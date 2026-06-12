OpenAI envisage de baisser considérablement les prix de ses services d'IA, dans le but de détourner les consommateurs de son concurrent Anthropic

OpenAI envisagerait de réduire considérablement le prix de l'accès payant à ses modèles d'intelligence artificielle (IA) afin d'attirer les utilisateurs de son concurrent Anthropic, rapporte le Wall Street Journal. Cette initiative, qui concerne la facturation par jetons pour les abonnements à GPT-5.5, intervient dans un contexte de concurrence croissante, alors que le développeur de ChatGPT s'attend à ce que son concurrent Anthropic procède à des baisses de prix similaires.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), détenue en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E et la série Sora.
Le lancement de ChatGPT par OpenAI en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative. Toutefois, selon un rapport publié par The Information en avril 2026, OpenAI prévoit une chute de 80 % du nombre d'abonnements à ChatGPT Plus, qui passerait de 44 millions en 2025 à environ 9 millions en 2026.
D'après un récent rapport du Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, OpenAI envisagerait de baisser considérablement les prix de ses services d'IA afin de détourner les consommateurs de son concurrent Anthropic.
« L'entreprise envisage de réduire considérablement le prix des jetons, l'unité de mesure utilisée par les entreprises d'intelligence artificielle pour facturer leurs produits », indique le rapport, ajoutant que cette décision « s'inscrit dans la perspective de baisses similaires auxquelles l'entreprise s'attend chez Anthropic », selon certaines sources.
Le développeur de ChatGPT propose actuellement à ses utilisateurs des abonnements à plusieurs niveaux, à 8, 20 et 100 dollars par mois (ou plus), pour accéder à ses modèles phares GPT-5.5. Anthropic, quant à lui, facture aux utilisateurs 17 dollars par mois pour un abonnement annuel à Claude Pro, et 100 dollars ou plus par mois pour un abonnement à Claude Max.
Cette information concernant d'éventuelles baisses de prix intervient alors que la concurrence s'intensifie entre les deux entreprises.
Le lundi 8 juin 2026, OpenAI a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), peu après le dépôt d'une demande similaire par Anthropic.
Anthropic a clôturé son tour de table de série H le 28 mai avec une valorisation de 965 milliards de dollars, devançant légèrement OpenAI, qui était évaluée à 852 milliards de dollars en mars.
En mai dernier, ChatGPT est devenue la première application à atteindre le milliard d'utilisateurs mensuels environ trois ans après son lancement en novembre 2022 , dépassant ainsi le précédent record détenu par Google Maps, qui avait mis environ cinq ans après son lancement pour franchir ce cap, selon les estimations du cabinet d'études de marché Sensor Tower.
Au-delà de la bataille tarifaire avec Anthropic, OpenAI reste confrontée à d'importants défis financiers qui pèsent sur son modèle économique. Des documents internes consultés par The Information indiquent que l'entreprise pourrait enregistrer une perte de 14 milliards de dollars en 2026, soit environ trois fois plus que les estimations initiales pour 2025. Le rapport affirme également qu'OpenAI continuerait d'accumuler des pertes importantes, atteignant 44 milliards de dollars d'ici 2029, avant un éventuel retour à la rentabilité.
Source : WSJ
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?
Voir aussi :
OpenAI améliore la fonctionnalité de mémoire de ChatGPT sur son offre gratuite grâce à « Dreaming », une nouvelle architecture qui permet à ChatGPT de trier vos conversations et d'enregistrer des informations
Le S&P 500 rejette SpaceX et refuse également l'entrée à OpenAI et Anthropic : SpaceX ne bénéficiera pas d'un accès accéléré à des milliards $ supplémentaires par le biais de fonds d'investissement passifs
"ChatGPT est mort" : OpenAI prévoit de transformer son chatbot en une "super-app" dotée d'agents IA destinée à un usage quotidien, afin de générer davantage de revenus et de sauver OpenAI du désastre financier
Vous avez lu gratuitement 1 131 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.