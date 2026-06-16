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Salesforce va racheter Fin, une plateforme de service client basée sur l'IA, pour 3,6 milliards $ afin de renforcer son offre d'agents IA
Notamment un agent IA capable de répondre par chat, e-mail, et Slack

Le , par Alex
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Salesforce va racheter Fin, une plateforme de service client basée sur l'IA, pour 3,6 milliards $ afin de renforcer son offre d'agents IA, notamment un agent IA capable de répondre par chat, e-mail, et Slack

Salesforce va racheter la plateforme de service client basée sur l'IA Fin pour environ 3,6 milliards de dollars. Cette acquisition contribue à accélérer le développement de l'offre d'agents de Salesforce dans un environnement de plus en plus concurrentiel pour les technologies autonomes. La plus importante acquisition de cette entreprise spécialisée dans le cloud avait été le rachat de la plateforme de messagerie instantanée Slack pour plus de 27 milliards de dollars.

Salesforce est une société américaine de logiciels cloud. Elle est principalement connue pour ses logiciels de gestion de la relation client (CRM) et ses applications connexes, quelle propose selon un modèle commercial dabonnement de type « logiciel en tant que service » (SaaS). Elle fournit également des logiciels destinés à la vente, au service client, à lautomatisation du marketing, au commerce électronique, à lanalyse de données, à lintelligence artificielle (IA), à lIA agentique et au développement dapplications.

En septembre 2024, Salesforce a dévoilé sa nouvelle stratégie en matière dIA, notamment un nouveau modèle économique et des agents IA capables de gérer des tâches sans supervision humaine, comme le service client ou la planification de réunions. Depuis, le géant du logiciel facture 2 dollars par conversation tenue par ses nouveaux « agents ». En outre, la nouvelle itération des produits d'IA de Salesforce est destinée à fonctionner sans supervision, « contrairement aux copilotes et chatbots aujourd'hui dépassés qui s'appuient sur des demandes humaines et peinent à accomplir des tâches complexes ou à plusieurs étapes », avait déclaré l'entreprise.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Salesforce a récemment annoncé qu'elle rachetait la plateforme de service client basée sur l'IA Fin, anciennement connue sous le nom d'Intercom, pour environ 3,6 milliards de dollars, alors que les entreprises accélèrent le développement de leurs offres d'agents pour les entreprises. La transaction, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre de lexercice 2027 de la société, viendra compléter la plateforme phare Agentforce de Salesforce, offrant de nouvelles possibilités de déploiement de lintelligence artificielle pour les agents, a indiqué la société dans un communiqué.

Loffre principale de Fin est un agent IA capable de répondre aux demandes par chat, e-mail, WhatsApp, SMS, téléphone et Slack, a précisé Salesforce. Cet agent est alimenté par son modèle dIA propriétaire, connu sous le nom dApex. « Ensemble, nous aiderons les entreprises de toutes tailles à saisir cette opportunité, en accélérant le retour sur investissement grâce à des agents fiables qui fournissent des résultats mesurables à grande échelle », a déclaré Marc Benioff, PDG de Salesforce, dans un communiqué.


Comme de nombreuses entreprises de logiciels en tant que service (SaaS), Salesforce est confrontée à des inquiétudes quant au fait que les nouveaux outils dIA rendraient son modèle économique obsolète. Les actions de la société ont perdu plus dun tiers de leur valeur en 2026. Dans le même temps, lessor de lIA agentique intensifie la concurrence et oblige les entreprises à se renforcer et à investir dans des technologies plus autonomes pour leurs clients.

« Au cours des dernières années, nous avons multiplié les lancements », a écrit Eoghan McCabe, PDG de Fin, dans un message publié sur X. « Notamment, récemment, notre modèle révolutionnaire, Apex, et notre agent interne qui redéfinit le paradigme, Operator. Grâce aux ressources de Salesforce, cela ne fera que saccélérer. »

Cette annonce rappelle qu'il y a un an à peine, le discours dominant dans la Silicon Valley laissait peu de place au doute. Lintelligence artificielle générative, portée par des agents autonomes capables dexécuter des tâches complexes, devait transformer lentreprise plus vite que toute autre vague technologique précédente. Dans ce contexte euphorique, Salesforce sest positionnée en vitrine de cette révolution, assumant une automatisation rapide de pans entiers de ses opérations et la suppression de milliers de postes. Mais très vite, un décalage apparaît entre la promesse technologique et la réalité opérationnelle.

Voici l'annonce de Salesforce :

Salesforce signe un accord définitif en vue de lacquisition de Fin

Salesforce, leader mondial du CRM, a annoncé aujourdhui avoir signé un accord définitif en vue de lacquisition de Fin, anciennement Intercom, une entreprise de premier plan spécialisée dans les agents de service client. Selon les termes de laccord, Salesforce acquerra Fin pour un montant denviron 3,6 milliards de dollars, sous réserve des ajustements habituels du prix dachat.

Loffre phare de Fin, son « AI Agent », résout de bout en bout les demandes complexes des clients, sur tous les canaux, y compris le chat en direct, le-mail, WhatsApp, les SMS, le téléphone et Slack. L« AI Agent » sappuie sur le modèle dIA propriétaire de lentreprise, Apex, spécialement conçu pour le service client et qui a démontré des taux de résolution parmi les meilleurs du secteur, surpassant les meilleurs modèles de pointe disponibles sur le marché.

« Nous sommes ravis daccueillir Fin au sein de Salesforce alors que nous permettons à chaque entreprise de devenir une entreprise agentique », a déclaré Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce. « Fin apporte une technologie dagent éprouvée, un engagement profond envers la réussite des clients et une équipe dIA exceptionnelle qui viendra compléter Agentforce avec de puissantes capacités dagents de service. Ensemble, nous aiderons les entreprises de toutes tailles à saisir cette opportunité  en accélérant le retour sur investissement grâce à des agents de confiance qui fournissent des résultats mesurables à grande échelle. »

« Cest une victoire majeure pour les consommateurs du monde entier », a déclaré Eoghan McCabe, PDG et cofondateur de Fin. « Notre technologie a défini cette catégorie et établi les nouvelles normes de ce quest aujourdhui un excellent service client. En unissant nos forces à celles de Salesforce, nous pouvons la déployer à grande échelle à un rythme bien plus rapide que ce que nous aurions jamais pu réaliser seuls. »


Accélérer le retour sur investissement des agents dans tous les segments de clientèle

Sappuyant sur la force dAgentforce, qui a atteint 1,2 milliard de dollars de chiffre daffaires annuel récurrent (ARR) au premier trimestre de lexercice 2027, soit une hausse de 205 % en glissement annuel, les offres packagées et les modèles propriétaires de Fin viendront compléter la plateforme hautement personnalisable dAgentforce en proposant aux organisations de services des options de déploiement supplémentaires permettant un retour sur investissement rapide.

Une fois lopération finalisée, Salesforce et Fin offriront aux clients davantage de moyens de déployer des agents IA dans leurs opérations de service client, avec des options de rentabilisation rapide particulièrement adaptées aux PME et à certaines organisations commerciales qui ont besoin de se lancer rapidement, de sintégrer aux systèmes existants et de produire des résultats mesurables. Ensemble, Salesforce et Fin accompagneront les clients à chaque étape de ladoption de lIA, depuis les agents dassistance à déploiement rapide jusquaux transformations sur mesure à léchelle de lentreprise, fondées sur des données fiables, la sécurité, la gouvernance et lintégration.

La technologie dagents IA de Fin aidera les organisations à améliorer la résolution autonome des problèmes, à réduire le coût du service et à accélérer ladoption de lIA au sein de leurs services clients. Lagent IA a déjà démontré de solides résultats pour les clients, avec notamment des exemples dagents IA résolvant en moyenne 76 % du volume dassistance de bout en bout. Cette acquisition apportera également à Salesforce une équipe technique spécialisée en IA, forte dune longue expérience, ainsi quune base de clients mondiale bien établie comptant plus de 30 000 entreprises.

Détails de la transaction

La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de lexercice fiscal 2027 de Salesforce, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, notamment lobtention des autorisations réglementaires requises. Compte tenu du calendrier prévu pour la clôture de la transaction, aucun changement nest anticipé concernant les prévisions financières de Salesforce pour lexercice fiscal 2027, précédemment annoncées le 27 mai 2026. La transaction naura aucune incidence sur le programme de redistribution du capital de Salesforce.

Source : Annonce de Salesforce

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