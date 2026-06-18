Google, Microsoft et OpenAI soutiennent l'initiative « Appia AI Standards » de la Fondation Linux, qui vise à établir des spécifications communes pour répondre aux nouveaux enjeux en matière de sécurité IA

La Fondation Linux lance la Fondation Appia afin détablir des spécifications de conformité normalisées tout au long de la chaîne de valeur de lIA



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La Fondation Linux est une organisation à but non lucratif créée en 2000 afin de normaliser et de promouvoir le noyau du système dexploitation open source Linux. Elle a fusionné avec le Free Standards Group en 2007. Depuis, la fondation a évolué pour promouvoir des projets open source au-delà du système dexploitation Linux, en tant que « fondation des fondations » hébergeant une grande variété de projets couvrant des domaines tels que le cloud, les réseaux, la blockchain et le matériel informatique. La fondation organise également des événements éducatifs annuels au sein de la communauté Linux, notamment le Linux Kernel Developers Summit et lOpen Source Summit.Google, Microsoft, OpenAI, Arm, Mastercard, Siemens et dautres entreprises ont rejoint la fondation Appia, récemment lancée sous légide de la Fondation Linux. Ce projet vise à créer des spécifications communes et des cadres dévaluation que les organisations pourront utiliser pour démontrer que leurs systèmes dIA répondent aux nouvelles exigences en matière de sécurité, de confiance et de conformité.Selon la Fondation Linux, ce cadre est conçu pour permettre la réutilisation des preuves de conformité tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA, ce qui pourrait réduire les évaluations redondantes et les coûts liés à la conformité. Cette annonce intervient alors que les gouvernements du monde entier sapprêtent à mettre en uvre des réglementations sur lIA et que les organisations subissent une pression croissante pour prouver que leurs systèmes dIA sont fiables.», a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. «Craig Shank, directeur exécutif de la Fondation Appia, a ajouté : «Voici l'annonce de la Fondation Linux :La Fondation Linux, organisation à but non lucratif favorisant linnovation de masse grâce à lopen source, a annoncé aujourdhui la création de la Fondation Appia.Hébergée au sein de la Joint Development Foundation (JDF), la Fondation Appia établira des spécifications modulaires qui fourniront une couche dinterconnexion permettant de relier les normes mondiales fondamentales à des évaluations pratiques et fiables tout au long de la chaîne de valeur mondiale de lIA.Partout dans le monde, les réglementations évoluent vers une application active, et les partenaires de la chaîne de valeur exigent des preuves de la fiabilité de lIA dans les contrats et les évaluations des fournisseurs. Les cadres internationaux, tels que les normes ISO/IEC, établissent des fondements essentiels et ouvrent la voie à une formidable opportunité : la mise en place dun mécanisme cohérent et partagé permettant de traduire ces règles mondiales en preuves concrètes et vérifiables.Pour répondre à ce besoin, la Fondation Appia propose une couche de liaison ouverte en sappuyant sur les normes internationales et les cadres établis afin de développer des spécifications mondiales accessibles au public. Les spécifications Appia sarticulent autour dune couche « Exigences et orientations » et dune couche « Facilitation de lévaluation ». Ces spécifications fournissent les critères de test, les lignes directrices dévaluation et les typologies de composants nécessaires pour évaluer efficacement les modèles, systèmes, applications et processus dIA.« À mesure que les normes internationales et les cadres juridiques se consolident, les organisations mondiales ont besoin dun moyen cohérent et pratique de vérifier que les systèmes dIA sont conformes aux nouvelles attentes », a déclaré Jim Zemlin, PDG de la Fondation Linux. « La Fondation Appia met en place un environnement géré de manière neutre où lensemble du secteur peut collaborer à lélaboration dun cadre dévaluation commun. En construisant cette infrastructure de manière ouverte, nous aidons les organisations à réduire la complexité, à diminuer leurs coûts opérationnels et à instaurer la confiance. »Larchitecture de la spécification Appia est conçue pour assurer une modularité fonctionnelle et la transmission des preuves. Au lieu dévaluer un système dans son intégralité à partir de zéro, les organisations névaluent que ce qui est pertinent pour leur rôle, leurs composants et leur contexte réglementaire. Lorsquun fournisseur en amont démontre la conformité des modules concernés, cette preuve technique est transmise aux utilisateurs en aval. Cela permet une réutilisation transparente des preuves de conformité tout au long de la chaîne de valeur, réduisant ainsi les frictions tout en maintenant des limites claires en matière de responsabilité.« Les systèmes dIA prennent désormais des décisions concernant les prêts des particuliers, lécole de leurs enfants et leur emploi. Les personnes concernées méritent de savoir que ces systèmes ont été conçus et évalués selon des critères qui résistent à un examen minutieux », a déclaré Craig Shank, directeur exécutif de la Fondation Appia. « La Fondation Appia a été créée pour mener à bien cette mission : élaborer des spécifications accessibles au public que les organisations de lensemble de la chaîne de valeur de lIA utilisent pour démontrer que leurs systèmes répondent à ces critères. En mettant en place ce cadre ouvert, nous construisons le niveau de responsabilité nécessaire pour déployer à grande échelle une IA sûre et fiable dans les principaux secteurs dactivité. »Parmi les premiers membres de la Fondation Appia figurent Arm, Armilla AI, Ericsson, Google, Mastercard, Microsoft, Mitsubishi Electric, Naaia, Nemko, Omron, OpenAI, Schneider Electric et Siemens. Consultez notre livre blanc pour en savoir plus.« À mesure que lIA sintègre de plus en plus dans les systèmes, du cloud à la périphérie, les organisations ont besoin de moyens cohérents pour démontrer leur conformité aux normes et réglementations émergentes. Chez Arm, nous considérons la Fondation Appia comme une étape importante vers la mise en place dune approche pratique visant à instaurer la confiance tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA. Elle a le potentiel de réduire la fragmentation et de renforcer la confiance dans le déploiement de lIA à travers lécosystème. »  Mark Hambleton, vice-président senior chargé des logiciels, Arm« Plus les systèmes dIA peuvent être évalués selon des critères crédibles et partagés, plus ils deviennent assurables. Cest grâce à une gouvernance neutre et ouverte que ces preuves deviennent une référence sur laquelle lensemble du marché  y compris les assureurs  peut sappuyer. Cest pourquoi nous rejoignons la Fondation Appia : elle offre au marché une base commune de preuves, qui permet aux souscripteurs dévaluer le risque lié à lIA et de sengager en sa faveur. »  Karthik Ramakrishnan, PDG, Armilla AI« Chez Ericsson, nous pensons que des normes et des réglementations harmonisées sont essentielles pour déployer à léchelle mondiale une IA digne de confiance. La Fondation Appia contribue à établir des spécifications de conformité qui offrent au secteur un moyen pratique et cohérent de démontrer la conformité tout au long de la chaîne de valeur de lIA pour les infrastructures mobiles. »  Per Beming, directeur de la normalisation, Ericsson« Nous rejoignons la Fondation Appia afin de collaborer avec le secteur pour contribuer à lélaboration de normes mondiales en matière de sécurité de lIA. Forts de notre expérience au sein dorganismes tels que lISO et le NIST, nous sommes convaincus que la collaboration est le meilleur moyen de développer une IA sécurisée à laquelle les gens peuvent faire confiance. »  Amanda Storey, vice-présidente chargée de la confiance et de la sécurité pour la région EMEA, Google« La gouvernance de lIA atteint un point dinflexion avec lintroduction à grande échelle de lIA de nouvelle génération (GenAI), où les principes et les normes doivent se traduire par des résultats mesurables et concrets pour les systèmes dIA. La Fondation Appia contribue à combler ce fossé en permettant aux organisations de démontrer de manière cohérente comment leurs systèmes dIA répondent aux attentes en constante évolution tout au long de la chaîne de valeur. Pour Mastercard, il sagit dune étape cruciale pour renforcer la confiance, accélérer ladoption et permettre à lIA de fonctionner en toute sécurité à grande échelle. »  Andrew Reiskind, directeur des données chez Mastercard« À mesure que ladoption de lIA saccélère, les organisations ont besoin de moyens concrets pour démontrer que leurs systèmes sont fiables. La Fondation Appia peut y contribuer en traduisant les normes émergentes et les attentes en matière de gouvernance en preuves plus cohérentes et évaluables, valables pour toutes les organisations et toutes les juridictions. Ce type de base commune et pratique est essentiel pour instaurer la confiance et aider lIA à se développer de manière plus responsable. »  Natasha Crampton, responsable de lIA responsable chez Microsoft« Conformément à la politique déthique en matière dIA de Mitsubishi Electric, nous sommes fermement engagés à fournir des systèmes dIA responsables dans lensemble des produits et services que nous proposons à nos clients. Dans ce contexte, nous reconnaissons que létablissement de normes mondialement acceptées pour évaluer la fiabilité des systèmes dIA constitue un objectif dune importance cruciale. Nous considérons donc cela comme une opportunité précieuse de contribuer aux initiatives de la Fondation Appia visant à faire progresser la collaboration internationale vers cet objectif. »  Yu Okada, directeur adjoint du Centre dinnovation pour la transformation par lIA, Mitsubishi Electric Corporation« Une IA digne de confiance ne peut rester une simple promesse : elle doit devenir une architecture. Cette initiative jette les bases communes permettant de transformer les réglementations et les normes en évaluations vérifiables tout au long de la chaîne de valeur de lIA. Construire une IA fiable est lun des défis majeurs de notre époque et cela nécessite une réponse commune et mondiale : un cadre de confiance modulaire unique, valable dans toutes les juridictions, pour toutes les normes et pour tous les acteurs de la chaîne de valeur de lIA. Chez Naaia, cest là tout lenjeu : rendre la conformité opérationnelle et la confiance évolutive. »  Nathalie Beslay, PDG et fondatrice de Naaia« Mettre en place une architecture claire et alignée sur les besoins du secteur pour les normes dIA est exactement ce dont lécosystème a besoin aujourdhui. Trop dorganisations sont confrontées non pas à un manque dambition, mais à une fragmentation des cadres, des contrôles et des interprétations. Une initiative de la Fondation Linux qui apporte structure, ouverture et rigueur technique aux normes dIA peut fournir une base commune pour la mise en uvre et lassurance qualité. Chez Nemko Digital, nous considérons cela comme une étape cruciale pour rendre lIA digne de confiance évolutive, vérifiable et déployable. »  Dr Pepijn van der Laan, directeur technique mondial, Nemko Digital« Pour instaurer une confiance mondiale dans lIA de pointe, il faudra plus que des principes partagés : il faudra des normes communes et concrètes. La Fondation Appia peut contribuer à traduire les pratiques émergentes de pointe en matière dIA en spécifications ouvertes et en normes techniques qui fourniront une base commune à lécosystème mondial. Sappuyant sur la tradition de développement ouvert de la Fondation Linux, ce travail pourra progresser avec plus de rapidité, de transparence et de responsabilité, renforçant ainsi la sécurité tout au long de la chaîne dapprovisionnement de lIA et donnant aux gouvernements, aux entreprises et au public une plus grande confiance dans la manière dont lIA avancée est développée et déployée. »  Ann O'Leary, vice-présidente des affaires internationales chez OpenAI« Chez Schneider Electric, nous sommes convaincus que les technologies transformatrices ne peuvent atteindre leur plein potentiel que si elles sont gérées de manière ouverte et collaborative. Notre adhésion à la Fondation Appia sinscrit dans le prolongement naturel de cette conviction. En ancrant la chaîne de valeur de lIA au sein dune structure neutre et pilotée par la communauté, sous légide de la Linux Foundation, nous pouvons garantir quelle évoluera de manière transparente, interopérable et accessible aux organisations de tous les secteurs dactivité. »  Philippe Rambach, directeur de lIA, Schneider Electric« En tant que membre fondateur de la Fondation Appia, Siemens sengage à développer une IA digne de confiance dans tous les secteurs. Nous faisons le lien entre le monde réel et le monde numérique  des usines aux chemins de fer en passant par dautres infrastructures critiques  et comprenons que la confiance doit être vérifiable à chaque niveau. Le cadre ouvert et modulaire dAppia offre précisément cela : un moyen concret dutiliser les normes mondiales existantes et de compléter nos propres spécifications pour des applications professionnelles dIA dans nos secteurs. »  Markus Reigl, directeur des réglementations techniques et des normes, SiemensPensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?