Anthropic a lancé de nouveaux connecteurs Claude pour des applications créatives telles qu'Adobe Creative Cloud, permettant d'accéder à des outils, de récupérer des données et d'effectuer des actions

Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à San Francisco. Elle a développé une gamme de grands modèles de langage (LLM) baptisée Claude et se concentre sur la sécurité de l'IA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG d'Anthropic.
L'IA Claude d'Anthropic propose depuis près d'un an des fonctionnalités similaires à celles d'applications provenant de services tiers, mais jusqu'à présent, elle était principalement axée sur les outils professionnels. Elle s'étend désormais pour inclure davantage de services susceptibles de faciliter la vie des utilisateurs au quotidien. Anthropic a notamment élargi la gamme d'applications que vous pouvez connecter à son intelligence artificielle (IA) Claude.
L'initiative a d'abord introduit 15 nouveaux services, dont Spotify, Uber Eats, Booking.com et TripAdvisor, marquant ainsi un tournant par rapport à son orientation initialement axée sur les outils professionnels. Grâce à cette extension, Claude peut désormais vous proposer des recommandations personnalisées en fonction de vos préférences ou de votre conversation. Il peut par exemple vous suggérer une playlist pour une session d'étude ou localiser des restaurants à proximité. Anthropic affirme que ces nouveaux outils n'intègrent aucun placement payant ni aucune recommandation sponsorisée.
Récemment, Anthropic a lancé de nouveaux connecteurs Claude pour toute une série d'applications créatives populaires, permettant au chatbot d'accéder à des outils, de récupérer des données et d'effectuer des actions dans des applications telles qu'Adobe Creative Cloud, Affinity, Blender, Ableton, Autodesk Fusion, SketchUp, Resolume et Splice. Le connecteur Adobe donne à Claude accès à plus de 50 outils Creative Cloud, dont Photoshop et Premiere, pour travailler sur des images, des vidéos et des designs. La prise en charge de Blender ajoute une interface en langage naturel à son API Python, avec une aide pour l'analyse de scènes, le débogage, la création de scripts, la création d'outils et l'assistance basée sur la documentation. Le connecteur Ableton permet aux utilisateurs de poser des questions à Claude en utilisant la documentation officielle de Live et Push.
D'autres intégrations couvrent des cas d'utilisation plus spécifiques : Affinity peut automatiser les tâches de production courantes, les utilisateurs d'Autodesk Fusion peuvent demander à Claude de modifier des modèles 3D, les utilisateurs de SketchUp peuvent transformer des idées de conception en points de départ pour la modélisation, les utilisateurs de Resolume peuvent contrôler les visuels en direct en temps réel, et les utilisateurs de Splice peuvent effectuer des recherches dans son catalogue d'échantillons. Anthropic est également devenu mécène du Blender Development Fund, s'engageant à verser au moins 240 000 par an pour soutenir le développement open source de Blender.
L'ouverture de Claude à de nouveaux services du quotidien intervient alors qu'Anthropic connaît une phase de croissance sans précédent. Au début du mois d'avril 2026, l'entreprise a annoncé que son taux de revenus annualisés, c'est-à-dire la projection de ses revenus actuels sur douze mois, avait dépassé les 30 milliards de dollars. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur aux 9 milliards enregistrés fin 2025. L'entreprise a également consolidé son partenariat avec Google et Broadcom pour sécuriser plusieurs gigawatts de capacité de calcul.
Cette dynamique, qui a vu Anthropic passer en deux ans dun acteur de niche à un poids lourd de lIA, révèle une croissance d'entreprise qui défie les meilleures projections. Toutefois, à mesure que lécosystème se développe, la disponibilité des infrastructures et des ressources physiques pourrait devenir un enjeu déterminant pour assurer la soutenabilité de cette croissance.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Claude au service de la création
Les...
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