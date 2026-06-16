Salesforce va racheter Fin, une plateforme de service client basée sur l'IA, pour 3,6 milliards $ afin de renforcer son offre d'agents IA, notamment un agent IA capable de répondre par chat, e-mail, et Slack

Salesforce va racheter la plateforme de service client basée sur l'IA Fin pour environ 3,6 milliards de dollars. Cette acquisition contribue à accélérer le développement de l'offre d'agents de Salesforce dans un environnement de plus en plus concurrentiel pour les technologies autonomes. La plus importante acquisition de cette entreprise spécialisée dans le cloud avait été le rachat de la plateforme de messagerie instantanée Slack pour plus de 27 milliards de dollars.
Salesforce est une société américaine de logiciels cloud. Elle est principalement connue pour ses logiciels de gestion de la relation client (CRM) et ses applications connexes, quelle propose selon un modèle commercial dabonnement de type « logiciel en tant que service » (SaaS). Elle fournit également des logiciels destinés à la vente, au service client, à lautomatisation du marketing, au commerce électronique, à lanalyse de données, à lintelligence artificielle (IA), à lIA agentique et au développement dapplications.
En septembre 2024, Salesforce a dévoilé sa nouvelle stratégie en matière dIA, notamment un nouveau modèle économique et des agents IA capables de gérer des tâches sans supervision humaine, comme le service client ou la planification de réunions. Depuis, le géant du logiciel facture 2 dollars par conversation tenue par ses nouveaux « agents ». En outre, la nouvelle itération des produits d'IA de Salesforce est destinée à fonctionner sans supervision, « contrairement aux copilotes et chatbots aujourd'hui dépassés qui s'appuient sur des demandes humaines et peinent à accomplir des tâches complexes ou à plusieurs étapes », avait déclaré l'entreprise.
Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Salesforce a récemment annoncé qu'elle rachetait la plateforme de service client basée sur l'IA Fin, anciennement connue sous le nom d'Intercom, pour environ 3,6 milliards de dollars, alors que les entreprises accélèrent le développement de leurs offres d'agents pour les entreprises. La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de lexercice 2027 de la société, viendra compléter la plateforme phare Agentforce de Salesforce, offrant de nouvelles possibilités de déploiement de lintelligence artificielle pour les agents, a indiqué la société dans un communiqué.
Loffre principale de Fin est un agent IA capable de répondre aux demandes par chat, e-mail, WhatsApp, SMS, téléphone et Slack, a précisé Salesforce. Cet agent est alimenté par son modèle dIA propriétaire, connu sous le nom dApex. « Ensemble, nous aiderons les entreprises de toutes tailles à saisir cette opportunité, en accélérant le retour sur investissement grâce à des agents fiables qui fournissent des résultats mesurables à grande échelle », a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce, dans un communiqué.
Comme de nombreuses entreprises de logiciels en tant que service (SaaS), Salesforce est confrontée à des inquiétudes quant au fait que les nouveaux outils dIA rendraient son modèle économique obsolète. Les actions de la société ont perdu plus dun tiers de leur valeur en 2026. Dans le même temps, lessor de lIA agentique intensifie la concurrence et oblige les entreprises à se renforcer et à investir dans des technologies plus autonomes pour leurs clients.
« Au cours des dernières années, nous avons multiplié les lancements », a écrit Eoghan McCabe, PDG de Fin, dans un message publié sur X. « Notamment, récemment, notre modèle révolutionnaire, Apex, et notre agent interne qui redéfinit le paradigme, Operator. Grâce aux ressources de Salesforce, cela ne fera que saccélérer. »
Cette annonce rappelle qu'il y a un an à peine, le discours dominant dans la Silicon Valley laissait peu de place au doute. Lintelligence artificielle générative, portée par des agents autonomes capables dexécuter des tâches complexes, devait transformer lentreprise plus vite que toute autre vague technologique précédente. Dans ce contexte euphorique, Salesforce sest positionnée en vitrine de cette révolution, assumant une automatisation rapide de pans entiers de ses opérations et la suppression de milliers de postes. Mais très vite, un décalage apparaît entre la promesse technologique et la réalité opérationnelle.
Voici l'annonce de Salesforce :
Salesforce signe un accord définitif en vue de lacquisition de Fin
Salesforce, leader mondial du CRM, a annoncé aujourdhui avoir signé un accord définitif en vue de lacquisition de Fin, anciennement Intercom, une entreprise de premier plan spécialisée dans les agents de service client. Selon les termes de laccord, Salesforce acquerra Fin pour un montant denviron 3,6 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix dachat.
Loffre phare de Fin, son « AI Agent », résout de bout en bout les demandes complexes des clients, sur tous les canaux, y compris le chat en direct, le-mail, WhatsApp, les SMS, le téléphone et Slack. L« AI Agent » sappuie sur le modèle dIA propriétaire de lentreprise, Apex, spécialement conçu pour le service client et qui a démontré des taux de résolution parmi les meilleurs du secteur, surpassant les meilleurs modèles de pointe disponibles sur le marché.
« Nous sommes ravis daccueillir Fin au sein de Salesforce alors que nous permettons à chaque entreprise de devenir une entreprise agentique », a déclaré Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce. « Fin apporte une technologie dagent éprouvée, un engagement profond envers la réussite des clients et une équipe dIA exceptionnelle qui viendra compléter Agentforce avec de puissantes capacités dagents de service. Ensemble, nous aiderons les entreprises de toutes tailles à saisir cette opportunité en accélérant le retour sur investissement grâce à des agents de confiance qui fournissent des résultats mesurables à grande échelle. »
« Cest une victoire majeure pour les consommateurs du monde entier », a déclaré Eoghan McCabe, PDG et cofondateur de Fin. « Notre technologie a défini cette catégorie et établi les nouvelles normes de ce quest aujourdhui un excellent service client. En unissant nos forces à celles de Salesforce, nous pouvons la déployer à grande échelle à un rythme bien plus rapide que ce que nous aurions jamais pu réaliser seuls. »
Accélérer le retour sur investissement des agents dans tous les segments de clientèle
Sappuyant sur la force dAgentforce, qui a atteint 1,2 milliard de dollars de chiffre daffaires annuel récurrent (ARR) au premier trimestre de lexercice 2027, soit une hausse de 205 % en glissement annuel, les offres packagées et les modèles propriétaires de Fin viendront compléter la plateforme hautement personnalisable dAgentforce en proposant aux organisations de services des options de déploiement supplémentaires permettant un retour sur investissement rapide.
Une fois lopération finalisée, Salesforce et Fin offriront aux clients davantage de moyens de déployer des agents IA dans leurs opérations de service client, avec des options de rentabilisation rapide particulièrement adaptées aux PME et à certaines organisations commerciales qui ont besoin de se lancer rapidement, de sintégrer aux systèmes existants et de produire des résultats mesurables. Ensemble, Salesforce et Fin accompagneront les clients à chaque étape de ladoption de lIA, depuis les agents dassistance à déploiement rapide jusquaux transformations sur mesure à léchelle de lentreprise, fondées sur des données fiables, la sécurité, la gouvernance et lintégration.
La technologie dagents IA de Fin aidera les organisations à améliorer la résolution autonome des problèmes, à réduire le coût du service et à accélérer ladoption de lIA au sein de leurs services clients. Lagent IA a déjà démontré de solides résultats pour les clients, avec notamment des exemples dagents IA résolvant en moyenne 76 % du volume dassistance de bout en bout. Cette acquisition apportera également à Salesforce une équipe technique spécialisée en IA, forte dune longue expérience, ainsi quune base de clients mondiale bien établie comptant plus de 30 000 entreprises.
Détails de la transaction
La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de lexercice fiscal 2027 de Salesforce, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, notamment lobtention des autorisations réglementaires requises. Compte tenu du calendrier prévu pour la clôture de la transaction, aucun changement nest anticipé concernant les prévisions financières de Salesforce pour lexercice fiscal 2027, précédemment annoncées le 27 mai 2026. La transaction naura aucune incidence sur le programme de redistribution du capital de Salesforce.
Source : Annonce de Salesforce
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