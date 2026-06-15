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Afin de renforcer Codex, son assistant de développement logiciel, OpenAI acquiert Ona, une start-up qui permet aux agents IA de fonctionner dans des environnements de test basés sur le cloud

Le , par Alex
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Afin de renforcer Codex, son assistant de développement logiciel, OpenAI acquiert Ona, une start-up qui permet aux agents IA de fonctionner dans des environnements de test basés sur le cloud

OpenAI a annoncé acquérir Ona, anciennement connue sous le nom de Gitpod, une start-up qui permet aux agents IA de fonctionner dans des environnements de test basés sur le cloud plutôt que sur les machines locales des développeurs. Cette acquisition renforce Codex, l'assistant de développement logiciel d'OpenAI, en lui donnant la capacité de gérer des tâches qui prennent des heures ou des jours sans être interrompues par l'arrêt d'un poste de travail. L'exécution de tâches de codage IA s'étalant sur plusieurs jours est mal adaptée au matériel local. Ona résout ce problème en transférant les charges de travail des agents vers des sandbox cloud persistantes.

OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), détenue en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage Generative Pre-trained Transformer (GPT), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.

En septembre 2025, OpenAI a dévoilé GPT-5-Codex, qui marquerait une avancée dans l'assistance au codage basée sur l'IA. Les ingénieurs d'OpenAI ont affirmé que cette variante spécialisée de GPT-5 optimise le codage agentique au sein de l'écosystème Codex, permettant aux développeurs de relever des défis complexes en matière d'ingénierie logicielle avec une efficacité sans précédent. Le modèle génère un code qui imite les styles humains, respecte strictement les instructions des utilisateurs et itère à travers des tests jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants. Par conséquent, GPT-5-Codex excelle dans des environnements où les modèles traditionnels échouent, tels que la gestion de refactorisations à grande échelle ou le débogage de systèmes multifacettes.

Récemment, OpenAI a annoncé acquérir Ona, anciennement connue sous le nom de Gitpod, une start-up qui permet aux agents IA de fonctionner dans des environnements de test basés sur le cloud plutôt que sur les machines locales des développeurs. Cette acquisition renforce Codex, l'assistant de développement logiciel d'OpenAI, en lui donnant la capacité de gérer des tâches qui prennent des heures ou des jours sans être interrompues par l'arrêt d'un poste de travail. Ce type de flux de travail est actuellement dominé par Anthropic au sein des entreprises, ce qui signifie qu'OpenAI ressent le besoin de riposter en recrutant les meilleurs talents et technologies.

L'exécution de tâches de codage IA s'étalant sur plusieurs jours est mal adaptée au matériel local. Ona résout ce problème en transférant les charges de travail des agents vers des sandbox cloud persistantes. Ces sandbox restent en ligne même après l'arrêt de la machine du développeur, permettant ainsi aux tâches s'étalant sur plusieurs jours de se poursuivre sans interruption. L'entreprise met également en avant le calcul en cloud comme un avantage en termes de vitesse. Les sandbox d'Ona s'appuient sur des ressources cloud, ce qui permet aux agents d'accomplir leurs tâches plus rapidement. Lorsqu'une tâche est terminée, Ona supprime automatiquement la sandbox. Il s'agit d'une étape de nettoyage que les environnements locaux omettent souvent, laissant ainsi exposés les identifiants ou les données sensibles.

La plateforme dOna peut bloquer des applications spécifiques même si elles sont renommées, déplacées ou intégrées dans un script. Elle utilise le hachage, qui génère une signature cryptographique unique pour chaque programme que les administrateurs souhaitent restreindre. Cette signature identifie une application bloquée, quel que soit son nom de fichier ou son emplacement. Des garde-fous supplémentaires empêchent les agents de lire les chemins daccès du système de fichiers contenant des clés de chiffrement et dautres identifiants. Les connexions sortantes vers des serveurs suspectés dêtre malveillants sont également bloquées.


OpenAI prévoit dintégrer la technologie dOna à Codex. Lassistant, qui prend déjà en charge des sessions de codage prolongées grâce à des modèles tels que GPT-5.1-Codex-Max, pourra exécuter des tâches dagent sétalant sur plusieurs heures ou plusieurs jours au sein de lenvironnement cloud persistant dOna. Les utilisateurs pourront suivre la progression et apporter leur contribution pendant ces sessions. L'équipe d'Ona rejoindra l'équipe de Codex pour mener cette intégration. Cela permettra de faire contrepoids à des solutions telles que Claude Code, tout en élargissant les options d'OpenAI pour les entreprises qui auraient autrement pu opter pour une infrastructure de cloud public telle que la plateforme Gemini Enterprise Agent de Google ou le Microsoft Agent Framework.

Codex, en tout cas, a dépassé les cinq millions dutilisateurs hebdomadaires. Une mise à jour majeure en début dannée a fait évoluer lassistant au-delà de la simple génération de code vers des workflows de développement plus larges, incluant des tâches non techniques. Compte tenu du nombre relativement limité de développeurs, ce chiffre de cinq millions est impressionnant. Une estimation de lannée dernière évaluait ce nombre à 47 millions de développeurs dans le monde.

L'accord avec Ona fait suite à l'acquisition d'Astral par OpenAI en mars. Cette opération visait également à renforcer Codex pour les développeurs Python. OpenAI a réalisé six acquisitions en 2026, un chiffre qui, en juin de cette année, était déjà presque égal à ses huit acquisitions pour l'ensemble de l'année 2025. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'une acquisition, OpenAI a également recruté le fondateur d'OpenClaw afin de faire progresser les architectures d'agents collaboratifs de longue durée.

En outre, en avril, OpenAI a mis à jour la tarification de Codex pour l'aligner sur la facturation par token de l'API, en remplacement de l'ancien système de tarification au message. Concrètement, le mécanisme ne disparaît pas entièrement : les crédits restent l'unité de facturation centrale, mais leur calcul change radicalement de base. Les estimations moyennes par message sont remplacées par une correspondance directe entre la consommation de tokens et les crédits débités. Ce modèle fait dépendre la consommation réelle de la répartition entre tokens d'entrée, tokens d'entrée mis en cache et tokens de sortie dans chaque tâche. Une annonce qui a fait craindre les développeurs qu'ils vont payer dix fois plus cher pour le même usage.

Voici l'annonce d'OpenAI :

OpenAI va acquérir Ona

Codex s'enrichit d'une infrastructure cloud sécurisée et contrôlée par le client, destinée aux agents fonctionnant en continu dans les domaines du logiciel et du travail intellectuel.

Nous annonçons aujourd'hui qu'OpenAI va acquérir Ona⁠(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre), intégrant ainsi sa technologie d'exécution et d'orchestration cloud sécurisée à notre écosystème Codex en pleine expansion.

Plus de 5 millions de personnes utilisent Codex chaque semaine pour rechercher, analyser, créer et automatiser leur travail, soit une augmentation de 400 % par rapport au début de l'année. Codex a commencé comme un outil destiné aux développeurs de logiciels et aide désormais un public plus large à réaliser des tâches complexes, de la demande initiale au résultat final.

À mesure que Codex gagne en capacités, ses contributions les plus précieuses sétendent sur des heures ou des jours, plutôt que sur quelques minutes. Nous pensons que les utilisateurs devraient pouvoir déléguer des tâches plus ambitieuses sans rester liés à la machine où elles ont commencé. Le travail doit se poursuivre au-delà de la session initiale, Codex permettant de rester connecté et de vérifier lavancement, de donner des orientations, de prendre des décisions et dexaminer les résultats depuis nimporte où.

Ona nous aidera à y parvenir. Sa technologie offre des environnements sécurisés et persistants où les agents peuvent accéder aux outils, aux systèmes et au contexte dont ils ont besoin pour progresser au fil du temps.

En intégrant Ona à OpenAI, nous étendrons Codex au-delà du travail lié à un seul appareil ou à une session active et aiderons davantage dorganisations à déployer des agents en production en toute sécurité.

Offrir à Codex un espace de travail persistant

Ona aide depuis des années les développeurs à faire passer le développement logiciel des machines locales vers le cloud. L'entreprise a aidé 2 millions de développeurs à travailler dans des environnements cloud sécurisés et reproductibles et prend en charge de nombreux clients communs.

Cette expérience est directement pertinente pour la prochaine phase de Codex, permettant aux agents de continuer à travailler au sein de l'environnement cloud d'un client même lorsque les ordinateurs portables sont fermés.

Déployer Codex à l'échelle des workflows de production

Alors que les organisations passent de l'expérimentation des agents à leur déploiement dans les workflows de production, des modèles performants ne constituent qu'une partie de ce dont elles ont besoin.

Les organisations doivent pouvoir offrir à leurs collaborateurs les avantages dun travail agentique continu en toute confiance, en sachant que les agents opèrent dans des environnements qui répondent à leurs exigences en matière de sécurité, de gouvernance et dexploitation. Cela implique de contrôler où ils sexécutent, ce à quoi ils ont accès, comment les identifiants sont gérés, comment lactivité est consignée et comment le travail passe par les étapes de révision.

Le modèle dexécution contrôlé par le client dOna permettra aux agents de fonctionner au sein de lenvironnement cloud propre à lorganisation, tandis quOpenAI fournira lintelligence et lorchestration qui alimentent lexpérience. Cela donne aux organisations un meilleur contrôle sur leur infrastructure, leurs données et leurs limites de sécurité sans limiter ce que Codex peut accomplir.

« Les agents ont besoin de plus que de lintelligence ; ils ont besoin dun espace de travail fiable. Nous avons créé Ona pour offrir aux agents des environnements cloud dotés du contexte, du contrôle et de la collaboration dont les entreprises ont besoin. Rejoindre OpenAI nous permet dintégrer cette base à Codex, aidant ainsi les organisations à déployer des agents en toute confiance et donnant aux humains davantage de contrôle sur leur travail. » Johannes Landgraf, cofondateur et PDG, Ona

« Les entreprises veulent des agents puissants capables deffectuer un travail concret tout en répondant aux exigences de sécurité et de contrôle de leurs environnements. Ona nous aidera à faciliter le déploiement sécurisé de Codex dans les flux de travail de production pour les clients opérant selon les normes les plus élevées en matière de confiance et déchelle. » Thibault Sottiaux, responsable des produits phares, OpenAI

Prochaines étapes

Cette acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment lobtention des autorisations réglementaires requises. Jusquà la clôture, OpenAI et Ona resteront des sociétés distinctes et indépendantes.

Une fois la transaction finalisée, léquipe dOna rejoindra OpenAI et travaillera avec léquipe Codex pour faire progresser les capacités dexécution dentreprise sécurisées et durables, et aider à déployer Codex auprès dun plus grand nombre dentreprises à travers le monde.

Nous sommes ravis daccueillir léquipe dOna au sein dOpenAI alors que nous développons des systèmes dIA qui aident les personnes et les entreprises à créer et à accomplir davantage tout en répondant aux exigences de sécurité et de contrôle liées au déploiement en conditions réelles. Ensemble, nous aiderons les équipes dingénieurs à mener à bien en toute sécurité des tâches continues tout au long du cycle de vie des logiciels, depuis lexécution de tests et la résolution de problèmes jusquà la modernisation des applications, la correction des vulnérabilités et la prise en charge de workflows complexes au fil du temps.

Source : Annonce d'OpenAI

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Voir aussi :

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OpenAI étend l'utilisation de Codex au-delà du codage avec l'ajout de plug-ins pour l'intégration de services tels que Slack et GitHub. OpenAI tente de rattraper le retard sur des rivaux tels que Claude Code
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