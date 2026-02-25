IdentifiantMot de passe
Elon Musk, Dario Amodei et d'autres prédisent des progrès exponentiels dans l'IA, des gains de productivité massifs et une robotique à grande échelle d'ici 10 ans,
Mais la réalité est plus « prosaïque »

Le , par Mathis Lucas
436 commentaires

6PARTAGES

10  0 
Il se passe quelque chose d'inhabituel au sommet du secteur technologique. Plusieurs des leaders qui s'affrontent dans la course à l'IA (Sam Altman, Jensen Huang, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Dario Amodei, etc.) prédisent presque les mêmes tendances pour les 5 à 10 prochaines années. Le tableau qui se dessine est vaste, rapide et disruptif. D'après ces magnats de la technologie, à terme, l'IA ajoutera des milliers de milliards de dollars au PIB mondial. Mais dans les faits, cette trajectoire ne se dessine pas. Les 700 milliards de dollars investis l'année dernière par les géants américains nont quasiment rien apporté à la croissance économique du pays.

Elon Musk, Jensen Huang, Dario Amodei, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Demis Hassabis, etc. semblent tous s'accorder tous sur le même avenir pour l'IA. Cet article relie plusieurs points entre leurs interviews et leurs conférences sur les résultats financiers afin de révéler une prédiction commune : une croissance exponentielle de l'IA, des gains de productivité massifs, une robotique à grande échelle et l'énergie comme prochain goulot d'étranglement.

Ces dirigeants d'entreprises spécialisées dans l'IA sont en concurrence les unes avec les autres. Ils sont en désaccord sur presque tout. Et pourtant, lorsque l'on analyse quelques-unes de leurs prédictions pour les cinq à dix prochaines années sur l'évolution de l'IA, les similitudes sont assez frappantes.

L'amélioration des capacités de l'IA suit une courbe exponentielle

Lidée centrale est que les performances de lIA suivent une dynamique exponentielle. Cela signifie que le changement entre cette année et l'année prochaine peut être plus important que tous les changements précédents combinés. Autrement dit : attendez-vous à des progrès spectaculaires en matière de capacités, et non à des améliorations régulières et prévisibles. Si vous partez du principe que les changements seront linéaires, vous serez surpris.

https://youtu.be/d2el6mnA0Es

Par contre, si vous partez du principe que les changements dans le domaine de l'IA suivront une courbe exponentielle, vous pourrez vous préparer à leur soudaineté. Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, a décrit les progrès de l'IA comme une sorte de « loi de Moore pour l'intelligence ».

Bien que l'impact de l'IA sur la productivité ne soit pas encore mesurable, certains affirment que cette accélération est déjà observable dans les modèles actuels. Si cela se poursuivait, l'économie et le marché de l'emploi pourraient se transformer plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent.

L'avantage économique : le PIB pourrait connaître une explosion

Ils prévoient une forte augmentation de la productivité, certaines estimations tablant sur une croissance du PIB bien supérieure à la norme de 2 à 3 %. Même si ces chiffres (par exemple, les prévisions d'une croissance soutenue de 6 à 7 %) s'avèrent trop optimistes, la tendance est claire : les gains de productivité liés à l'IA pourraient remodeler les trajectoires de croissance d'une manière que l'humanité n'a pas connue depuis plusieurs générations.

Pourquoi est-ce important ?

  • marchés et valorisations : les entreprises qui déploient réellement l'IA pour générer des flux de trésorerie sont susceptibles de surperformer celles qui se contentent d'en parler ;
  • salaires et emplois : une productivité accrue peut faire augmenter les revenus nominaux, mais les effets distributifs dépendront des choix politiques et des décisions des entreprises ;
  • finances publiques : une croissance plus forte modifie les calculs budgétaires des gouvernements et pourrait alléger la pression sur les retraites et les programmes sociaux, ou exacerber les inégalités si les gains sont concentrés.


Dario Amodei a suggéré que l'IA pourrait éliminer environ la moitié de tous les emplois de premier échelon dans les secteurs tertiaires au cours des cinq prochaines années. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a prédit que jusqu'à 60 % des emplois dans les économies avancées seront supprimés ou transformés par l'IA. Selon elle, « l'IA frappe les travailleurs comme un tsunami qui s'abat sur le marché du travail ».

L'IA va profondément redéfinir la nature du travail d'ici à 10 ans

Il ne s'agit pas seulement d'automatiser des tâches. La relation entre l'humain et la production économique va changer. LIA permettrait à un individu de piloter des structures auparavant très capitalistiques, tandis que le code et certaines tâches cognitives seraient majoritairement générés par des systèmes automatisés. Les dirigeants de la technologie répètent tous la même idée fondamentale en utilisant des mots différents :

  • l'IA va transformer le travail, qui passera de l'exécution à la direction : les humains orchestreront et superviseront les systèmes d'IA plutôt que d'effectuer manuellement de nombreuses tâches ;
  • les logiciels agiront comme des travailleurs, et non plus comme de simples outils. Les entreprises achèteront des résultats plutôt que des heures de travail humain ;
  • une seule personne pourra gérer ce qui nécessitait auparavant d'énormes équipes en tirant parti des agents IA et de l'automatisation.


Les Big Tech ont licencié environ 250 000 personnes dans le monde en 2025, souvent en citant l'IA comme facteur principal. Des figures comme Mark Zuckerberg et Elon Musk ont ouvertement prédit que l'IA remplacerait des ingénieurs juniors et intermédiaires. « Est-ce que j'aurai encore un emploi dans trois ans ? », s'inquiète un ingénieur logiciel. Les avantages dont jouissaient les employés de la Silicon Valley ont progressivement disparu à l'ère de l'IA.

En d'autres termes, Elon Musk et ses pairs prédisent qu'à l'avenir, les compétences les plus précieuses seront la rapidité d'apprentissage, la capacité d'adaptation et la capacité à travailler avec en équipe avec l'IA : conception rapide, orchestration de systèmes, évaluation et jugement stratégique.

La robotique et l'automatisation physique accélèrent le processus

Les robots pourraient prendre en charge une part croissante du travail physique. Les robots humanoïdes et l'automatisation avancée font de plus en plus partie des discussions. Lorsque les tâches cognitives sont amplifiées par l'IA et que les tâches physiques deviennent automatisables, le champ d'action des humains se rétrécit, mais de nouveaux rôles apparaissent dans les domaines de la supervision, de la maintenance, de la conception et de l'intégration.

Les analystes qui considéraient autrefois les estimations du marché des robots humanoïdes comme optimistes devront peut-être revoir leurs chiffres. La combinaison des agents logiciels et des robots pourrait créer des industries entièrement nouvelles et détruire les anciennes plus rapidement que les prévisions.

Selon Elon Musk, PDG de Tesla, les robots humanoïdes et l'IA rendront l'argent inutile et nous aurons une société « parfaite ». Il est persuadé que les robots humanoïdes débloqueront des services « quasi infinis » qui remettront en cause le rôle de l'argent dans la société. D'après lui, il n'est pas sûr que l'argent aura encore beaucoup de valeur à ce moment-là. Mais ses déclarations sont perçues comme un argument visant à promouvoir son robot Optimus.

L'énergie est le goulot d'étranglement, mais aussi la clé du succès

Les PDG qui construisent à grande échelle soulignent la même contrainte : l'énergie. Les grands modèles d'IA et les centres de données hyperscales nécessitent une énergie massive et fiable. Les acteurs qui maîtrisent l'énergie bon marché et évolutive pour les infrastructures bénéficieront d'un avantage considérable. Comme le présidait Mark Zuckerberg : « l'énergie, et non la puissance de calcul, sera le premier goulot d'étranglement pour les progrès de l'IA ».

https://youtu.be/kMivoKHHkxQ

Des rapports signalent que la Silicon Valley commence à manquer d'énergie électrique pour alimenter ses centres de données. Selon un rapport publié en novembre, à Santa Clara, en Californie, deux centres de données construits pour les charges de travail de l'ère de l'IA sont terminés, mais inutilisés faute dalimentation électrique. Ces installations pourraient rester inoccupées pendant des années en raison de l'incapacité de la ville à fournir de l'électricité.

Conséquences de l'énergie en tant que goulot d'étranglement :

  • course aux infrastructures : les investissements dans les centres de données, les batteries et les capacités de production s'accélèrent ;
  • géopolitique : le contrôle de l'énergie devient stratégiquement lié au leadership en matière d'IA, redéfinissant les priorités commerciales et sécuritaires ;
  • gains intersectoriels : les solutions énergétiques conçues pour l'IA peuvent alimenter l'industrie, les transports et les foyers. Quiconque résout le problème de l'énergie à grande échelle remporte plusieurs marchés.


Les Big Tech n'hésitent pas à rouvrir les villes centrales à charbon polluantes. L'ironie est flagrante : les entreprises qui s'engagent à atteindre la neutralité carbone soutiennent indirectement le combustible fossile le plus polluant, car la fiabilité du charbon l'emporte à court terme sur les énergies renouvelables intermittentes. Dans certaines régions, les centres de données assurent leur alimentation en énergie grâce à d'anciens moteurs à réaction d'avions.

Des institutions à la traîne : politiques, éducation, entreprises, etc.

Alors que les capacités progressent à grands pas, les institutions avancent lentement. Selon les dirigeants tels que Jensen Huang de Nvidia, les systèmes éducatifs continuent d'enseigner des compétences que l'IA maîtrise déjà mieux. Les gouvernements ont du mal à suivre le rythme des changements rapides. De nombreuses entreprises en sont encore au stade des projets pilotes au lieu de déployer l'IA pour générer des flux de trésorerie réels.

« Apprendre à programmer sera inutile à l'avenir », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia. Selon ce dernier, l'IA fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. Sa déclaration fait référence au vibe coding, une méthode de développement logiciel où l'IA génère la quasi-totalité du code à partir d'instructions en langage naturel, se concentrant sur l'intention plutôt que sur la syntaxe. Mais il s'agit d'une pratique controversée et décriée.

Selon les dirigeants du secteur, l'écart entre les capacités technologiques et l'adaptation des institutions crée des risques et des opportunités. Une politique inadéquate et une adoption lente par les entreprises pourraient concentrer les gains entre quelques mains et creuser les inégalités. Une politique proactive, la reconversion professionnelle et un déploiement rapide par les entreprises peuvent permettre de répartir plus largement les bénéfices.

Des prédictions audacieuses, mais une réalité plus « prosaïque »

Les changements exponentiels semblent lents jusqu'à ce qu'ils deviennent instantanés. Selon les dirigeants, la fenêtre pour vous positionner est ouverte dès maintenant. La combinaison de ces dynamiques pourrait conduire soit à une abondance généralisée, soit à une concentration extrême des gains. Lissue dépendrait surtout de la capacité des institutions (États, systèmes éducatifs, entreprises) à sadapter, adaptation jugée actuellement trop lente.

Pour les investisseurs, la valeur se déplacerait vers les entreprises capables de transformer lIA en flux de trésorerie réels et de migrer vers des marges de type logiciel. Pour les professionnels, lavantage compétitif reposerait moins sur les connaissances statiques que sur la capacité dapprentissage rapide et la collaboration efficace avec des systèmes dIA. Mais alors que les dirigeants prédisent un avenir dominé par l'IA, les chiffres ne reflètent pas cette tendance.

Aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars ont été investis, des centres de données ont poussé comme des champignons, des capitalisations boursières ont bondi, mais la contribution au PIB américain est restée insignifiante. C'est la conclusion d'un rapport récent publié par Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, douchant l'enthousiasme d'une industrie qui avait fait de l'IA son argument de vente macroéconomique numéro un.

Pendant toute l'année 2025, les investissements massifs des Big Tech étaient présentés comme un moteur de croissance exceptionnel pour l'économie américaine. Donald Trump lui-même a déclaré sur Truth Social en novembre dernier que ces investissements faisaient des États-Unis « l'économie la plus dynamique du monde », et s'en est servi pour justifier une régulation fédérale unique plutôt qu'un patchwork de réglementations étatiques.

Débâcle en bourse : l'industrie de l'IA face à l'heure de vérité ?

Le marché semble pris dans une boucle où il craint à la fois la toute-puissance de l'IA et son inefficacité économique. Cette dualité crée une situation paradoxale que Julia Wang, responsable des investissements chez Nomura International Wealth Management, qualifie de contradictoire, soulignant que ces deux craintes ne peuvent être simultanément fondées. Elles couvaient depuis des mois. Mais elles ont maintenant pris le devant de la scène boursière.

Il en a résulté une série de ventes massives qui ont frappé de plein fouet des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, des services immobiliers à la gestion de patrimoine, en passant par les courtiers d'assurance et les entreprises de logistique. Selon un récent rapport de Bloomberg, les ventes d'actions ont fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars à la valeur boursière des grandes entreprises technologiques qui investissent le plus dans l'IA.

« Il y a une contradiction dans les préoccupations des investisseurs concernant l'IA », a déclaré Julia Wang, directrice des investissements pour l'Asie du Nord chez Nomura International Wealth Management, à Bloomberg Television. « Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps ».

Ce changement marque une rupture majeure par rapport au sentiment qui prévalait ces dernières années, lorsque les spéculations selon lesquelles l'IA allait déclencher un boom de productivité transformateur continuaient de faire grimper les cours des actions. (Meta a bondi de près de 450 % entre la fin 2022 et début 2026.) Alors que les actions des Big Tech continuaient de grimper, les craintes liées à l'éclatement d'une bulle n'ont pas freiné la hausse.

La situation actuelle est bien pire que lors de la bulle des dotcoms[...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

436 commentaires
Commenter Signaler un problème
kain_tn
Avatar de kain_tn
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 9:00
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des prédictions des PDG des principales entreprises d'IA ?
Ces prédictions sont-elles réalistes ? L'IA sera-t-elle incontournable d'ici à 10 ans ?
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
L'IA consomme une quantité phénoménale d'électricité, mais peine à tenir ses promesses. Qu'en pensez-vous ?
L'impact de l'IA sur la productivité est quasi inexistant. Comment l'humanité peut-elle en tirer une valeur mesurable ?
Ah ben elle pourra mesurer les pénuries d'électricité et d'eau, ainsi que les augmentations massives en CO2. Ce sera un bon début, n'en déplaise à @Ryu2000 qui pense que les centrales nucléaires poussent en une nuit et qui semble croire aux inepties de cet escroc de Sam Altman sur le fait de ne plus avoir besoin de consommer d'eau.

Et puis bientôt, on mesurera à la baisse des terres cultivables, aussi.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 11:59
à tous,

L'IA va profondément redéfinir la nature du travail d'ici à 10 ans
C'est loin 10 ans, et d'où sort ce chiffre ? Bah, mieux que de promettre, que ça sera ok dans 10 ans, que de dire que se sera pour l'année prochaine, et de reporter les promesses d'année en année.

Que vont faire les investisseurs ? On leur a promis des gains quasi incroyable, un ROI rapide et conséquent... Ils doivent se demander quoi faire. Pour un investisseur, le fait de savoir quand et combien sera leur ROI est important. Là, un petit doute d'installe, et les investisseurs n'aiment pas le doute...

Ce n'est que mon petit avis.
BàV et Peace & Love.
2  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 12:22
Selon Elon Musk, PDG de Tesla, les robots humanoïdes et l'IA rendront l'argent inutile et nous aurons une société « parfaite ». Il est persuadé que les robots humanoïdes débloqueront des services « quasi infinis » qui remettront en cause le rôle de l'argent dans la société. D'après lui, il n'est pas sûr que l'argent aura encore beaucoup de valeur à ce moment-là. Mais ses déclarations sont perçues comme un argument visant à promouvoir son robot Optimus.
Avec une société sans argent, ce bouffon continuera comment à s'enrichir?

Cher ami Elon, je crois que le moment est venu d'organiser ton voyage "simple course" pour Mars... Et pendant que tu y es, offre une place gratuite à l'ensemble des CEO des GAFAM & Cie, cela nous fera des vacances
2  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 26/02/2026 à 9:28
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
L'IA consomme une quantité phénoménale d'électricité, mais peine à tenir ses promesses. Qu'en pensez-vous ?
L'impact de l'IA sur la productivité est quasi inexistant. Comment l'humanité peut-elle en tirer une valeur mesurable ?
Le bénéfice, si il y a, arrivera dans 10 ans.
Pendant 10 ans ça ne va pas produire de richesse, ça ne va pas faire disparaître beaucoup d'emplois, ça va consommer énormément d'énergie (mais pas forcément beaucoup d'eau, parce que des systèmes de refroidissement alternatifs existent).

Peut-être qu'en 2026 on se dira "ah ben tiens l'IA peut faire des trucs".

Citation Envoyé par kain_tn Voir le message
qui pense que les centrales nucléaires poussent en une nuit
Il y aura peut-être des SMR en 2030, si tout va bien.
Mais plus probablement en 2032-2035.

En attendant des anciennes centrales (fioul, charbon, nucléaire) devrons être relancé.
On ne sait pas, peut-être que dans le futur les USA achèteront du charbon à la Russie.

====
Purée ça va être long ces 10 ans...
OpenAI a encore suffisamment de trésoreries pour tenir des années.
Si vous vous attendez à un éclatement prochain de la bulle, vous risquez d'être déçu.

Si le pourcentage des actualités qui concerne l'IA pouvait diminuer ce serait top.
J'ai l'impression que l'IA est présente dans 64,32% des articles. C'est peut-être juste qu'une impression...
0  4 

 