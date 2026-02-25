Elon Musk, Jensen Huang, Dario Amodei, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Demis Hassabis, etc. semblent tous s'accorder tous sur le même avenir pour l'IA. Cet article relie plusieurs points entre leurs interviews et leurs conférences sur les résultats financiers afin de révéler une prédiction commune : une croissance exponentielle de l'IA, des gains de productivité massifs, une robotique à grande échelle et l'énergie comme prochain goulot d'étranglement.
Ces dirigeants d'entreprises spécialisées dans l'IA sont en concurrence les unes avec les autres. Ils sont en désaccord sur presque tout. Et pourtant, lorsque l'on analyse quelques-unes de leurs prédictions pour les cinq à dix prochaines années sur l'évolution de l'IA, les similitudes sont assez frappantes.
L'amélioration des capacités de l'IA suit une courbe exponentielle
Lidée centrale est que les performances de lIA suivent une dynamique exponentielle. Cela signifie que le changement entre cette année et l'année prochaine peut être plus important que tous les changements précédents combinés. Autrement dit : attendez-vous à des progrès spectaculaires en matière de capacités, et non à des améliorations régulières et prévisibles. Si vous partez du principe que les changements seront linéaires, vous serez surpris.
Par contre, si vous partez du principe que les changements dans le domaine de l'IA suivront une courbe exponentielle, vous pourrez vous préparer à leur soudaineté. Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, a décrit les progrès de l'IA comme une sorte de « loi de Moore pour l'intelligence ».
Bien que l'impact de l'IA sur la productivité ne soit pas encore mesurable, certains affirment que cette accélération est déjà observable dans les modèles actuels. Si cela se poursuivait, l'économie et le marché de l'emploi pourraient se transformer plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent.
L'avantage économique : le PIB pourrait connaître une explosion
Ils prévoient une forte augmentation de la productivité, certaines estimations tablant sur une croissance du PIB bien supérieure à la norme de 2 à 3 %. Même si ces chiffres (par exemple, les prévisions d'une croissance soutenue de 6 à 7 %) s'avèrent trop optimistes, la tendance est claire : les gains de productivité liés à l'IA pourraient remodeler les trajectoires de croissance d'une manière que l'humanité n'a pas connue depuis plusieurs générations.
Pourquoi est-ce important ?
- marchés et valorisations : les entreprises qui déploient réellement l'IA pour générer des flux de trésorerie sont susceptibles de surperformer celles qui se contentent d'en parler ;
- salaires et emplois : une productivité accrue peut faire augmenter les revenus nominaux, mais les effets distributifs dépendront des choix politiques et des décisions des entreprises ;
- finances publiques : une croissance plus forte modifie les calculs budgétaires des gouvernements et pourrait alléger la pression sur les retraites et les programmes sociaux, ou exacerber les inégalités si les gains sont concentrés.
Dario Amodei a suggéré que l'IA pourrait éliminer environ la moitié de tous les emplois de premier échelon dans les secteurs tertiaires au cours des cinq prochaines années. La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) a prédit que jusqu'à 60 % des emplois dans les économies avancées seront supprimés ou transformés par l'IA. Selon elle, « l'IA frappe les travailleurs comme un tsunami qui s'abat sur le marché du travail ».
L'IA va profondément redéfinir la nature du travail d'ici à 10 ans
Il ne s'agit pas seulement d'automatiser des tâches. La relation entre l'humain et la production économique va changer. LIA permettrait à un individu de piloter des structures auparavant très capitalistiques, tandis que le code et certaines tâches cognitives seraient majoritairement générés par des systèmes automatisés. Les dirigeants de la technologie répètent tous la même idée fondamentale en utilisant des mots différents :
- l'IA va transformer le travail, qui passera de l'exécution à la direction : les humains orchestreront et superviseront les systèmes d'IA plutôt que d'effectuer manuellement de nombreuses tâches ;
- les logiciels agiront comme des travailleurs, et non plus comme de simples outils. Les entreprises achèteront des résultats plutôt que des heures de travail humain ;
- une seule personne pourra gérer ce qui nécessitait auparavant d'énormes équipes en tirant parti des agents IA et de l'automatisation.
Les Big Tech ont licencié environ 250 000 personnes dans le monde en 2025, souvent en citant l'IA comme facteur principal. Des figures comme Mark Zuckerberg et Elon Musk ont ouvertement prédit que l'IA remplacerait des ingénieurs juniors et intermédiaires. « Est-ce que j'aurai encore un emploi dans trois ans ? », s'inquiète un ingénieur logiciel. Les avantages dont jouissaient les employés de la Silicon Valley ont progressivement disparu à l'ère de l'IA.
En d'autres termes, Elon Musk et ses pairs prédisent qu'à l'avenir, les compétences les plus précieuses seront la rapidité d'apprentissage, la capacité d'adaptation et la capacité à travailler avec en équipe avec l'IA : conception rapide, orchestration de systèmes, évaluation et jugement stratégique.
La robotique et l'automatisation physique accélèrent le processus
Les robots pourraient prendre en charge une part croissante du travail physique. Les robots humanoïdes et l'automatisation avancée font de plus en plus partie des discussions. Lorsque les tâches cognitives sont amplifiées par l'IA et que les tâches physiques deviennent automatisables, le champ d'action des humains se rétrécit, mais de nouveaux rôles apparaissent dans les domaines de la supervision, de la maintenance, de la conception et de l'intégration.
Les analystes qui considéraient autrefois les estimations du marché des robots humanoïdes comme optimistes devront peut-être revoir leurs chiffres. La combinaison des agents logiciels et des robots pourrait créer des industries entièrement nouvelles et détruire les anciennes plus rapidement que les prévisions.
Selon Elon Musk, PDG de Tesla, les robots humanoïdes et l'IA rendront l'argent inutile et nous aurons une société « parfaite ». Il est persuadé que les robots humanoïdes débloqueront des services « quasi infinis » qui remettront en cause le rôle de l'argent dans la société. D'après lui, il n'est pas sûr que l'argent aura encore beaucoup de valeur à ce moment-là. Mais ses déclarations sont perçues comme un argument visant à promouvoir son robot Optimus.
L'énergie est le goulot d'étranglement, mais aussi la clé du succès
Les PDG qui construisent à grande échelle soulignent la même contrainte : l'énergie. Les grands modèles d'IA et les centres de données hyperscales nécessitent une énergie massive et fiable. Les acteurs qui maîtrisent l'énergie bon marché et évolutive pour les infrastructures bénéficieront d'un avantage considérable. Comme le présidait Mark Zuckerberg : « l'énergie, et non la puissance de calcul, sera le premier goulot d'étranglement pour les progrès de l'IA ».
Des rapports signalent que la Silicon Valley commence à manquer d'énergie électrique pour alimenter ses centres de données. Selon un rapport publié en novembre, à Santa Clara, en Californie, deux centres de données construits pour les charges de travail de l'ère de l'IA sont terminés, mais inutilisés faute dalimentation électrique. Ces installations pourraient rester inoccupées pendant des années en raison de l'incapacité de la ville à fournir de l'électricité.
Conséquences de l'énergie en tant que goulot d'étranglement :
- course aux infrastructures : les investissements dans les centres de données, les batteries et les capacités de production s'accélèrent ;
- géopolitique : le contrôle de l'énergie devient stratégiquement lié au leadership en matière d'IA, redéfinissant les priorités commerciales et sécuritaires ;
- gains intersectoriels : les solutions énergétiques conçues pour l'IA peuvent alimenter l'industrie, les transports et les foyers. Quiconque résout le problème de l'énergie à grande échelle remporte plusieurs marchés.
Les Big Tech n'hésitent pas à rouvrir les villes centrales à charbon polluantes. L'ironie est flagrante : les entreprises qui s'engagent à atteindre la neutralité carbone soutiennent indirectement le combustible fossile le plus polluant, car la fiabilité du charbon l'emporte à court terme sur les énergies renouvelables intermittentes. Dans certaines régions, les centres de données assurent leur alimentation en énergie grâce à d'anciens moteurs à réaction d'avions.
Des institutions à la traîne : politiques, éducation, entreprises, etc.
Alors que les capacités progressent à grands pas, les institutions avancent lentement. Selon les dirigeants tels que Jensen Huang de Nvidia, les systèmes éducatifs continuent d'enseigner des compétences que l'IA maîtrise déjà mieux. Les gouvernements ont du mal à suivre le rythme des changements rapides. De nombreuses entreprises en sont encore au stade des projets pilotes au lieu de déployer l'IA pour générer des flux de trésorerie réels.
« Apprendre à programmer sera inutile à l'avenir », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia. Selon ce dernier, l'IA fera de tous des programmeurs au travers du langage naturel. Sa déclaration fait référence au vibe coding, une méthode de développement logiciel où l'IA génère la quasi-totalité du code à partir d'instructions en langage naturel, se concentrant sur l'intention plutôt que sur la syntaxe. Mais il s'agit d'une pratique controversée et décriée.
Selon les dirigeants du secteur, l'écart entre les capacités technologiques et l'adaptation des institutions crée des risques et des opportunités. Une politique inadéquate et une adoption lente par les entreprises pourraient concentrer les gains entre quelques mains et creuser les inégalités. Une politique proactive, la reconversion professionnelle et un déploiement rapide par les entreprises peuvent permettre de répartir plus largement les bénéfices.
Des prédictions audacieuses, mais une réalité plus « prosaïque »
Les changements exponentiels semblent lents jusqu'à ce qu'ils deviennent instantanés. Selon les dirigeants, la fenêtre pour vous positionner est ouverte dès maintenant. La combinaison de ces dynamiques pourrait conduire soit à une abondance généralisée, soit à une concentration extrême des gains. Lissue dépendrait surtout de la capacité des institutions (États, systèmes éducatifs, entreprises) à sadapter, adaptation jugée actuellement trop lente.
Pour les investisseurs, la valeur se déplacerait vers les entreprises capables de transformer lIA en flux de trésorerie réels et de migrer vers des marges de type logiciel. Pour les professionnels, lavantage compétitif reposerait moins sur les connaissances statiques que sur la capacité dapprentissage rapide et la collaboration efficace avec des systèmes dIA. Mais alors que les dirigeants prédisent un avenir dominé par l'IA, les chiffres ne reflètent pas cette tendance.
Aux États-Unis, des centaines de milliards de dollars ont été investis, des centres de données ont poussé comme des champignons, des capitalisations boursières ont bondi, mais la contribution au PIB américain est restée insignifiante. C'est la conclusion d'un rapport récent publié par Jan Hatzius, économiste en chef de Goldman Sachs, douchant l'enthousiasme d'une industrie qui avait fait de l'IA son argument de vente macroéconomique numéro un.
Pendant toute l'année 2025, les investissements massifs des Big Tech étaient présentés comme un moteur de croissance exceptionnel pour l'économie américaine. Donald Trump lui-même a déclaré sur Truth Social en novembre dernier que ces investissements faisaient des États-Unis « l'économie la plus dynamique du monde », et s'en est servi pour justifier une régulation fédérale unique plutôt qu'un patchwork de réglementations étatiques.
Débâcle en bourse : l'industrie de l'IA face à l'heure de vérité ?
Le marché semble pris dans une boucle où il craint à la fois la toute-puissance de l'IA et son inefficacité économique. Cette dualité crée une situation paradoxale que Julia Wang, responsable des investissements chez Nomura International Wealth Management, qualifie de contradictoire, soulignant que ces deux craintes ne peuvent être simultanément fondées. Elles couvaient depuis des mois. Mais elles ont maintenant pris le devant de la scène boursière.
Il en a résulté une série de ventes massives qui ont frappé de plein fouet des dizaines d'entreprises dans divers secteurs, des services immobiliers à la gestion de patrimoine, en passant par les courtiers d'assurance et les entreprises de logistique. Selon un récent rapport de Bloomberg, les ventes d'actions ont fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars à la valeur boursière des grandes entreprises technologiques qui investissent le plus dans l'IA.
« Il y a une contradiction dans les préoccupations des investisseurs concernant l'IA », a déclaré Julia Wang, directrice des investissements pour l'Asie du Nord chez Nomura International Wealth Management, à Bloomberg Television. « Ces deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps ».
Ce changement marque une rupture majeure par rapport au sentiment qui prévalait ces dernières années, lorsque les spéculations selon lesquelles l'IA allait déclencher un boom de productivité transformateur continuaient de faire grimper les cours des actions. (Meta a bondi de près de 450 % entre la fin 2022 et début 2026.) Alors que les actions des Big Tech continuaient de grimper, les craintes liées à l'éclatement d'une bulle n'ont pas freiné la hausse.
La situation actuelle est bien pire que lors de la bulle des dotcoms[...
