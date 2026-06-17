IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Le Pentagone américain a utilisé Grok AI, le chatbot IA d'Elon Musk, pour lancer 2 000 missiles sur l'Iran, a révélé le ministère américain de la Guerre dans un document judiciaire

Le , par Jade Emy
9 commentaires

0PARTAGES

2  0 
Le Pentagone américain a utilisé Grok AI, le chatbot IA dElon Musk, pour lancer 2 000 missiles sur lIran, a révélé le ministère américain de la Guerre dans un document judiciaire

Loutil dIA Grok dElon Musk a contribué à guider les frappes américaines contre lIran, selon un document juridique. Le ministère américain de la Justice, dans le cadre dune défense contre des allégations de pollution liée à un centre de données, révèle que Grok a permis de mener des frappes contre 2 000 cibles en lespace de 4 jours pendant la guerre. Le ministère américain de la Justice a fait valoir que cette action en justice « menace la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis en cherchant à couper lalimentation électrique nécessaire à linnovation en matière dintelligence artificielle qui soutient les opérations militaires du ministère de la Défense ».

Grok est un chatbot génératif basé sur lintelligence artificielle (IA), développé par xAI. Il a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre dune initiative sappuyant sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom. Grok dispose dapplications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi quau robot Optimus de Tesla. Le chatbot tire son nom du verbe « to grok », créé par lauteur américain de science-fiction Robert A. Heinlein pour désigner une forme de compréhension profonde et intuitive. Le chatbot a fait lobjet de controverses pour avoir relayé des théories du complot, fait léloge dAdolf Hitler, utilisé des clichés antisémites et généré des images sexualisées et non consenties de femmes et denfants dénudés.

En janvier 2026, le secrétaire à la Défense des USA, Pete Hegseth, a déclaré que le chatbot d'IA Grok d'Elon Musk rejoindra le moteur d'IA générative de Google pour fonctionner au sein du réseau du Pentagone, dans le cadre d'une initiative plus large visant à alimenter autant que possible la technologie en développement avec les données militaires. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Grok, intégré à X, le réseau social appartenant à Musk, ait suscité un tollé mondial. Le secrétaire à la Défense a déclaré que sa vision des systèmes d'IA militaires impliquait qu'ils fonctionnent « sans contraintes idéologiques limitant les applications militaires légales », avant d'ajouter que « l'IA du Pentagone ne serait pas woke ».

Puis en mars 2026, une frappe aérienne américaine aurait tué plus de 165 élèves dans une école primaire de Minab, dans le sud de l'Iran. Selon un rapport, une enquête américaine laisse entrevoir une probable responsabilité des États-Unis dans la frappe contre cette école en Iran, notamment une erreur d'IA qui serait à l'origine du bombardement. Le système Claude d'Anthropic, utilisé par le Pentagone pour planifier ses opérations militaires, aurait désigné la cible sur la base de renseignements obsolètes. L'affaire révèle les risques mortels d'une IA déployée dans la chaîne de commandement militaire sans garde-fous suffisants.

Récemment, un document juridique du gouvernement américain a révélé que loutil dIA dElon Musk, Grok, a été utilisé lors de frappes contre lIran. Ce document, daté du 15 juin, défend les turbines à gaz utilisées par un gigantesque centre de données appartenant à xAI, la société de l'homme le plus riche au monde, qui font lobjet dun procès pour atteinte à lenvironnement. Dans le mémoire juridique déposé, le ministère américain de la Justice a fait valoir que cette action en justice « menace la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis en cherchant à couper lalimentation électrique nécessaire à linnovation en matière dintelligence artificielle qui soutient les opérations militaires du ministère de la Défense ».


Les armées recourent de plus en plus à des outils dIA pour les aider à analyser les renseignements et à identifier des cibles potentielles. Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient fait un usage sans précédent de lIA pour localiser les dirigeants du Hamas et les otages pendant la guerre de Gaza, et ont annoncé le mois dernier la création dun nouveau centre dopérations cybernétiques chargé de développer et de fournir rapidement des plateformes dIA et de traitement des données aux forces de première ligne.

Pour étayer son argument, les procureurs fédéraux ont présenté le témoignage de Cameron Stanley, responsable de lIA au Pentagone, dans lequel il déclare, sous serment, que Grok est déjà utilisé dans le cadre du projet Maven, le programme de ciblage assisté par lIA de larmée américaine qui était initialement alimenté par le modèle Claude dAnthropic. Le système « Maven Smart Systems » (MSS) du projet « a permis aux forces américaines de déployer plus de 2 000 munitions sur 2 000 cibles distinctes en lespace de 96 heures lors de lopération Epic Fury », indique la déclaration de Stanley. Stanley a salué la technologie de Musk et « lefficacité opérationnelle considérablement accrue rendue possible par le modèle Grok Gov ».

La NAACP, une organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, poursuit xAI en justice et laccuse dexploiter des dizaines déoliennes sans autorisation, en violation de la loi sur la qualité de lair (Clean Air Act). Lorganisation de défense des droits affirme que ces éoliennes polluent des quartiers à majorité noire, mais xAI soutient que ces éoliennes sont temporaires et mobiles, et quelles ne sont donc pas soumises à la réglementation.

Fin février, le gouvernement américain a résilié ses contrats avec Anthropic après que celle-ci eut refusé que ses outils soient utilisés pour des frappes entièrement automatisées ou la surveillance de masse des Américains. Le Pentagone sest alors tourné vers les concurrents dAnthropic, tels que Google, OpenAI et xAI, afin de poursuivre ses efforts en matière dIA. La transition de larmée américaine vers lIA prend du temps, et en mars, le gouvernement a dû reconnaître que Claude était toujours utilisé dans le cadre de la guerre en Iran. Allié proche du président américain Donald Trump, Musk a intégré xAI à sa société dexploration spatiale SpaceX en février, laquelle a réalisé la plus grande introduction en bourse de lhistoire le 12 juin.

Malgré un contrat signé avec le Pentagone, chez Google, plus de 600 employés ont exigé que lentreprise ne fournisse pas dIA à larmée pour des opérations classifiées. Dautres ont exprimé de vives inquiétudes quant aux menaces liées à lIA. Une étude semble confirmer ces inquiétudes. Une étude du King's College London révèle que GPT-5.2, Claude Sonnet 4 et Gemini 3 Flash ont eu recours à l'arme nucléaire dans 20 des 21 scénarios de guerre simulés. Aucun modèle n'a jamais capitulé. Ces résultats sont tombé au pire moment : la semaine même où le Pentagone exigeait d'Anthropic qu'elle supprime les garde-fous de sécurité de Claude pour un usage militaire sans restriction.

Et vous ?

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

L'administration Trump tente d'aider la société xAI d'Elon Musk à se défendre contre une action en justice intentée par la NAACP pour pollution atmosphérique, en vertu de la loi sur la qualité de l'air

Le Pentagone confie la désignation de ses cibles à l'IA de Palantir bien que Maven s'appuie encore en grande partie sur Claude. L'IA d'Anthropic qui a récemment été bannie

Google signe un accord sur l'IA avec le Pentagone malgré la révolte de ses employés : le contrat lui permettrait d'utiliser ses modèles d'IA en environnement classifié pour « tout usage gouvernemental légal »
Vous avez lu gratuitement 1 139 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

9 commentaires
Commenter Signaler un problème