OpenAI lance pour sa plateforme de codage assisté par IA Codex les plugins Agent et la fonctionnalité Sites, pour créer des applications et sites web hébergés interactifs par vibe coding

OpenAI a annoncé des mises à jour majeures de Codex, sa plateforme de codage assisté par IA, à commencer par l'intégration de l'ensemble des fonctionnalités de Codex directement dans l'application principale ChatGPT, supprimant ainsi le besoin d'une plateforme Codex distincte. La société a également présenté les plugins Agent, qui relient Codex à des applications, des contextes, des instructions et des flux de travail spécifiques à chaque rôle. OpenAI a également annoncé Sites, une fonctionnalité de Codex permettant de créer et de partager des sites web et des applications hébergés interactifs via des URL d'espace de travail.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), contrôlée en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage Generative Pre-trained Transformer (GPT), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche dans le secteur et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
En septembre 2025, OpenAI ont dévoilé GPT-5-Codex, une variante spécialisée de GPT-5 optimisé pour le codage agentique au sein de l'écosystème Codex. Cette optimisation implique un apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains sur diverses activités de codage réelles. Selon OpenAI, le modèle génère un code qui imite les styles humains, respecte strictement les instructions des utilisateurs et itère à travers des tests jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants. GPT-5-Codex prend en charge l'intégration d'outils polyvalents, notamment des fonctionnalités spécialement conçues pour Codex CLI, les extensions EDI, les environnements cloud et les workflows GitHub.
Récemment, OpenAI a annoncé des mises à jour majeures de Codex, sa plateforme de codage assisté par IA, à commencer par l'intégration de l'ensemble des fonctionnalités de Codex directement dans l'application principale ChatGPT, supprimant ainsi le besoin d'une plateforme Codex distincte, tout en étendant Codex au-delà des développeurs pour l'intégrer dans les flux de travail d'entreprise tels que la recherche, la création de documents, les tableaux de bord, les prototypes et les outils internes. OpenAI indique que les travailleurs du savoir représentent désormais environ 20 % des utilisateurs de Codex, leur adoption progressant trois fois plus vite que celle des développeurs.
La société a également présenté les plugins Agent, qui relient Codex à des applications, des contextes, des instructions et des flux de travail spécifiques à chaque rôle. Six plugins sont lancés dans un premier temps, couvrant l'analyse de données, la production créative, les ventes, la conception de produits, l'investissement en actions cotées et la banque d'investissement. Ensemble, ils prennent en charge 62 applications et 110 compétences, avec des options permettant aux organisations de les personnaliser pour leurs flux de travail internes. OpenAI travaille également sur des plugins pour la finance d'entreprise, l'investissement en capital-investissement, la stratégie marketing, le conseil en stratégie et le domaine juridique, et prévoit de permettre à ses partenaires de créer et de déployer des plugins directement dans Codex et ChatGPT.
OpenAI a également annoncé Sites, une fonctionnalité de Codex permettant de créer et de partager des sites web et des applications hébergés interactifs via des URL d'espace de travail. Contrairement aux documents ou présentations statiques, Sites peut être mis à jour au fur et à mesure que les détails du projet évoluent. Cette fonctionnalité est désormais disponible en avant-première pour les clients Business et Enterprise, avec des partenaires tels que Wix, Figma, Webflow, Replit, Lovable, Base44 et Emergent. Les annotations Codex s'étendent également au-delà du code, des fichiers Markdown et des sites web pour inclure les documents, les feuilles de calcul et les diapositives, permettant aux utilisateurs de demander des modifications ciblées sans avoir à régénérer l'intégralité d'un fichier.
Cette mise à jour intervient alors que depuis le 2 avril 2026, OpenAI a mis à jour la tarification de Codex pour l'aligner sur la facturation par token de l'API, en remplacement de l'ancien système de tarification au message. Concrètement, le mécanisme ne disparaît pas entièrement : les crédits restent l'unité de facturation centrale, mais leur calcul change radicalement de base. Les estimations moyennes par message sont remplacées par une correspondance directe entre la consommation de tokens et les crédits débités. En basculant sa tarification de l'abonnement au message vers une facturation indexée sur les tokens consommés, OpenAI franchit une étape structurelle dans la monétisation de ses outils de coding assisté par IA.
Voici l'annonce d'OpenAI :
Codex pour chaque rôle, outil et workflow
Plus de 5 millions de personnes utilisent désormais Codex chaque semaine. Codex a dabord été conçu pour le développement logiciel, mais il savère aujourdhui utile dans de nombreux autres domaines. Les non-développeursnotamment les analystes, les spécialistes marketing, les opérateurs, les designers, les chercheurs, les investisseurs et les banquiersreprésentent environ 20 % de l'ensemble des utilisateurs de Codex et leur nombre croît plus de trois fois plus vite que celui des développeurs.
Aujourdhui, nous lançons de nouvelles façons den faire plus avec Codex : des plugins qui adaptent Codex à votre rôle et à vos outils, des annotations qui vous permettent daffiner les résultats directement dans leur contexte, ainsi quun aperçu de la possibilité de créer des sites web et des applications interactifs partageables avec votre espace de travail via une URL.
Chez OpenAI, les équipes non techniques utilisent Codex pour créer des applications internes, préparer des supports destinés à la direction, créer des tableaux de bord et transformer des briefs créatifs en livrables qui respectent les contraintes de marque et de design. Chez Zapier, les équipes utilisent Codex pour extraire des connaissances d'outils comme Slack, Google Docs et Coda, puis transformer ce contexte en analyses rétrospectives, plans de réponse aux incidents et demandes de fonctionnalités. Chez NVIDIA, les chercheurs utilisent Codex pour accélérer les workflows liés aux expérimentations, qu'il s'agisse de trouver des idées de recherche ou d'écrire des scripts pour l'infrastructure d'apprentissage automatique.
Faites fonctionner Codex à la manière de votre équipe
Codex est d'autant plus utile lorsqu'il s'adapte à la façon de travailler de votre équipe : connecté aux outils que vous utilisez et prêt à créer les supports dont vous avez besoin.
Les plugins aident Codex à fonctionner avec les outils, le contexte et les workflows que votre équipe utilise déjà. Aujourd'hui, nous lançons six nouveaux plugins spécifiques à chaque rôle qui rendent Codex utile à davantage de types de travail de connaissance, sans qu'il soit nécessaire de coder :
- Chaque plugin regroupe les applications, compétences, instructions et workflows pertinents. Ensemble, ils comprennent 62 applications populaires et 110 compétences.
- Le plugin d'analyse de données aide les analystes et les équipes métier à répondre aux questions à l'aide des données. Ils peuvent explorer les données produit et métier, expliquer pourquoi les indicateurs clés ont évolué et créer des rapports et des tableaux de bord à l'aide d'outils comme Snowflake, Databricks Genie, Hex et Tableau, avec d'autres à venir.
- Le plugin de production créative aide les équipes marketing et créatives à transformer un brief en ressources qu'elles peuvent examiner. Les équipes peuvent créer des tableaux de campagne, concevoir et affiner des variantes d'annonces display, et produire des photos lifestyle de produits ou des ensembles d'images prêts pour l'e-commerce avec des outils comme Figma, Canva, Shutterstock, Picsart et Fal.
- Le plugin de vente aide les équipes commerciales à intégrer le contexte client au travail qui fait avancer les opportunités commerciales. Les équipes commerciales peuvent trouver des comptes et des signaux prioritaires, préparer leurs rendez-vous client, effectuer les suivis, mettre à jour les dossiers clients, élaborer des plans de clôture et examiner les opportunités à risque à l'aide d'outils comme Salesforce, HubSpot, Slack, Outreach, Clay, Rox et Actively.
- Le plugin de conception de produits est conçu pour transformer les premières idées en prototypes que les équipes peuvent examiner. Les équipes peuvent explorer des orientations produit, auditer des parcours utilisateur, créer des prototypes à partir d'une URL en ligne et rendre interactives des captures d'écran statiques, avec un travail qui peut ensuite être repris dans des outils comme Figma et Canva.
- Le plugin d'investissement en actions cotées aide les investisseurs à mieux comprendre les informations relatives au marché et aux entreprises. Ils peuvent examiner les résultats financiers, comparer des entreprises, suivre des signaux et évaluer si une thèse d'investissement gagne ou perd en solidité à partir des informations provenant de Moody's, Daloopa, Datasite, FactSet, LSEG, S&P, PitchBook et Hebbia.
- Le plugin de banque d'investissement aide les banquiers à transformer leurs recherches et leurs vérifications préalables en supports prêts à être présentés aux clients. Ils peuvent préparer des supports de présentation, analyser des sociétés et transactions comparables, et transformer les vérifications préalables en recommandations en s'appuyant sur des données fiables.
Les plugins sont prêts à l'emploi. Les équipes peuvent également les adapter à leurs workflows ou créer et partager des plugins personnalisés pour leurs propres systèmes et processus.
D'autres plugins spécifiques à chaque rôle seront bientôt disponibles, notamment finance d'entreprise, investissement en capital-investissement, stratégie marketing, conseil en stratégie et juridique. Et ce n'est que le début : nous construisons progressivement un écosystème ouvert dans lequel les partenaires pourront créer et déployer leurs propres plugins directement dans Codex et ChatGPT.
Partagez votre travail avec Sites
Disponible en version préliminaire, pour les clients business et enterprise, Codex peut désormais créer et partager les sites web et les applications interactifs hébergés.
Les Sites sont un nouveau type de canevas pour vos idées. Codex peut transformer vos idées, analyses et plans en tableaux de bord, planificateurs, espaces de travail de révision, tableaux de projet, galeries et outils légers. Aujourd'hui, les Sites peuvent être partagés avec n'importe quel membre de votre espace de travail via une URL, offrant aux équipes un espace commun pour explorer le travail en cours, apporter leur contribution, suivre l'avancement et prendre des décisions ensemble.
Demandez à Codex de créer un site pour une prochaine revue client, et il générera une page web interactive avec les mises à jour produit pertinentes, les questions en suspens, les tendances d'utilisation et les prochaines étapes pour ce compte. Demandez-lui de créer un outil de planification de scénarios à partir d'un modèle financier, afin que les dirigeants puissent comparer les hypothèses au lieu de parcourir les onglets d'un document. Demandez-lui de transformer les supports de lancement en un espace central dynamique où les équipes peuvent trouver les derniers messages clés, jalons, responsables et décisions. Demandez ensuite à Codex de maintenir le site à jour à mesure que les détails changent.
Au lieu d'adapter le travail aux limites d'un outil ou d'un fichier unique, les équipes peuvent créer des sites adaptés à leurs méthodes de travail. Les Sites ne sont pas statiques. Ils peuvent également aider à suivre l'avancement d'un projet d'envergure, guider les représentants du service client ou servir de dépôt pour les briefs créatifs de votre équipe.
Nous collaborons également avec des partenaires de la première heure, notamment Wix, Base44, Replit, Lovable, Figma, Webflow et Emergent, à mesure que nous développons un écosystème de partenaires pour les Sites.
Peaufinez votre travail grâce aux annotations
Les développeurs utilisent déjà les annotations dans Codex pour affiner le code, les fichiers Markdown et les sites web créés par Codex. Grâce aux annotations, vous indiquez précisément la partie que vous souhaitez affiner et expliquez à Codex ce qui doit changer. Cette façon de travailler s'étend désormais au contenu que vous créez, comme les documents, les feuilles de calcul et les présentations.
Sélectionnez la barre de navigation sur un site et demandez à Codex de mettre à jour la police. Surlignez une affirmation dans une thèse d'investissement et demandez à Codex d'où elle vient. Marquez un graphique sur une diapositive et demandez un libellé plus clair. Codex concentre la mise à jour sur la partie que vous avez sélectionnée, afin que vous puissiez peaufiner votre travail sans repartir de zéro ni retravailler les parties qui vous conviennent déjà. Les annotations rendent Codex plus utile après la première ébauche, lorsque le travail nécessite du discernement, des retours et des itérations.
Disponibilité et prise en main
Les plugins spécifiques au rôle sont en cours de déploiement dans Codex dans les régions prises en charge. Vous pouvez les installer depuis le répertoire des plugins Codex(ouverture dans une nouvelle fenêtre), et Codex vous aidera à les configurer. Codex peut également vous aider à personnaliser un plugin. Dans les espaces de travail Business et Enterprise, les administrateurs peuvent contrôler les autorisations des applications sous-jacentes dans les paramètres de l'espace de travail.
Les Sites sont progressivement déployés en version préliminaire pour les équipes Business et Enterprise via lapplication Codex. Les administrateurs Enterprise peuvent activer Sites dans les paramètres dadministration.
Découvrez d'autres témoignages sur la façon dont les équipes utilisent Codex, ou contactez notre équipe pour vous lancer.
Source : Annonce d'OpenAI
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