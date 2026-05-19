Après avoir affirmé que l'IA allait supprimer des millions d'emplois, le PDG d'Anthropic fait une prédiction apocalyptique pour les éditeurs de logiciels : « Les logiciels vont devenir gratuits »

Dario Amodei a passé la majeure partie de l'année 2026 à répéter à qui voulait l'entendre que l'IA était sur le point de balayer les emplois de bureau d'entrée de gamme. Récemment, le PDG d'Anthropic s'intéresse aux personnes qui développent des logiciels pour gagner leur vie, et ses prévisions ne sont guère plus réjouissantes. Amodei a déclaré que le logiciel lui-même se dirigeait vers un prix plancher pratiquement nul, et que les carrières fondées sur sa production pourraient ne pas survivre aux prochaines années. « Le logiciel va devenir bon marché, voire pratiquement gratuit », a-t-il déclaré.
Dario Amodei est un chercheur et entrepreneur américain spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA). En 2021, il a cofondé avec sa sur Daniela Amodei la société Anthropic, à l'origine de la série de grands modèles de langage Claude. Auparavant, il était vice-président de la recherche chez OpenAI. En tant que PDG d'Anthropic, Amodei écrit souvent sur les avantages et les risques des systèmes d'IA avancés.
En mai 2025, Dario Amodei, PDG de la société d'IA Anthropic, a déclaré que la technologie que lui et d'autres sociétés sont en train de mettre au point pourrait faire disparaître la moitié des emplois de bureau de niveau débutant dans les cinq prochaines années, entraînant un taux de chômage pouvant atteindre 20 % aux États-Unis. Il a réitéré cette affirmation lors d'une autre interview le lendemain : « L'IA commence à devenir meilleure que les humains dans presque toutes les tâches intellectuelles, et nous allons collectivement, en tant que société, nous en préoccuper », a déclaré Amodei. « L'IA va devenir meilleure dans ce que tout le monde fait, y compris ce que je fais, y compris ce que d'autres PDG font. »
D'un autre côté, de plus en plus de rapports signalent que les outils SaaS sont en perte de vitesse. Pour cause, les agents IA bouleversent les modèles SaaS traditionnels en gérant de manière autonome des flux de travail complexes. Selon des estimations, les agents IA pourraient conquérir 60 % du marché des logiciels SaaS d'ici 2030 grâce à des gains d'efficacité et des réductions de coût. Selon certains analystes, cela pourrait entraîner des suppressions d'emplois et des dilemmes éthiques.
Récemment, le PDG d'Anthropic s'intéresse aux personnes qui développent des logiciels pour gagner leur vie et ses prévisions ne sont guère plus réjouissantes. S'adressant à Emma Tucker, rédactrice en chef du WSJ, lors de l'interview réalisée par le journal au Forum économique mondial 2026 à Davos, en Suisse, Amodei a déclaré que le logiciel lui-même se dirigeait vers un prix plancher pratiquement nul, et que les carrières fondées sur sa production pourraient ne pas survivre aux prochaines années.
Dario Amodei a passé la majeure partie de l'année 2026 à répéter à qui voulait l'entendre que l'IA était sur le point de balayer les emplois de bureau d'entrée de gamme. Cette fois-ci, il a fait une prédiction apocalyptique pour les éditeurs de logiciels. « Le logiciel va devenir bon marché, voire pratiquement gratuit », a-t-il déclaré. « Le principe selon lequel il faut amortir un logiciel que lon développe sur des millions dutilisateurs pourrait bien commencer à être faux. » Il a utilisé linterview elle-même comme une expérience de pensée : une application créée pour une seule réunion, coûtant quelques centimes, utilisée une fois, puis jetée. « Cela pourrait bien être très flexible et recyclable », a-t-il déclaré.
Le discours plus général dAmodei sappuie sur la même idée : lIA augmente la productivité plus rapidement que les technologies antérieures ne lont jamais fait. « Il y a des emplois entiers, des carrières entières que nous avons construits pendant des décennies et qui pourraient disparaître », a-t-il déclaré à Tucker. Il pense que la société peut sadapter, mais estime que la plupart des gens ne voient pas ce qui sannonce. « Je ne pense pas quil y ait la moindre prise de conscience de ce qui nous attend et de lampleur du phénomène. »
Les actions SaaS chutent alors quAnthropic vise une valorisation de 900 milliards de dollars pour son introduction en bourse
Cet avertissement a été encore plus percutant lors de la conférence dAnthropic sur les services financiers, à New York, le 5 mai. Aux côtés de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, et du journaliste Andrew Ross Sorkin, Amodei a déclaré que les entreprises qui sappuient sur la complexité du code comme rempart sont en difficulté. « Si votre avantage concurrentiel repose sur le fait que notre logiciel est complexe et difficile à écrire, et que nous sommes les seuls à pouvoir le faire, je pense que cela va disparaître », a-t-il déclaré. Les acteurs SaaS individuels, a-t-il ajouté, pourraient « perdre de la valeur boursière, faire faillite, ou même disparaître complètement » à moins quils ne se réorientent rapidement.
Les marchés réagissent déjà. ServiceNow a perdu 39 % depuis le début de lannée, Snowflake a chuté de 35 % et Thomson Reuters a reculé de 28 %. Microsoft, qui intègre Copilot dans sa suite 365, a perdu 15 % depuis janvier. Ce scénario apocalyptique correspond également à la campagne de promotion dAnthropic. La société serait sur le point de conclure un tour de table privé à une valorisation supérieure à 900 milliards de dollars, avec un chiffre daffaires annuel prévisionnel dépassant les 40 milliards de dollars.
Pour franchir ce cap, les investisseurs institutionnels doivent adhérer à une vision plus ambitieuse : celle selon laquelle Claude nest pas un outil de productivité, mais un substitut à la masse salariale mondiale des travailleurs du savoir. Les propres recherches dAnthropic datant de mars 2026 compliquent le scénario. Claude couvre actuellement environ 33 % des tâches dans la catégorie informatique et mathématiques, ce qui est bien en deçà des 94 % théoriques. Les chercheurs nont constaté aucune hausse générale du chômage parmi les travailleurs les plus exposés à lIA seulement une baisse de 14 % des embauches de personnes âgées de 22 à 25 ans dans des postes exposés depuis le lancement de ChatGPT.
Pourtant, les observateurs continuent d'affirmer que l'IA fait peser une menace existentielle sur de nombreux dirigeants de SaaS B2B. Dans ce contexte, Namanyay Goel va encore plus loin en affirmant que l'IA est en train de tuer le SaaS B2B. Selon lui, l'essor rapide de l'IA remet en question la capacité des entreprises SaaS à maintenir leur modèle économique basé sur des abonnements uniques. Face à des solutions IA plus souples et personnalisables, la question de la fidélisation des clients et du renouvellement des abonnements devient de plus en plus pressante pour ces entreprises. Pour continuer à croître, elles devront donc se transformer en véritables plateformes intégrées offrant sécurité, flexibilité et possibilités de personnalisation.
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