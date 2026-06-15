Disney encourage les ingénieurs logiciels à recourir à l'IA pour améliorer la productivité et accélérer le développement, mais l'utilisation de l'IA ne doit pas se faire au détriment de la qualité du code

Disney a commencé l'année dernière à autoriser ses ingénieurs à utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) tels que Claude et Cursor. Selon un article de Business Insider, la division streaming de Disney encourage les ingénieurs logiciels à utiliser l'IA pour améliorer la productivité et accélérer le développement. Cependant, les dirigeants de l'entreprise ont également souligné que l'utilisation accrue de l'IA ne devait pas se faire au détriment de la qualité du code ou de la fiabilité des produits. Lapproche de Disney sinscrit dans une tendance plus large du secteur technologique. Les entreprises cherchent de plus en plus à trouver un équilibre entre ladoption de lIA et les coûts liés à lexploitation de grands modèles de langage.
Pendant des années, l'IA a été présentée comme une révolution en matière de productivité, censée améliorer les performances des travailleurs humains tout en maîtrisant les coûts. En avril, un rapport a révélé que Disney déploie discrètement un tableau de bord sur l'adoption de l'IA auprès de son personnel technique, offrant ainsi aux employés un aperçu de la fréquence à laquelle eux-mêmes et leurs collègues utilisent des outils d'IA tels que Cursor et Claude. Selon un rapport, ce tableau de bord suit divers indicateurs tels que le nombre d'utilisateurs actifs, les requêtes effectuées et les jetons consommés.
En outre, il met en avant les « utilisateurs intensifs » les plus actifs dans ce que certains membres du personnel décrivent comme un classement. Le tableau de bord déployé par Disney a donné naissance à une culture du « tokenmaxxing », où les ingénieurs rivalisent pour maximiser leur utilisation de jetons d'IA. Selon le rapport, un employé de Disney aurait invoqué Claude 460 000 fois en neuf jours ouvrés, soit une moyenne de 51 000 requêtes par jour, une utilisation que les initiés attribuent à des agents autonomes.
Récemment, un nouveau rapport révèle que le géant du divertissement demande à ses employés de se concentrer sur l'utilisation efficace de ces outils tout en réduisant au minimum les produits codés par l'IA qui présentent des défaillances après leur lancement. Selon un article de Business Insider, la division streaming de Disney encourage les ingénieurs logiciels à utiliser l'IA pour améliorer la productivité et accélérer le développement. Cependant, les dirigeants de l'entreprise ont également souligné que l'utilisation accrue de l'IA ne devait pas se faire au détriment de la qualité du code ou de la fiabilité des produits.
Lors d'une réunion, Andre Rohe, vice-président exécutif de l'ingénierie produit chez Disney, aurait déclaré aux employés que l'entreprise ne souhaitait pas que le personnel se livre au « tokenmaxxing » un terme utilisé pour décrire la maximisation de l'utilisation des jetons d'IA, indépendamment du fait que cela améliore ou non la productivité. « La priorité absolue est daugmenter la vélocité », aurait déclaré un employé de Disney spécialisé en IA, selon le rapport, en référence à la cadence à laquelle les équipes peuvent livrer du code et des fonctionnalités.
Un ingénieur logiciel ayant assisté à la réunion a indiqué que la direction de Disney avait mis laccent sur trois priorités : utiliser le suivi des jetons dIA pour identifier les utilisations inefficaces, augmenter la vélocité de développement, et maintenir la qualité du code et la résilience des produits. Lingénieur a ajouté que Disney espérait réduire au minimum les produits codés par lIA qui tombent en panne après leur lancement.
Au cours de lannée écoulée, Disney a élargi laccès aux outils de codage basés sur lIA, notamment Claude et Cursor, et a mis en place un tableau de bord dadoption de lIA qui permet aux employés de suivre la consommation de jetons. Certains responsables ont également contacté des ingénieurs logiciels qui nutilisaient pas activement les outils dIA, selon le rapport. Mais des personnes proches de la stratégie IA de lentreprise ont déclaré à Business Insider que ce tableau de bord navait pas pour but dencourager la surutilisation. Il vise plutôt à aider les employés à travailler avec les outils dIA de manière plus efficace et efficiente.
Lapproche de Disney sinscrit dans une tendance plus large du secteur technologique. Les entreprises cherchent de plus en plus à trouver un équilibre entre ladoption de lIA et les coûts liés à lexploitation de grands modèles de langage. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a récemment qualifié le « tokenmaxxing » d« addictif », soulignant ses inquiétudes concernant les dépenses inutiles en IA. Selon le rapport, Paramount Skydance a également informé son personnel technique quelle prévoyait dintroduire des limites de dépenses mensuelles par utilisateur pour les jetons dIA, bien que les dirigeants aient déclaré que le plafond serait fixé à un niveau relativement élevé.
Selon un rapport d'avril, l'IA devient un fardeau financier pour certaines organisations. Les dépenses des entreprises en matière d'IA montent en effet en flèche, certaines d'entre elles payant désormais davantage pour la puissance de calcul que pour la main-d'uvre humaine. Alors que les coûts augmentent et que les retours sur investissement restent incertains, les dirigeants commencent à se demander si l'essor de l'IA est durable et si cette technologie est vraiment moins coûteuse que la main-d'uvre humaine.
Parallèlement, la poussée actuelle de Disney en matière dIA intervient plusieurs mois après léchec de son partenariat prévu avec OpenAI. La société aurait signé en décembre 2025 un accord d'un milliard de dollars qui aurait accordé une licence pour les personnages Disney à la plateforme de génération vidéo Sora d'OpenAI et aurait potentiellement ouvert la voie à du contenu généré par l'IA sur Disney+.
Cependant, OpenAI a par la suite fermé Sora et annulé l'accord avec Disney en mars, peu après que le PDG de Disney, Josh D'Amaro, ait pris la tête de la société. Bien que Disney n'ait pas annoncé d'autre partenariat majeur dans le domaine de l'IA depuis lors, un rapport en mars a déclaré que la société avait discuté avec plus d'une douzaine de partenaires potentiels au sujet de futures initiatives en matière d'IA.
Pendant ce temps, les équipes internes de Disney ont continué à expérimenter l'IA. Selon l'article, certains ingénieurs logiciels utilisent plusieurs agents IA pour mener à bien des projets de codage plus efficacement. Jason Cox, directeur exécutif de la recherche, du développement et de l'ingénierie en IA chez Disney, a également publié un article sur un assistant IA qu'il a créé, le décrivant comme son « fils » et affirmant qu'il avait gagné son « affection ».
Source : Business Insider
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