OpenAI améliore la fonctionnalité de mémoire de ChatGPT sur son offre gratuite grâce à « Dreaming », une nouvelle architecture qui permet à ChatGPT de trier vos conversations et d'enregistrer des informations

OpenAI a dévoilé une mise à jour majeure de la fonctionnalité « Mémoire » de ChatGPT en introduisant une nouvelle architecture, « Dreaming », qui permet au chatbot de synthétiser automatiquement les informations issues des conversations passées d'un utilisateur, sans qu'il soit nécessaire de lui fournir des instructions explicites pour les mémoriser. Cette amélioration permet une prise en compte du contexte plus poussée, qui va au-delà des conversations individuelles ou des listes de mémoire enregistrées. Elle est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs. Les abonnés aux formules Plus et Pro aux États-Unis bénéficient d'un accès prioritaire, mais OpenAI a indiqué que les utilisateurs des formules Free et Go du monde entier pourront également profiter de cette fonctionnalité dans les semaines à venir.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif, détenue en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage génératifs pré-entraînés (GPT), la série DALL-E et la série Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
ChatGPT est un chatbot d'IA générative développé par OpenAI. Lancé initialement en novembre 2022, ce produit utilise de grands modèles de langage, plus précisément des transformateurs génératifs préentraînés (GPT), pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux requêtes des utilisateurs. ChatGPT a accéléré le boom de l'IA, une période actuelle marquée par des investissements rapides et un intérêt grandissant du public pour le domaine de l'IA. OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais d'instructions génératives (prompts) textuelles, audio et visuelles.
Le 4 juin 2026, OpenAI a annoncé une mise à jour majeure de la fonctionnalité mémoire de ChatGPT, qui améliore considérablement les capacités existantes, au bénéfice notamment des utilisateurs de comptes gratuits. Selon OpenAI, la nouvelle mise à jour de la mémoire de ChatGPT met à la disposition des utilisateurs l'architecture « Dreaming », une fonctionnalité qui offre une meilleure prise en compte du contexte dans toutes les conversations des utilisateurs.
OpenAI lance « Dreaming », une mise à niveau de la mémoire de ChatGPT
OpenAI a révélé dans son dernier communiqué qu'elle déployait actuellement une mise à jour majeure de la fonctionnalité mémoire de ChatGPT, que l'entreprise présente comme un « système plus performant et évolutif pour la synthèse de la mémoire ».
La fonctionnalité mémoire de ChatGPT a été dotée de la nouvelle architecture « Dreaming », qu'OpenAI décrit comme plus attentive aux conversations et aux autres informations de l'utilisateur.
Les versions précédentes de la mémoire n'utilisaient que le contexte propre à la conversation en cours avec le chatbot ; l'entreprise a ensuite amélioré cette fonctionnalité en lançant une « liste de mémoire » dans laquelle elle conserve tous les types de contexte pouvant être récupérés ultérieurement en cas de besoin.
En avril 2025, OpenAI a annoncé avoir amélioré cette fonctionnalité afin de pouvoir faire référence à d'autres contextes de conversation en dehors de la liste de mémoire enregistrée, ce qui constituait sa première itération de la fonctionnalité « Dreaming ».
Selon OpenAI, « Dreaming » est « une méthode permettant à ChatGPT de trier automatiquement des souvenirs en arrière-plan en se référant à l'historique des discussions ». En d'autres termes, il peut récupérer des « souvenirs », le contexte et d'autres informations issues de conversations précédentes.
En résumé, OpenAI a dévoilé une version de « Memory » qui n'est pas limitée à une liste de mémoires ou à une seule discussion ou conversation.
L'architecture « Dreaming » profite également aux comptes gratuits
La nouvelle architecture « Dreaming » fonctionne en arrière-plan et permet à ChatGPT de « synthétiser » des informations issues de diverses conversations, sans avoir besoin d'instructions explicites pour les mémoriser.
Dans le cadre de ce déploiement actuel d'OpenAI, le processus est plus performant et plus efficace, et l'entreprise le met également à la disposition des utilisateurs de la version gratuite.
Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs de la version gratuite bénéficient d'une meilleure expérience avec ChatGPT, car la capacité de compréhension contextuelle du chatbot, ou fonctionnalité « Mémoire », bénéficie d'une nouvelle architecture améliorée.
Il convient toutefois de noter qu'OpenAI continuera à donner la priorité à la nouvelle architecture « Dreaming » pour les utilisateurs des versions Plus et Pro aux États-Unis, qui est disponible dès le 4 juin 2026.
OpenAI mettra la fonctionnalité « Dreaming » de « Memory » à la disposition des utilisateurs des versions Go et Free à travers le monde dans les semaines à venir.
Annonce d'OpenAI
Voici un extrait de l'annonce d'OpenAI : «
Nous commençons aujourdhui à déployer un système de synthèse de la mémoire plus performant et plus évolutif, conçu pour relever les défis liés à lobsolescence, à lexactitude et à lévolutivité que nous observons lorsque la mémoire est mise en uvre pour des centaines de millions dutilisateurs et sur des horizons temporels de plusieurs années dans ChatGPT.
C'est grâce à la mémoire que ChatGPT apprend à connaître vos préférences, vos projets et vos contraintes, ce qui permet aux conversations futures de s'appuyer sur un contexte commun plutôt que de repartir de zéro.
Au cours des deux dernières années, la mémoire est devenue un élément essentiel de l'expérience ChatGPT, aidant ChatGPT à mieux comprendre votre contexte afin de vous aider à atteindre des objectifs concrets au fil du temps. C'est là un élément central pour rendre ChatGPT plus utile : vous connaître, vous aider et faire davantage pour vous.
Comment nous évaluons la mémoire
Lorsque nous réfléchissons à ce que signifie « avoir une bonne mémoire » pour ChatGPT, plusieurs éléments nous viennent à l'esprit :
- Conserver le contexte utile : vous communiquez une information à ChatGPT une seule fois, et il s'en souvient lors de vos conversations suivantes.
- Respecter les préférences et les contraintes : si vous exprimez une préférence (par exemple, que vous êtes végétarien), ChatGPT doit alors adopter un comportement cohérent avec cette préférence à l'avenir.
- Rester à jour au fil du temps : la mémoire doit tenir compte du passage du temps. Imaginez : « L'utilisateur organise sa fête d'anniversaire pour samedi prochain » ; finalement, dimanche arrive.
Nous pouvons évaluer dans quelle mesure la mémoire de ChatGPT Plus et Pro s'est améliorée au fil du temps par rapport à chacun des trois objectifs de mémoire mentionnés ci-dessus. Nous procédons ainsi pour chacune des versions suivantes :
- 2024 : Souvenirs enregistrés
- 2025 : Souvenirs enregistrés + Dreaming V0
- 2026 : Dreaming V3
Reprise du contexte
Lorsque vous démarrez une nouvelle conversation avec ChatGPT, vous n'avez pas besoin de vous présenter à chaque fois. ChatGPT vous fait gagner du temps et s'appuie sur le contexte précédent, en particulier pour les projets complexes et de longue durée.
Par exemple, imaginez que vous utilisiez ChatGPT pour acheter du nouveau matériel photographique compatible avec votre appareil photo actuel. Si vous avez déjà parlé de votre équipement photographique à ChatGPT, vous pouvez lui demander des produits compatibles avec « mon équipement photographique » et obtenir des recommandations personnalisées qui répondent à vos besoins.
Nous pouvons élaborer une évaluation à partir d'exemples de ce type, dans lesquels on demande au modèle de répondre à une invite qui l'oblige à se remémorer des informations factuelles concernant l'utilisateur. Le modèle est alors récompensé s'il répond en utilisant correctement le contexte pertinent. Dans cette évaluation, le nouveau système basé sur Dreaming améliore la capacité du modèle à se remémorer des faits pertinents.
Tenir compte des préférences
La mémoire permet également à ChatGPT de fournir des réponses qui correspondent mieux à vos préférences et à vos contraintes.
Imaginez que vous organisiez un voyage à Singapour. Deux mois avant votre départ, vous demandez à ChatGPT de vous aider à établir un itinéraire. Grâce à vos précédentes réservations, ChatGPT sait déjà que vous aimez la photographie animalière, que vous préférez les hôtels bien climatisés et que vous préférez un dîner tranquille à un bar bondé.
Les préférences peuvent prendre plusieurs formes :
- Des instructions sur la manière dont ChatGPT doit répondre (« ne parle plus de Stan »).
- Vos préférences ou contraintes personnelles (« Je suis végétarien »).
- Des préférences implicites qui déterminent ce qui vous intéresse (« J'habite près de San Francisco » → les options locales doivent être adaptées à cette région).
Lors du développement du nouveau système de mémoire, nous avons amélioré la capacité de ChatGPT à tenir compte des préférences pertinentes issues de conversations antérieures. En reprenant l'exemple « Je suis végétarien » ci-dessus, nous pouvons vérifier si le modèle exploite correctement sa mémoire pour proposer des options de repas adaptées aux végétariens lorsqu'un utilisateur végétarien demande des suggestions de repas.
Rester à jour au fil du temps
Les systèmes de mémoire traditionnels peuvent devenir obsolètes. Par exemple, vous dites à ChatGPT : « Je suis à Singapour et j'ai besoin d'une recommandation pour le dîner de ce soir. » Puis, le temps passe, votre voyage se termine, et vous vous demandez pourquoi ChatGPT continue de croire que vous êtes à Singapour.
Avec Dreaming, les souvenirs sont automatiquement mis à jour au fil du temps, ce qui permet à ChatGPT de modifier sa mémoire, passant de « Vous partez à Singapour en juillet » à « Vous êtes allé à Singapour en juillet 2026 » une fois le voyage terminé. Ensuite, à votre retour, ChatGPT peut à nouveau vous proposer des recommandations adaptées à votre lieu de résidence et à votre fuseau horaire.
Dans nos évaluations de la mémoire, nous vérifions si ChatGPT est capable de répondre correctement à des requêtes pour lesquelles le temps qui passe a une incidence significative sur la réponse ou la recommandation correcte. Dreaming apporte une amélioration notable dans ce domaine :
»
Alors quOpenAI étend les capacités de mémoire de ChatGPT afin de renforcer la personnalisation de lexpérience utilisateur, lentreprise continue dévoluer dans un contexte financier marqué par des investissements massifs et des pertes importantes.
Selon un rapport de The Information fondé sur des documents internes de l'entreprise, OpenAI prévoit une perte de 14 milliards de dollars en 2026, soit près de trois fois les estimations avancées pour 2025. Ces projections indiquent également que les pertes cumulées pourraient atteindre 44 milliards de dollars dici 2029, avant un retour attendu à la rentabilité. Les documents évoquent toutefois une forte croissance des revenus à long terme, à un niveau comparable à celui de Nvidia, illustrant lampleur des investissements nécessaires pour développer et exploiter des modèles dIA toujours plus avancés.
Source : OpenAI
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