Le milliardaire et entrepreneur US Mark Cuban avertit que même les entrepreneurs les plus riches, comme Elon Musk, pourraient voir leur fortune s'évaporer si le marché boursier venait à s'effondrer à nouveau

L'entrepreneur milliardaire Mark Cuban a averti que même les personnes les plus riches du monde, comme Elon Musk, pourraient voir leur fortune s'effondrer si le marché boursier venait à subir un nouveau krach majeur. Lors d'une interview pour le podcast « House of Haymakers », il a évoqué le fait que la concentration excessive des richesses était un problème, soulignant que si 10 à 15 entreprises avaient atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars, des milliers d'autres restaient à la traîne. Le milliardaire a également partagé son point de vue sur la responsabilité financière et a réaffirmé son intérêt pour les start-ups et l'innovation, même après son départ de l'émission Shark Tank.
Cette mise en garde intervient alors que certains observateurs sinterrogent sur la solidité des valorisations qui sous-tendent actuellement une grande partie des marchés technologiques. Selon l'auteur Edward Zitron, la bulle de l'intelligence artificielle (IA) repose en partie sur des promesses industrielles trompeuses qui masqueraient de sérieuses difficultés structurelles et logistiques. Il estime que le secteur de l'IA entretient volontairement une confusion entre activité et valeur réelle, et utilise les médias pour dissimuler une croissance des infrastructures beaucoup plus lente que celle annoncée officiellement.
Mark Cuban est un homme d'affaires, entrepreneur et personnalité de la télévision américain. Il est l'ancien actionnaire majoritaire et l'actuel actionnaire minoritaire des Dallas Mavericks, équipe de la National Basketball Association (NBA), ainsi que copropriétaire de 2929 Entertainment. De 2012 à 2025, il a également été l'un des principaux « requins » de l'émission de téléréalité Shark Tank, diffusée sur ABC.
Le milliardaire et entrepreneur américain Mark Cuban a récemment mis en garde contre le fait que même les entrepreneurs les plus riches pourraient voir leur fortune s'évaporer si le marché boursier s'effondrait à nouveau. Selon un article de Benzinga, l'ancien juge de l'émission Shark Tank a déclaré lors du podcast House of Haymakers : « Il y a encore de fortes chances que tous ces... enfin, les Elon de ce monde, etc., voient le marché boursier s'effondrer à nouveau. »
Mark Cuban a révélé qu'à une certaine époque, sa fortune dépassait celle d'Elon Musk et de Jeff Bezos réunis. Mais il a insisté sur le fait que « cela lui était égal », expliquant qu'il préférait se concentrer sur la victoire avec les Dallas Mavericks plutôt que sur l'accumulation de richesses. Ses propos soulignent sa philosophie de longue date, qui consiste à privilégier les projets qui le passionnent plutôt que les classements financiers.
Mise en garde contre la concentration des richesses
Mark Cuban a fait part de ses inquiétudes concernant la concentration croissante des richesses, soulignant que si 10 à 15 entreprises ont atteint une valorisation dun billion de dollars, des milliers dautres restent à la traîne. « La concentration excessive des richesses est un problème. La question est maintenant de savoir comment y répondre », a-t-il déclaré.
Le milliardaire américain a également raconté comment il avait préservé sa fortune après avoir vendu Broadcast.com à Yahoo en 1999 pour 5,7 milliards de dollars. Mark Cuban a révélé quil avait eu recours à la stratégie du « collar », qui consiste à vendre des options dachat et à acheter des options de vente. Il a précisé quil avait ainsi protégé sa participation de 1,4 milliard de dollars contre les baisses du marché. Cette opération est largement considérée comme lune des plus innovantes de Wall Street.
« Il ne s'agissait pas seulement de le protéger, j'ai gagné plus d'argent, et c'est là que j'ai eu de la chance », a-t-il déclaré.
Mark Cuban prône la responsabilité financière
Outre ses activités d'investissement, Mark Cuban a régulièrement évoqué la responsabilité financière et a admis regretter de ne pas avoir remboursé ses cartes de crédit tous les 30 jours lorsqu'il était plus jeune. Il a également fait part de son souci d'élever ses enfants sans leur donner le sentiment d'avoir des droits acquis, malgré sa fortune.
Aujourd'hui, Mark Cuban reste actif au sein de Cost Plus Drugs, une entreprise du secteur de la santé qui vise à réduire le prix des médicaments sur ordonnance, et continue d'investir dans des start-ups depuis son départ de Shark Tank. Selon Forbes, la fortune de Mark Cuban s'élève à 6 milliards de dollars, contre 982,6 milliards pour Elon Musk et 251,5 milliards pour Jeff Bezos.
Les mises en garde de Mark Cuban font écho aux préoccupations d'Edward Zitron concernant une possible surchauffe du marché de l'IA. Dans un récent article, le critique a écrit que « la bulle actuelle dans le secteur de l'IA est bien pire que celle qui prévalait lors de la bulle Internet ». Malgré les centaines de milliards de dollars investis et le lancement de nombreux produits présentés comme révolutionnaires, les gains de productivité tant attendus se font toujours attendre. Selon lui, la couverture médiatique intense dont bénéficient les entreprises spécialisées dans l'IA générative a incité les investisseurs à financer des « projets bidons ».
Source : Benzinga
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