Apple a dévoilé une nouvelle version de son assistant virtuel Siri basée sur l'IA, afin de rivaliser avec ses concurrents, tels que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google. Le fabricant californien de smartphones a pris du retard sur ses concurrents dans la course à l'IA, alors que les entreprises technologiques investissent des centaines de milliards de dollars pour faire progresser leurs chatbots et développer des centres de données et d'autres infrastructures.
Apple annonce une nouvelle version de son assistant virtuel Siri basée sur l'IA
Lors de sa conférence des développeurs, les dirigeants d'Apple ont montré comment l'assistant virtuel Siri, doté d'une IA plus conversationnelle, peut aider les utilisateurs à être plus productifs. L'assistant IA peut trouver l'heure d'un concert, le lieu d'une photo ou des informations contenues dans des SMS. Apple a démontré comment l'IA peut être utilisée pour pointer un ticket de caisse et partager l'addition lors de dîners ou d'événements en groupe.
Grâce à cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l'intonation ou le rythme de la voix de Siri. Il est possible d'accéder à l'assistant virtuel remanié de différentes manières sur les appareils Apple, notamment en appuyant sur un bouton situé sur le côté du téléphone, en disant « Hey Siri » ou en posant des questions via l'outil de recherche Spotlight. La société a également dévoilé une application Siri AI autonome afin que les utilisateurs puissent consulter toutes leurs conversations IA en un seul endroit.
La société a tenté de se démarquer de ses concurrents en mettant l'accent sur la confidentialité et la sécurité des enfants. Les dirigeants d'Apple ont déclaré que les informations partagées avec son système d'IA Apple Intelligence ne seraient ni stockées ni accessibles à Apple. « Certains semblent foncer tête baissée, poursuivant lIA pour lIA, sans se soucier clairement des personnes », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de lingénierie logicielle chez Apple, lors de la conférence qui sest tenue au siège de la société à Cupertino.
Siri AI sera disponible en anglais dans le courant de l'année, et l'entreprise prévoit d'étendre la prise en charge à d'autres langues. L'assistant IA de l'entreprise ne sera pas disponible dans un premier temps dans l'Union européenne sur certains appareils, notamment l'iPhone et l'iPad. L'IA Siri et les autres fonctionnalités d'IA d'Apple ne seront pas disponibles en Chine, car l'entreprise doit encore se conformer aux exigences réglementaires, a-t-il précisé.
Apple associe de nouveaux contrôles parentaux à un changement de direction
Les entreprises technologiques misent gros sur le fait que les outils dIA, tels que les chatbots et les gadgets alimentés par lIA, y compris les lunettes intelligentes, joueront un rôle majeur à lavenir. De plus en plus de personnes utilisent les chatbots pour la recherche, la génération dimages, le codage et dautres tâches. Mais les entreprises font également lobjet dune surveillance étroite quant à la manière dont elles gèrent les risques liés à lIA, tels que la sécurité des enfants, les contenus préjudiciables et la suppression demplois.
Les parents sinquiètent du temps que leurs enfants passent devant les écrans. Lors de la conférence des développeurs, les dirigeants dApple ont annoncé le déploiement de nouveaux contrôles parentaux, notamment la possibilité de gérer plus facilement les sites web que leurs enfants consultent et les applications quils utilisent. Les parents peuvent actuellement créer un compte avec des restrictions pour les utilisateurs de moins de 13 ans.
Cette année, lentreprise étend un outil de sécurité afin de bloquer les images sanglantes ou violentes envoyées aux enfants par message. Apple a également indiqué que les parents pourront définir des « limites de temps » pour les divertissements, les jeux et les réseaux sociaux sur ses appareils. La société a présenté ces nouveaux outils sur une nouvelle page web consacrée à la sécurité des enfants.
Apple a déjà tenté de montrer aux investisseurs quelle suivait le rythme de la course à lIA. Elle a lancé de nouvelles fonctionnalités dIA qui permettent aux utilisateurs daméliorer leur écriture, de traduire du texte, de résumer des messages et de créer des images. La société a toutefois également retardé les mises à jour de Siri et s'est davantage appuyée sur des partenariats pour faire progresser ses logiciels plutôt que d'investir massivement dans l'IA. Apple s'est associé à Google pour améliorer ses fonctionnalités d'IA.
La dernière annonce d'Apple intervient également à un tournant majeur pour la société. Le PDG d'Apple, Tim Cook, prévoit de quitter ses fonctions en septembre, pour passer le relais à John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle. Cette année, la société a également fêté ses 50 ans. Tim Cook a déclaré que certains de ses plus grands moments en tant que PDG avaient eu lieu lors dévénements tels que la conférence des développeurs dApple. « Voir ce que vous créez avec eux ma constamment rappelé que limagination na pas de limites », a-t-il déclaré.
Avec une capitalisation boursière de plus de 4 600 milliards de dollars, Apple est lune des entreprises les plus valorisées au monde. Laction de lentreprise a baissé de plus de 1 %, sétablissant à environ 302 dollars par action après les annonces dApple. Plus de 2,5 milliards de personnes utilisent les produits Apple dans le monde entier, et lentreprise compte une multitude de fans qui font la queue devant ses magasins pour acheter les derniers iPhone, MacBook, AirPods et autres appareils électroniques grand public.
Voici l'annonce d'Apple :
Apple présente Siri AI, un assistant nettement plus performant et personnalisé
Apple a présenté aujourdhui Siri AI, une toute nouvelle version de Siri, optimisée par Apple Intelligence. Assistant nettement plus performant et conversationnel, doté dune compréhension du contexte personnel, dune vaste connaissance du monde et dune perception de lécran, Siri AI peut aider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin à tout moment, quil sagisse de répondre à des questions provenant du Web sur pratiquement nimporte quel sujet ou de faire remonter des informations pertinentes issues des messages personnels, des e-mails, des photos et bien plus encore. Siri AI comprend également une application dédiée permettant aux utilisateurs de revoir leurs conversations sur lensemble de leurs appareils, une expérience dintelligence visuelle enrichie et des outils décriture intégrés. Doté dune nouvelle architecture audacieuse spécialement conçue pour protéger la vie privée des utilisateurs, Siri AI exploite la nouvelle génération dApple Intelligence pour apporter une compréhension et un raisonnement de pointe, ainsi que de puissantes capacités à léchelle du système, aux systèmes dexploitation dApple. Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourdhui pour les développeurs à des fins de test et seront proposées en version bêta aux utilisateurs plus tard dans lannée.
« Nous sommes ravis de présenter Siri AI, un assistant nettement plus performant et conversationnel, conçu pour aider les utilisateurs à trouver des informations et à accomplir leurs tâches tout au long de la journée », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de lingénierie logicielle chez Apple. « Grâce à son accès à une vaste base de connaissances mondiales pour fournir des réponses actualisées sur pratiquement tous les sujets, ainsi quà sa prise en compte de lécran et à sa compréhension du contexte personnel, Siri AI peut aider les utilisateurs à effectuer des actions dans les applications de manière plus naturelle que jamais. »
Un tout nouveau Siri, profondément intégré
Optimisé par la nouvelle génération dApple Intelligence, Siri AI est une version entièrement repensée de Siri, plus utile, plus performante et plus intelligente. Grâce à des réponses détaillées et engageantes ainsi quà des échanges conversationnels naturels, Siri AI aide les utilisateurs à accomplir plus de tâches que jamais.
Cette nouvelle version de Siri sappuie sur Apple Intelligence, ce qui lui permet de sappuyer sur la compréhension du contexte personnel et daider les utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin à un moment donné parmi leurs messages, leurs e-mails, leurs photos et bien plus encore. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à Siri de trouver une recommandation de restaurant dont un ami leur a parlé par message, de retrouver le numéro de confirmation dun hôtel dans un ancien e-mail, ou dafficher des photos avec des amis et de la famille prises lors dun récent voyage. Et la compréhension du contexte personnel sétend aux applications tierces lorsque les développeurs intègrent Spotlight.
Avec encore plus dactions applicatives à léchelle du système, lIA de Siri permet aux utilisateurs daccomplir des tâches dans différentes applications, comme rédiger un e-mail à partir de zéro, ou modifier et partager une série de photos. Grâce à la reconnaissance de lécran, lIA de Siri peut répondre à des questions liées au contenu affiché sur lécran de lutilisateur. Par exemple, si un utilisateur reçoit un SMS concernant un repas-partage entre amis, il peut réfléchir avec Siri à ce quil pourrait apporter, puis ajouter une recette dans lapplication Notes.
De plus, lIA de Siri peut sappuyer sur une vaste connaissance du monde pour obtenir des informations à jour sur le Web concernant pratiquement nimporte quel sujet et générer une réponse utile, par exemple quand et où observer la prochaine éclipse solaire, ou quand un musicien se produira en ville. Les utilisateurs peuvent prolonger presque toutes les réponses de Siri en une conversation riche et poser des questions complémentaires.
Les utilisateurs peuvent profiter de cette nouvelle version de Siri depuis nimporte où dans le système. En plus de dire « Hey Siri », les utilisateurs diPhone peuvent invoquer Siri à laide du bouton latéral, ou faire glisser leur doigt vers le bas depuis Dynamic Island pour entamer une conversation et obtenir une réponse détaillée. Sur iPad et Mac, lIA Siri est intégrée à Spotlight afin que les utilisateurs puissent rechercher des réponses à presque toutes les questions. Elle est également intégrée aux menus contextuels à léchelle du système, ce qui permet aux utilisateurs de cliquer tout en maintenant la touche Contrôle enfoncée pour poser des questions sur les images, les fichiers ou le texte affichés à lécran. Sur lApple Vision Pro, lIA Siri exploite linformatique spatiale grâce à une visualisation 3D que les utilisateurs peuvent placer nimporte où dans leur espace, et ils peuvent invoquer Siri simplement en la regardant et en commençant à parler.
Les utilisateurs peuvent également accéder à lIA Siri sur lensemble de leurs appareils lorsquils sont en déplacement avec leur iPhone, leur Apple Watch, CarPlay et leurs AirPods. Les utilisateurs dApple Watch peuvent facilement entamer une conversation avec Siri directement depuis leur poignet, ou une nouvelle suggestion Smart Stack peut apparaître automatiquement pour les aider à poursuivre une conversation récente.
Entièrement repensé avec une nouvelle architecture puissante
Siri a été entièrement repensé avec une IA puissante en son cur. Il tire pleinement parti de la nouvelle architecture audacieuse dApple Intelligence, notamment de la nouvelle génération de modèles de base Apple qui sexécutent sur lappareil et sur des serveurs utilisant Private Cloud Compute. Lorsque Private Cloud Compute traite les requêtes des utilisateurs, leurs données personnelles ne sont ni stockées ni rendues accessibles à Apple ou à quiconque. Des experts externes peuvent continuer à vérifier cet engagement en matière de confidentialité à tout moment. De plus, lIA de Siri utilise lorchestrateur système pour exploiter des fonctionnalités essentielles telles que lindex Spotlight et lApp Toolbox, qui fonctionnent entièrement sur lappareil afin de permettre aux utilisateurs de garder le contrôle de leurs données.
Grâce à de nouvelles fonctionnalités puissantes et à des protections de confidentialité inégalées, Siri reste lassistant numérique le plus respectueux de la vie privée au monde.
Un puissant modèle sur lappareil apporte de nouvelles capacités
Pour les produits prenant en charge le modèle intégré le plus avancé jamais conçu par Apple, Siri AI offre des voix encore plus expressives, ainsi quune amélioration significative de la précision grâce à la dictée à léchelle du système.1 Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser lexpressivité et le rythme de la voix de Siri afin quelle leur convienne parfaitement. La dictée transcrit désormais ce que les utilisateurs disent sous forme de texte soigné avec une plus grande précision, en gérant automatiquement la majuscule, la ponctuation et la mise en forme au fur et à mesure quils parlent. Grâce à une meilleure compréhension de la parole, les utilisateurs peuvent parler naturellement et être assurés que leurs mots safficheront clairement, avec précision et conformément à leur intention.
Une application Siri dédiée pour revoir les conversations
Lorsque les utilisateurs souhaitent revoir une conversation passée ou en entamer une nouvelle, ils peuvent ouvrir la toute nouvelle application Siri dédiée. Lapplication Siri utilise iCloud pour synchroniser en toute confidentialité lhistorique des conversations sur tous les appareils de lutilisateur, ce qui lui permet de commencer à discuter avec Siri sur Mac et de poursuivre la conversation sur iPhone, iPad, Apple Watch ou Apple Vision Pro, regroupant ainsi toutes ses conversations en un seul endroit.
Siri avec lintelligence visuelle désormais disponible sur liPad, le Mac et lApple Vision Pro
Siri offre désormais de puissantes capacités de compréhension des images et des fonctionnalités multimodales, permettant aux utilisateurs de poser des questions sur du contenu visuel.
Sur liPhone, les capacités multimodales de Siri sont intégrées directement dans lapplication Appareil photo grâce à un tout nouveau mode Siri, permettant aux utilisateurs dobtenir des informations et dagir sur ce qui se trouve devant eux. Il suffit aux utilisateurs dappuyer sur le bouton de lobturateur pour que Siri voie ce quils voient et leur fournisse des réponses utiles. Le mode Siri dans lapplication Appareil photo comprend également un nouvel ensemble complet dactions, notamment la possibilité de partager une note avec des amis via Apple Cash, dobtenir des informations nutritionnelles sur un plat, et bien plus encore.
Le mode Siri dans lapplication Appareil photo propose de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs, notamment la possibilité de partager laddition avec des amis via Apple Cash ou dobtenir des informations nutritionnelles sur un plat.
Pour la première fois, lIntelligence visuelle avec Siri fait également son apparition sur liPad et le Mac, permettant aux utilisateurs deffectuer des recherches visuelles, de poser des questions et dinteragir directement sur leur écran en toute fluidité. Sur liPad, lIntelligence visuelle est directement intégrée à la fonctionnalité de capture décran. Sur Mac, les utilisateurs peuvent y accéder via un raccourci clavier dédié, ce qui leur permet de sélectionner un élément sur lécran de leur Mac et de taper directement dans Siri pour obtenir une réponse utile.
Visual Intelligence sétend également à Apple Vision Pro, permettant aux utilisateurs de poser des questions à Siri simplement en regardant des éléments, quil sagisse du contenu des fenêtres dapplications ou dobjets physiques autour deux.
Une façon plus intelligente décrire et de modifier des textes pratiquement partout grâce à lIA de Siri
Siri propose désormais des outils décriture intégrés plus puissants que jamais, permettant aux utilisateurs décrire avec lIA de Siri pratiquement partout où ils tapent. Les utilisateurs peuvent décrire ce dont ils ont besoin et Siri peut générer un brouillon à partir de zéro pour lancer le processus. Si un utilisateur souhaite peaufiner ce quil a écrit, il peut décrire la modification quil souhaite apporter et Siri peut rapidement la mettre à jour.
Lorsquils écrivent dans Mail et Messages, Siri peut refléter la manière dont les utilisateurs communiquent habituellement avec chaque destinataire, y compris la ponctuation et le ton quils utilisent généralement. Par exemple, si les utilisateurs envoient normalement à leur responsable de brèves listes à puces, cest ce qui saffichera lorsquils rédigeront un e-mail avec Siri. Siri peut également donner aux utilisateurs des conseils et des suggestions pour améliorer leurs textes. De plus, Siri corrige désormais automatiquement les textes des utilisateurs au fur et à mesure quils tapent, y compris dans la plupart des applications tierces.
De nouvelles fonctionnalités d'Apple Intelligence rendent les applications du quotidien plus intelligentes
La nouvelle génération d'Apple Intelligence apporte également de nouvelles fonctionnalités passionnantes aux applications que les utilisateurs utilisent quotidiennement, notamment d'incroyables capacités d'édition dans Photos, des outils qui peuvent transformer la façon dont les utilisateurs naviguent sur le Web dans Safari, de nouvelles façons pour les utilisateurs de donner vie à leur imagination dans Image Playground, et bien plus encore.
Source : Annonce d'Apple
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