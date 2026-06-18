Google, Microsoft et OpenAI soutiennent l'initiative « Appia AI Standards » de la Fondation Linux, qui vise à établir des spécifications communes pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de sécurité IA

La Fondation Linux a annoncé la création de la Fondation Appia, sous légide de la Joint Development Foundation (JDF), afin détablir des spécifications open source modulaires et des cadres dévaluation de la conformité normalisés tout au long de la chaîne de valeur mondiale de lIA. La Fondation Appia fournit une couche de liaison ouverte proposant des critères de test, des lignes directrices dévaluation et des typologies de composants permettant de vérifier et dauditer des modèles, des systèmes et des applications dIA sûrs et fiables. La Fondation bénéficie du soutien dune vaste coalition intersectorielle de membres, comprenant notamment Arm, Armilla AI, Ericsson, Google, Mastercard, Microsoft, Mitsubishi Electric, Naaia, Nemko, Omron, OpenAI, Schneider Electric et Siemens, créant ainsi un environnement collaboratif et indépendant des fournisseurs afin de développer à grande échelle le déploiement dune IA fiable.
La Fondation Linux est une organisation à but non lucratif créée en 2000 afin de normaliser et de promouvoir le noyau du système dexploitation open source Linux. Elle a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système dexploitation Linux, en tant que « fondation des fondations » hébergeant une grande variété de projets couvrant des domaines tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel informatique. La fondation organise également des événements éducatifs annuels au sein de la communauté Linux, notamment le Linux Kernel Developers Summit et lOpen Source Summit.
Google, Microsoft, OpenAI, Arm, Mastercard, Siemens et dautres entreprises ont rejoint la fondation Appia, récemment lancée sous légide de la Fondation Linux. Ce projet vise à créer des spécifications communes et des cadres dévaluation que les organisations pourront utiliser pour démontrer que leurs systèmes dIA répondent aux nouvelles exigences en matière de sécurité, de confiance et de conformité.
Selon la Fondation Linux, ce cadre est conçu pour permettre la réutilisation des preuves de conformité tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA, ce qui pourrait réduire les évaluations redondantes et les coûts liés à la conformité. Cette annonce intervient alors que les gouvernements du monde entier sapprêtent à mettre en uvre des réglementations sur lIA et que les organisations subissent une pression croissante pour prouver que leurs systèmes dIA sont fiables.
« À mesure que les normes internationales et les cadres juridiques se consolident, les organisations mondiales ont besoin dun moyen cohérent et pratique de vérifier que les systèmes dIA sont conformes aux nouvelles attentes », a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. « La Fondation Appia met en place un environnement géré de manière neutre où lensemble du secteur peut collaborer à lélaboration dun cadre dévaluation commun. En construisant cette infrastructure de manière ouverte, nous aidons les organisations à réduire la complexité, à diminuer leurs coûts opérationnels et à instaurer la confiance. »
Craig Shank, directeur exécutif de la Fondation Appia, a ajouté : « Les systèmes dIA prennent désormais des décisions concernant les prêts des particuliers, les écoles de leurs enfants et leurs emplois. Les personnes concernées méritent de savoir que ces systèmes ont été conçus et évalués selon des critères qui résistent à un examen minutieux. La Fondation Appia a été créée pour mener à bien cette mission : élaborer des spécifications accessibles au public que les organisations de lensemble de la chaîne de valeur de lIA peuvent utiliser pour démontrer que leurs systèmes répondent à ces critères. En mettant en place ce cadre ouvert, nous construisons le niveau de responsabilité nécessaire pour déployer à grande échelle une IA sûre et fiable dans les principaux secteurs dactivité. »
Voici l'annonce de la Fondation Linux :
La Fondation Linux lance la Fondation Appia afin détablir des spécifications de conformité normalisées tout au long de la chaîne de valeur de lIA
La Fondation Linux, organisation à but non lucratif favorisant linnovation de masse grâce à lopen source, a annoncé aujourdhui la création de la Fondation Appia.
Hébergée au sein de la Joint Development Foundation (JDF), la Fondation Appia établira des spécifications modulaires qui fourniront une couche dinterconnexion permettant de relier les normes mondiales fondamentales à des évaluations pratiques et fiables tout au long de la chaîne de valeur mondiale de lIA.
Partout dans le monde, les réglementations évoluent vers une application active, et les partenaires de la chaîne de valeur exigent des preuves de la fiabilité de lIA dans les contrats et les évaluations des fournisseurs. Les cadres internationaux, tels que les normes ISO/IEC, établissent des fondements essentiels et ouvrent la voie à une formidable opportunité : la mise en place dun mécanisme cohérent et partagé permettant de traduire ces règles mondiales en preuves concrètes et vérifiables.
Pour répondre à ce besoin, la Fondation Appia propose une couche de liaison ouverte en sappuyant sur les normes internationales et les cadres établis afin de développer des spécifications mondiales accessibles au public. Les spécifications Appia sarticulent autour dune couche « Exigences et orientations » et dune couche « Facilitation de lévaluation ». Ces spécifications fournissent les critères de test, les lignes directrices dévaluation et les typologies de composants nécessaires pour évaluer efficacement les modèles, systèmes, applications et processus dIA.
« À mesure que les normes internationales et les cadres juridiques se consolident, les organisations mondiales ont besoin dun moyen cohérent et pratique de vérifier que les systèmes dIA sont conformes aux nouvelles attentes », a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. « La Fondation Appia met en place un environnement géré de manière neutre où lensemble du secteur peut collaborer à lélaboration dun cadre dévaluation commun. En construisant cette infrastructure de manière ouverte, nous aidons les organisations à réduire la complexité, à diminuer leurs coûts opérationnels et à instaurer la confiance. »
Larchitecture de la spécification Appia est conçue pour assurer une modularité fonctionnelle et la transmission des preuves. Au lieu dévaluer un système dans son intégralité à partir de zéro, les organisations névaluent que ce qui est pertinent pour leur rôle, leurs composants et leur contexte réglementaire. Lorsquun fournisseur en amont démontre la conformité des modules concernés, cette preuve technique est transmise aux utilisateurs en aval. Cela permet une réutilisation transparente des preuves de conformité tout au long de la chaîne de valeur, réduisant ainsi les frictions tout en maintenant des limites claires en matière de responsabilité.
« Les systèmes dIA prennent désormais des décisions concernant les prêts des particuliers, lécole de leurs enfants et leur emploi. Les personnes concernées méritent de savoir que ces systèmes ont été conçus et évalués selon des critères qui résistent à un examen minutieux », a déclaré Craig Shank, directeur exécutif de la Fondation Appia. « La Fondation Appia a été créée pour mener à bien cette mission : élaborer des spécifications accessibles au public que les organisations de lensemble de la chaîne de valeur de lIA utilisent pour démontrer que leurs systèmes répondent à ces critères. En mettant en place ce cadre ouvert, nous construisons le niveau de responsabilité nécessaire pour déployer à grande échelle une IA sûre et fiable dans les principaux secteurs dactivité. »
Parmi les premiers membres de la Fondation Appia figurent Arm, Armilla AI, Ericsson, Google, Mastercard, Microsoft, Mitsubishi Electric, Naaia, Nemko, Omron, OpenAI, Schneider Electric et Siemens. Consultez notre livre blanc pour en savoir plus.
Témoignages
« À mesure que lIA sintègre de plus en plus dans les systèmes, du cloud à la périphérie, les organisations ont besoin de moyens cohérents pour démontrer leur conformité aux normes et réglementations émergentes. Chez Arm, nous considérons la Fondation Appia comme une étape importante vers la mise en place dune approche pratique visant à instaurer la confiance tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA. Elle a le potentiel de réduire la fragmentation et de renforcer la confiance dans le déploiement de lIA à travers lécosystème. » Mark Hambleton, vice-président senior chargé des logiciels, Arm
« Plus les systèmes dIA peuvent être évalués selon des critères crédibles et partagés, plus ils deviennent assurables. Cest grâce à une gouvernance neutre et ouverte que ces preuves deviennent une référence sur laquelle lensemble du marché y compris les assureurs peut sappuyer. Cest pourquoi nous rejoignons la Fondation Appia : elle offre au marché une base commune de preuves, qui permet aux souscripteurs dévaluer le risque lié à lIA et de sengager en sa faveur. » Karthik Ramakrishnan, PDG, Armilla AI
« Chez Ericsson, nous pensons que des normes et des réglementations harmonisées sont essentielles pour déployer à léchelle mondiale une IA digne de confiance. La Fondation Appia contribue à établir des spécifications de conformité qui offrent au secteur un moyen pratique et cohérent de démontrer la conformité tout au long de la chaîne de valeur de lIA pour les infrastructures mobiles. » Per Beming, directeur de la normalisation, Ericsson
« Nous rejoignons la Fondation Appia afin de collaborer avec le secteur pour contribuer à lélaboration de normes mondiales en matière de sécurité de lIA. Forts de notre expérience au sein dorganismes tels que lISO et le NIST, nous sommes convaincus que la collaboration est le meilleur moyen de développer une IA sécurisée à laquelle les gens peuvent faire confiance. » Amanda Storey, vice-présidente chargée de la confiance et de la sécurité pour la région EMEA, Google
« La gouvernance de lIA atteint un point dinflexion avec lintroduction à grande échelle de lIA de nouvelle génération (GenAI), où les principes et les normes doivent se traduire par des résultats mesurables et concrets pour les systèmes dIA. La Fondation Appia contribue à combler ce fossé en permettant aux organisations de démontrer de manière cohérente comment leurs systèmes dIA répondent aux attentes en constante évolution tout au long de la chaîne de valeur. Pour Mastercard, il sagit dune étape cruciale pour renforcer la confiance, accélérer ladoption et permettre à lIA de fonctionner en toute sécurité à grande échelle. » Andrew Reiskind, directeur des données chez Mastercard
« À mesure que ladoption de lIA saccélère, les organisations ont besoin de moyens concrets pour démontrer que leurs systèmes sont fiables. La Fondation Appia peut y contribuer en traduisant les normes émergentes et les attentes en matière de gouvernance en preuves plus cohérentes et évaluables, valables pour toutes les organisations et toutes les juridictions. Ce type de base commune et pratique est essentiel pour instaurer la confiance et aider lIA à se développer de manière plus responsable. » Natasha Crampton, responsable de lIA responsable chez Microsoft
« Conformément à la politique déthique en matière dIA de Mitsubishi Electric, nous sommes fermement engagés à fournir des systèmes dIA responsables dans lensemble des produits et services que nous proposons à nos clients. Dans ce contexte, nous reconnaissons que létablissement de normes mondialement acceptées pour évaluer la fiabilité des systèmes dIA constitue un objectif dune importance cruciale. Nous considérons donc cela comme une opportunité précieuse de contribuer aux initiatives de la Fondation Appia visant à faire progresser la collaboration internationale vers cet objectif. » Yu Okada, directeur adjoint du Centre dinnovation pour la transformation par lIA, Mitsubishi Electric Corporation
« Une IA digne de confiance ne peut rester une simple promesse : elle doit devenir une architecture. Cette initiative jette les bases communes permettant de transformer les réglementations et les normes en évaluations vérifiables tout au long de la chaîne de valeur de lIA. Construire une IA fiable est lun des défis majeurs de notre époque et cela nécessite une réponse commune et mondiale : un cadre de confiance modulaire unique, valable dans toutes les juridictions, pour toutes les normes et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de lIA. Chez Naaia, cest là tout lenjeu : rendre la conformité opérationnelle et la confiance évolutive. » Nathalie Beslay, PDG et fondatrice de Naaia
« Mettre en place une architecture claire et alignée sur les besoins du secteur pour les normes dIA est exactement ce dont lécosystème a besoin aujourdhui. Trop dorganisations sont confrontées non pas à un manque dambition, mais à une fragmentation des cadres, des contrôles et des interprétations. Une initiative de la Fondation Linux qui apporte structure, ouverture et rigueur technique aux normes dIA peut fournir une base commune pour la mise en uvre et lassurance qualité. Chez Nemko Digital, nous considérons cela comme une étape cruciale pour rendre lIA digne de confiance évolutive, vérifiable et déployable. » Dr Pepijn van der Laan, directeur technique mondial, Nemko Digital
« Pour instaurer une confiance mondiale dans lIA de pointe, il faudra plus que des principes partagés : il faudra des normes communes et concrètes. La Fondation Appia peut contribuer à traduire les pratiques émergentes de pointe en matière dIA en spécifications ouvertes et en normes techniques qui fourniront une base commune à lécosystème mondial. Sappuyant sur la tradition de développement ouvert de la Fondation Linux, ce travail pourra progresser avec plus de rapidité, de transparence et de responsabilité, renforçant ainsi la sécurité tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA et donnant aux gouvernements, aux entreprises et au public une plus grande confiance dans la manière dont lIA avancée est développée et déployée. » Ann O'Leary, vice-présidente des affaires internationales chez OpenAI
« Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que les technologies transformatrices ne peuvent atteindre leur plein potentiel que si elles sont gérées de manière ouverte et collaborative. Notre adhésion à la Fondation Appia sinscrit dans le prolongement naturel de cette conviction. En ancrant la chaîne de valeur de lIA au sein dune structure neutre et pilotée par la communauté, sous légide de la Linux Foundation, nous pouvons garantir quelle évoluera de manière transparente, interopérable et accessible aux organisations de tous les secteurs dactivité. » Philippe Rambach, directeur de lIA, Schneider Electric
« En tant que membre fondateur de la Fondation Appia, Siemens sengage à développer une IA digne de confiance dans tous les secteurs. Nous faisons le lien entre le monde réel et le monde numérique des usines aux chemins de fer en passant par dautres infrastructures critiques et comprenons que la confiance doit être vérifiable à chaque niveau. Le cadre ouvert et modulaire dAppia offre précisément cela : un moyen concret dutiliser les normes mondiales existantes et de compléter nos propres spécifications pour des applications professionnelles dIA dans nos secteurs. » Markus Reigl, directeur des réglementations techniques et des normes, Siemens
Source : Annonce de la Fondation Linux
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Block, Anthropic et OpenAI ont lancé la Fondation Agentic AI sous l'égide de la Fondation Linux afin d'établir des normes ouvertes pour les agents IA, promouvoir l'interopérabilité et réduire la fragmentation
La Fondation Linux annonce DNS-AID, un nouveau projet open source conçu pour permettre aux agents IA de communiquer entre eux et de se découvrir de manière standardisée à l'aide du DNS
La Fondation Linux lance l'Open Centralized Unit Distributed Unit (OCUDU) Ecosystem Foundation pour accélérer l'innovation open source dans le domaine de l'AI-RAN, y compris les algorithmes et les solutions IA
Vous avez lu gratuitement 1 142 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.