Loutil dIA Grok dElon Musk a contribué à guider les frappes américaines contre lIran, selon un document juridique. Le ministère américain de la Justice, dans le cadre dune défense contre des allégations de pollution liée à un centre de données, révèle que Grok a permis de mener des frappes contre 2 000 cibles en lespace de 4 jours pendant la guerre. Le ministère américain de la Justice a fait valoir que cette action en justice « menace la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis en cherchant à couper lalimentation électrique nécessaire à linnovation en matière dintelligence artificielle qui soutient les opérations militaires du ministère de la Défense ».
Grok est un chatbot génératif basé sur lintelligence artificielle (IA), développé par xAI. Il a été lancé en novembre 2023 par Elon Musk dans le cadre dune initiative sappuyant sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom. Grok dispose dapplications pour iOS et Android et est intégré au réseau social X ainsi quau robot Optimus de Tesla. Le chatbot tire son nom du verbe « to grok », créé par lauteur américain de science-fiction Robert A. Heinlein pour désigner une forme de compréhension profonde et intuitive. Le chatbot a fait lobjet de controverses pour avoir relayé des théories du complot, fait léloge dAdolf Hitler, utilisé des clichés antisémites et généré des images sexualisées et non consenties de femmes et denfants dénudés.
En janvier 2026, le secrétaire à la Défense des USA, Pete Hegseth, a déclaré que le chatbot d'IA Grok d'Elon Musk rejoindra le moteur d'IA générative de Google pour fonctionner au sein du réseau du Pentagone, dans le cadre d'une initiative plus large visant à alimenter autant que possible la technologie en développement avec les données militaires. Cette annonce intervient quelques jours seulement après que Grok, intégré à X, le réseau social appartenant à Musk, ait suscité un tollé mondial. Le secrétaire à la Défense a déclaré que sa vision des systèmes d'IA militaires impliquait qu'ils fonctionnent « sans contraintes idéologiques limitant les applications militaires légales », avant d'ajouter que « l'IA du Pentagone ne serait pas woke ».
Puis en mars 2026, une frappe aérienne américaine aurait tué plus de 165 élèves dans une école primaire de Minab, dans le sud de l'Iran. Selon un rapport, une enquête américaine laisse entrevoir une probable responsabilité des États-Unis dans la frappe contre cette école en Iran, notamment une erreur d'IA qui serait à l'origine du bombardement. Le système Claude d'Anthropic, utilisé par le Pentagone pour planifier ses opérations militaires, aurait désigné la cible sur la base de renseignements obsolètes. L'affaire révèle les risques mortels d'une IA déployée dans la chaîne de commandement militaire sans garde-fous suffisants.
Récemment, un document juridique du gouvernement américain a révélé que loutil dIA dElon Musk, Grok, a été utilisé lors de frappes contre lIran. Ce document, daté du 15 juin, défend les turbines à gaz utilisées par un gigantesque centre de données appartenant à xAI, la société de l'homme le plus riche au monde, qui font lobjet dun procès pour atteinte à lenvironnement. Dans le mémoire juridique déposé, le ministère américain de la Justice a fait valoir que cette action en justice « menace la sécurité nationale, économique et énergétique des États-Unis en cherchant à couper lalimentation électrique nécessaire à linnovation en matière dintelligence artificielle qui soutient les opérations militaires du ministère de la Défense ».
Les armées recourent de plus en plus à des outils dIA pour les aider à analyser les renseignements et à identifier des cibles potentielles. Les Forces de défense israéliennes (FDI) auraient fait un usage sans précédent de lIA pour localiser les dirigeants du Hamas et les otages pendant la guerre de Gaza, et ont annoncé le mois dernier la création dun nouveau centre dopérations cybernétiques chargé de développer et de fournir rapidement des plateformes dIA et de traitement des données aux forces de première ligne.
Pour étayer son argument, les procureurs fédéraux ont présenté le témoignage de Cameron Stanley, responsable de lIA au Pentagone, dans lequel il déclare, sous serment, que Grok est déjà utilisé dans le cadre du projet Maven, le programme de ciblage assisté par lIA de larmée américaine qui était initialement alimenté par le modèle Claude dAnthropic. Le système « Maven Smart Systems » (MSS) du projet « a permis aux forces américaines de déployer plus de 2 000 munitions sur 2 000 cibles distinctes en lespace de 96 heures lors de lopération Epic Fury », indique la déclaration de Stanley. Stanley a salué la technologie de Musk et « lefficacité opérationnelle considérablement accrue rendue possible par le modèle Grok Gov ».
La NAACP, une organisation de défense des droits civiques des Afro-Américains, poursuit xAI en justice et laccuse dexploiter des dizaines déoliennes sans autorisation, en violation de la loi sur la qualité de lair (Clean Air Act). Lorganisation de défense des droits affirme que ces éoliennes polluent des quartiers à majorité noire, mais xAI soutient que ces éoliennes sont temporaires et mobiles, et quelles ne sont donc pas soumises à la réglementation.
Fin février, le gouvernement américain a résilié ses contrats avec Anthropic après que celle-ci eut refusé que ses outils soient utilisés pour des frappes entièrement automatisées ou la surveillance de masse des Américains. Le Pentagone sest alors tourné vers les concurrents dAnthropic, tels que Google, OpenAI et xAI, afin de poursuivre ses efforts en matière dIA. La transition de larmée américaine vers lIA prend du temps, et en mars, le gouvernement a dû reconnaître que Claude était toujours utilisé dans le cadre de la guerre en Iran. Allié proche du président américain Donald Trump, Musk a intégré xAI à sa société dexploration spatiale SpaceX en février, laquelle a réalisé la plus grande introduction en bourse de lhistoire le 12 juin.
Malgré un contrat signé avec le Pentagone, chez Google, plus de 600 employés ont exigé que lentreprise ne fournisse pas dIA à larmée pour des opérations classifiées. Dautres ont exprimé de vives inquiétudes quant aux menaces liées à lIA. Une étude semble confirmer ces inquiétudes. Une étude du King's College London révèle que GPT-5.2, Claude Sonnet 4 et Gemini 3 Flash ont eu recours à l'arme nucléaire dans 20 des 21 scénarios de guerre simulés. Aucun modèle n'a jamais capitulé. Ces résultats sont tombé au pire moment : la semaine même où le Pentagone exigeait d'Anthropic qu'elle supprime les garde-fous de sécurité de Claude pour un usage militaire sans restriction.
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