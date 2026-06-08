"ChatGPT est mort" : OpenAI prévoit de transformer son chatbot en une "super-app" dotée d'agents IA destinée à un usage quotidien, afin de générer davantage de revenus et de sauver OpenAI du désastre financier

OpenAI prévoit de transformer ChatGPT en une « super-application » alimentée par l'intelligence artificielle (IA) combinant des capacités de codage et des agents IA intégrés, d'après un rapport du Financial Times. Cette refonte, qui devrait être dévoilée dans les semaines à venir, reflète la pression croissante exercée sur l'entreprise pour qu'elle augmente son chiffre d'affaires et retrouve sa rentabilité avant son introduction en bourse, attendue plus tard dans l'année. Cette initiative vise également à attirer une clientèle plus lucrative et à positionner les produits d'OpenAI en concurrence directe avec les offres d'IA axées sur les agents proposées par ses concurrents, notamment Anthropic.
OpenAI est un organisme américain de recherche en IA dont le siège social est situé à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif, détenue en partie par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage génératifs pré-entraînés (GPT), la série DALL-E et la série Sora. Son lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
En octobre 2025, plusieurs informations indiquaient qu'OpenAI se préparait à réaliser l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps, avec une valorisation potentielle supérieure à 1 000 milliards de dollars. Sarah Friar, la directrice financière d'OpenAI, avait indiqué à certains investisseurs que l'opération était envisagée pour 2027, tandis que certains conseillers estimaient qu'elle pourrait avoir lieu dès la fin de l'année 2026.
Cette initiative s'accompagne d'interrogations quant à la croissance future des revenus de ChatGPT. Selon un rapport de The Information, OpenAI prévoit une baisse de 80 % du nombre d'abonnements à ChatGPT Plus, qui passerait de 44 millions en 2025 à 9 millions en 2026. Pour compenser ce recul, l'entreprise envisagerait de miser davantage sur ChatGPT Go, une offre moins onéreuse financée par la publicité, et de viser 112 millions d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Cette stratégie intervient alors que plusieurs rapports ont indiqué qu'OpenAI n'avait pas atteint certains de ses objectifs de croissance en matière d'utilisateurs et de revenus.
Plus récemment, un rapport du Financial Times a révélé qu'OpenAI envisage de transformer ChatGPT en une « super-application » combinant des outils de codage et des agents IA. Les dirigeants de l'entreprise souhaitent axer le produit sur les fonctionnalités les plus rentables en prévision de son introduction en bourse, prévue plus tard cette année, selon le média.
L'entreprise subit une pression croissante pour retrouver la rentabilité en augmentant son chiffre d'affaires, sa stratégie principale consistant à attirer des clients plus lucratifs et à rivaliser plus fermement avec son concurrent Anthropic.
Le principal changement réside dans l'importance qu'OpenAI accorde désormais aux agents plutôt qu'aux chatbots, même si ce sont ces derniers qui ont fait de l'entreprise « le visage de la révolution de l'IA » lors de son lancement en 2022.
Selon le Financial Times, l'entreprise concentrera ses ressources sur le développement de Codex, un agent IA qui facilite le codage et le développement de logiciels, et qui fait partie des fonctionnalités premium payantes d'OpenAI.
Cette refonte devrait être dévoilée dans les semaines à venir, sous la forme d'une mise à jour de l'application ChatGPT visant à encourager les utilisateurs à recourir au codage, à la génération d'images et aux applications de partenaires externes.
OpenAI abandonne ChatGPT pour se concentrer sur les agents IA
« ChatGPT est mort », a déclaré un cadre supérieur dOpenAI au Financial Times lorsquon la interrogé sur lavenir de lentreprise.
OpenAI, dont la valeur est estimée à environ 850 milliards de dollars, cherchera à proposer à ses utilisateurs un produit plus proche des modèles dAnthropic, qui mettent laccent sur des agents IA capables de gérer plusieurs tâches simultanément à partir dune seule instruction.
« Notre objectif est de vous offrir un assistant personnel capable de vous aider dans tous les aspects de votre vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel », a déclaré Thibault Sottiaux, ancien directeur de Codex et désormais responsable de lensemble des produits et de la plateforme principaux dOpenAI, au Financial Times.
« Vous pourrez y accéder depuis votre mobile, votre ordinateur de bureau ou le Web. Lorsque vous serez en voiture, vous pourrez lui parler », a-t-il ajouté.
« Lorsque nous disposerons dune [intelligence artificielle générale], je ne pense pas quil y aura un grand nombre de marques distinctes », a déclaré Alex Embiricos, responsable des produits dentreprise chez OpenAI. « Il y aura probablement une seule entité à laquelle je pourrai madresser et qui sera capable de répondre à tous mes besoins. »
Concilier innovation et rentabilité
À l'heure actuelle, l'entreprise reste largement tributaire de ses utilisateurs particuliers, les contrats d'entreprise représentant environ 40 % des revenus d'OpenAI (une part qui devrait passer à 50 % l'année prochaine, selon des estimations internes).
Selon Jenny Xiao, associée chez Leonis Capital et ancienne chercheuse chez OpenAI, lentreprise avait pour habitude de « viser haut », privilégiant linnovation au détriment des produits rentables.
« Aujourdhui, ces deux aspects convergent, car lentreprise cherche à entrer en bourse et les investisseurs sintéressent davantage à largent quaux rêves », a-t-elle déclaré au Financial Times.
Alors que la transformation de ChatGPT en « super-application » s'inscrit dans la recherche de nouvelles sources de revenus, OpenAI reste confrontée à d'importants défis financiers. Selon les documents internes de l'entreprise, OpenAI prévoit d'enregistrer une perte de 14 milliards de dollars en 2026, soit près de trois fois les estimations avancées pour 2025. Les projections indiquent également des pertes cumulées de 44 milliards de dollars jusqu'en 2029, avant un éventuel retour à la rentabilité.
Derrière l'image d'un acteur dominant du secteur, OpenAI demeure engagée dans une course à la croissance et à la rentabilité, alors qu'elle prépare son avenir sur les marchés financiers.
Sources : OpenAI ; Thibault Sottiaux, responsable de lensemble des produits d'OpenAI ; Financial Times
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