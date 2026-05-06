Mark Cuban, 67 ans, est un homme d'affaires originaire de Pittsburgh. Le milliardaire est propriétaire de la chaîne de cinémas Landmark Theatres et du studio Magnolia Pictures, notamment via la holding 2929 Entertainment, président de la chaîne de télévision HDNet et propriétaire majoritaire de l'équipe de basket-ball des Mavericks de Dallas entre 2000 et 2023. Il est également l'un des présentateurs (et investisseurs) de l'émission Shark Tank.
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Mark Cuban a récemment accordé une interview à Alex Kantrowitz, qui présente le podcast « Big Technology ». Lors de l'entretien, Mark Cuban a critiqué la bulle de l'IA et a mis en lumière les défis stratégiques et technologiques auxquels sont confrontés les géants de l'IA comme OpenAI et Anthropic.
La spécialisation des modèles et la dynamique du marché
Mark Cuban a souligné que le secteur de l'IA entre dans une phase où l'entraînement des grands modèles de langage devient moins généraliste pour se concentrer sur des capacités spécifiques. Par exemple, Anthropic s'est distingué dans le domaine de la programmation, tandis qu'OpenAI semble orienter ses efforts vers le secteur de la santé. Cependant, il considère que la santé pour OpenAI est davantage une fonctionnalité qu'un produit en soi.
Selon Mark Cuban, d'autres acteurs comme Open Evidence peuvent concurrencer ce créneau en investissant massivement dans la propriété intellectuelle. Pour rappel, OpenAI a récemment mis fin à son logiciel de génération de vidéo Sora afin d'économiser des ressources. Selon des rapports tiers, OpenAI a débranché son IA face à une demande en puissance de calcul insoutenable et un coût journalier atteignant 15 millions de dollars à son pic.
Sora est le modèle de génération de vidéo développé par OpenAI. Il est capable de produire des séquences vidéo réalistes à partir d'instructions en langage naturel (prompts). Sora (le modèle, l'API, les préversions) existe depuis février 2024, soit environ quinze mois. L'application mobile autonome baptisée « Sora » a été lancée en septembre 2025. OpenAI a surpris toute l'industrie technologique en annonçant ce mois-ci la fin brutale du système.
Mark Cuban a exprimé une incertitude quant à l'avenir de Meta ou d'OpenAI, estimant que si une entreprise dépense des sommes astronomiques pour finir par n'être qu'une simple application parmi d'autres, l'investissement ne sera pas rentabilisé. OpenAI fait face à une concurrence accrue de la part d'Anthropic et des startups d'IA chinoises. Pour le milliardaire, le marché ne pourra supporter que trois ou quatre gagnants majeurs au maximum.
Les enjeux critiques de la propriété intellectuelle pour l'IA
Un point central de l'argumentation de Mark Cuban concerne la protection de l'avantage concurrentiel à l'ère des modèles de langage. Il conseille vivement aux institutions, comme les hôpitaux ou les centres de recherche, de ne pas publier leurs travaux sous forme de brevets ou d'articles scientifiques, car dès qu'une information devient publique, tous les modèles d'IA du secteur peuvent l'ajouter à leurs données d'entraînement quasi immédiatement.
Le milliardaire recommande plutôt de vendre cette propriété intellectuelle, car la publication, bien qu'elle valorise le prestige de l'auteur, détruit l'avantage stratégique en offrant gratuitement les données aux modèles concurrents. Ainsi, la capacité d'acquérir de la propriété intellectuelle exclusive devient un levier de différenciation crucial pour les entreprises du secteur. Certains éditeurs ont déjà conclu des partenariats avec des entreprises d'IA.
Du langage naturel à l'apprentissage du monde physique
Selon Mark Cuban, l'une des limites majeures des modèles actuels est qu'ils reposent essentiellement sur du texte et des images sans comprendre les lois de la physique ou la réalité du monde tangible. Il prend l'exemple d'un enfant qui fait tomber une tasse pour illustrer que les modèles actuels ne saisissent pas intrinsèquement ces interactions physiques. Il fait écho à des critiques exprimées par d'autres experts en IA, comme Yann Le Cun.
Yann Le Cun est un informaticien franco-américain. Il est spécialisé dans les domaines tels que l'apprentissage automatique, la vision par ordinateur, la robotique mobile et les neurosciences computationnelles. En 2018, Yann Le Cun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton ont reçu le prix Turing pour leurs travaux sur l'apprentissage profond. Les trois hommes sont parfois appelés les « parrains de l'IA » et les « parrains de l'apprentissage profond ».
Il a quitté son poste de directeur scientifique de l'IA de Meta au début de l'année. Il a ensuite fondé sa propre startup AMI Labs (Advanced Machine Intelligence) et a levé un milliard de dollars pour développer « une IA qui comprend le monde physique comme le font les animaux et les humains ».
Yann Le Cun estime que l'idée selon laquelle les grands modèles de langage pourraient évoluer pour atteindre un niveau d'intelligence égale à celui de l'homme est une « absurdité totale ». AMI Labs est pour lui l'occasion de cesser d'être celui qui crie depuis les coulisses de la scène et de devenir celui qui se construit sa propre rampe. Il ciblerait dans un premier temps les organisations qui gèrent des systèmes complexes avec des applications grand public.
Mark Cuban anticipe une transition des modèles de langage vers ce qu'il appelle une approche de vision du monde, capable de traiter la vidéo et de comprendre la physique. À titre d'illustration, Mark Cuban mentionne son investissement dans une startup de satellites capable d'identifier la composition des matériaux par spectrographie, une technologie qui, selon lui, pourrait surpasser les capacités actuelles de modèles comme Claude ou Grok.
Analyse des leaders et des tactiques de financement
Mark Cuban porte un regard critique sur les dirigeants des deux principales entreprises d'IA, Anthropic et...
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