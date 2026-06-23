L'action SpaceX dévisse de plus de 16 %, effaçant l'essentiel des gains de l'investisseur moyen depuis l'IPO. La fusion avec xAI pour la conquête du marché de l'IA menace de faire vaciller l'empire d'Elon Musk

L'action SpaceX connaît une baisse croissante depuis l'introduction en bourse, perdant plus de 16 % de sa valeur en une seule journée. Cette baisse technique s'accompagne de l'annonce d'une émission obligataire massive visant à rembourser les dettes contractées pour l'acquisition de la startup xAI d'Elon Musk. Les investisseurs manifestent une certaine inquiétude face à cette nouvelle stratégie de financement par la dette et aux coûts d'intérêts associés. La valorisation de SpaceX, qui a atteint un pic de 2 990 milliards de dollars le 16 juin, a dégringolé à 2 000 milliards de dollars. Les risques financiers qui planent sur SpaceX font craindre un effondrement brutal.
L'introduction en bourse de SpaceX a eu lieu le 12 juin 2026. L'action de la société spatiale dirigée par Elon Musk est cotée sur le marché Nasdaq sous le ticker SPCX, avec un prix d'introduction initial de 135 dollars par action. En raison de l'engouement excessif des investisseurs, l'action SpaceX a grimpé en flèche, passant d'un cours d'ouverture de 151 dollars à un record historique de plus de 225 dollars, atteint le lendemain de l'introduction en bourse.
Tout semblait se dérouler comme prévu. L'acquisition stratégiquement programmée de Cursor AI quelques jours après l'IPO a convaincu encore plus d'investisseurs particuliers de se lancer dans l'aventure, croyant aux promesses audacieuses d'Elon Musk d'aller sur la Lune, tant financièrement que littéralement.
Mais cet enthousiasme initial a été de courte durée, et sest rapidement heurté à une réalité brutale. Les actions sont en baisse depuis plusieurs jours, effaçant la quasi-totalité des gains réalisés par linvestisseur moyen qui avait acheté des actions après lintroduction en bourse. Et tous les investisseurs qui ont acheté près du pic atteint par le titre le 16 juin ont vu leurs investissements partir en fumée, une réponse cinglante à tout cet engouement refoulé.
Chute de l'action après une introduction en bourse spectaculaire
Environ 928 milliards de dollars. C'est le montant de la baisse de la capitalisation boursière de SpaceX depuis son pic du 16 juin, qui s'élevait à environ 2 990 milliards de dollars, pour s'établir le 22 juin à environ 2 000 milliards de dollars. Les graphiques montrent que l'action SpaceX a subi une baisse significative de 16,4 % le 22 juin, marquant sa plus forte chute depuis ses débuts sur le marché et clôturant une série de trois jours consécutifs de pertes.
Peu après son introduction en bourse, la société spatiale d'Elon Musk s'est brièvement classée devant Amazon et Microsoft en tant que quatrième plus grande entreprise mondiale en matière de capitalisation boursière ; elle occupe désormais la septième place, juste derrière TSMC (2 420 milliards de dollars).
Les actions affichent toujours une hausse bien supérieure à 30 % depuis lintroduction en bourse de SpaceX. Pourtant, les arguments baissiers sont plus évidents que jamais. Malgré son énorme capitalisation boursière, SpaceX enregistre des pertes importantes de plusieurs milliards de dollars par an. Sa fusion avec xAI, la startup dIA d'Elon Musk, a encore accru son profil de risque en lalourdissant de dettes et en alimentant sans cesse les polémiques.
Comme pour tout ce qui concerne Elon Musk, les enjeux semblent démesurés : soit ses fidèles partisans finiront par gagner gros, soit ils le suivront dans la ruine. Les investisseurs optimistes à propos de ce choix misent gros sur la perspective qu'Elon Musk génère des rendements à long terme chez SpaceX. La société a enregistré une perte nette de 4,9 milliards de dollars en 2025 et a perdu 4,28 milliards de dollars au premier trimestre de cette année.
Cependant, linvestisseur moyen qui a acheté des actions SpaceX sur le marché libre après son introduction en bourse a vu la quasi-totalité de ses gains senvoler, en raison de ce recul. Malgré cela, cette introduction en bourse spectaculaire a fait d'Elon Musk le premier « trillionaire » au monde, a créé des milliers de nouveaux millionnaires et a permis à certains actionnaires de voir la valeur de leur participation dépasser la barre du milliard de dollars.
Émission obligataire controversée et remboursement de dettes
L'une des causes de ce repli boursier est l'annonce officielle par SpaceX de sa toute première émission d'obligations. L'entreprise a annoncé une émission dobligations senior non garanties et a révélé quelle disposait de 100,8 milliards de dollars de trésorerie et déquivalents de trésorerie au 19 juin. Bien que le montant exact n'ait pas été dévoilé par l'entreprise d'Elon Musk, certains rapports estiment cette offre aux alentours de 20 milliards de dollars.
Les fonds récoltés sont destinés à rembourser intégralement un prêt relais contracté plus tôt dans l'année auprès de grandes banques pour financer l'acquisition de la startup xAI en février. La fusion de xAI et de SpaceX suscite des inquiétudes. De plus, l'annonce d'offres de dette a tendance à peser sur le cours des actions, car elle suscite souvent l'inquiétude des investisseurs quant aux frais d'intérêt et aux besoins continus de financement de l'entreprise.
La priorité absolue de SpaceX a toujours été de permettre à lhumanité de sinstaller sur Mars, afin den faire une espèce interplanétaire. Mais en février 2026, Elon Musk l'a fusionné de manière inattendue avec sa startup dIA xAI pour se concentrer sur les centres de données spatiaux. La majeure partie des dépenses de la société issue de la fusion est désormais consacrée à xAI, ce qui place SpaceX, déjà déficitaire, dans une situation encore plus précaire.
Cette fusion est perçue comme une distraction très coûteuse et potentiellement vaine. Elle soulève aussi des questions difficiles. La plus évidente, comme le souligne Richard Waters du Financial Times, est de savoir si SpaceX sera en mesure de justifier sa valorisation sans précédent d'ici cinq ou dix ans.
Les experts sont sceptiques quant aux centres de données orbitaux, car il s'agit d'une technologie qui n'a absolument pas fait ses preuves. La situation est d'autant plus précaire que l'entreprise intègre également X (ex-Twitter), créant un mélange qui pourrait s'avérer explosif si la situation venait à se détériorer. Les discussions autour de la vente à découvert de SpaceX s'intensifient, annonçant ce qui pourrait être une ruée effrénée sur les marchés.
Les pressions à venir liées à l'expiration des périodes de blocage
Le cours de l'action SpaceX pourrait continuer à subir une pression à la baisse à cause de l'expiration imminente des périodes de blocage des actions pour les initiés. Selon Jeff Jacobson, stratège chez 22V Research, plusieurs déblocages sont prévus entre le mois d'août et le mois de septembre 2026, incluant une libération de 20 % des parts après l'annonce des résultats de l'entreprise, ainsi que d'autres tranches conditionnelles ou programmées.
Ces diverses expirations pourraient permettre aux initiés de vendre jusqu'à 44 % des actions de SpaceX d'ici début septembre. Cette situation augmenterait le capital flottant actuel de SpaceX d'environ 900 %, sachant que celui-ci ne s'élève actuellement qu'à 4,2 % depuis l'introduction en bourse du 12 juin.
Selon les analystes de Wall Street, si l'on en juge par Tesla, le constructeur de véhicules électriques dirigé par Elon Musk, les fondamentaux économiques de SpaceX ne devraient pas constituer un facteur déterminant. La valorisation astronomique de Tesla repose depuis longtemps sur les promesses d'un robot humanoïde polyvalent et d'un avenir dominé par la conduite autonome, alors que le chiffre d'affaires réel de l'entreprise est resté bien en deçà.
L'introduction en bourse de SpaceX ne propose pas aux investisseurs particuliers une entreprise génératrice de profits immédiats, mais plutôt le rêve d'un futur lointain qui n'existe pas encore. Bien que les avancées technologiques de l'entreprise en matière de fusées et de satellites soient indéniablement impressionnantes, les experts affirment que le véritable talent d'Elon Musk réside avant tout dans sa capacité à forger des mythes et à vendre du rêve.
« Les fusées et le réseau de communication par satellite de SpaceX, tout comme les voitures électriques de Tesla, sont certes des réalisations impressionnantes », a souligné Richard Waters du Financial Times dans un récent article. « Mais le véritable génie de Musk réside dans sa capacité à créer des mythes ».
Des objectifs de revenus totalement inédits dans l'histoire
Pour que cette valorisation soit justifiée et qu'elle offre un rendement annuel de 10 % sur dix ans aux investisseurs, SpaceX devra atteindre des revenus de 1 100 milliards de dollars d'ici 2035. Cette trajectoire exigerait une croissance moyenne de ses ventes d'environ 50 % par an pendant toute une décennie. Dans ce scénario de croissance ininterrompue, l'entreprise devrait réaliser un bond de 360 milliards de dollars de revenus entre 2034 et 2035.
Un tel bond annuel n'a aucun précédent dans l'histoire, la plus forte augmentation enregistrée jusqu'à présent étant celle de Nvidia. Ces données sont issues d'une analyse de l'expert financier David Trainer, PDG du cabinet détudes New Constructs. Selon plusieurs commentateurs, ces chiffres sont d'ailleurs extrêmement modestes, étant donné qu'il s'agit d'un investissement que les calculs mathématiques purs jugent comme un pari très très risqué.
Les ambitions d'Elon Musk suscitent un grand scepticisme dans le rang des analystes. Ce nest un secret pour personne que les investisseurs sont prêts à payer le prix fort non pas en fonction de la taille et de la rentabilité actuelles de SpaceX, mais en raison de ses perspectives de croissance future phénoménale.
Yann Le Cun, fondateur d'AMI Labs et ancien scientifique en chef de l'IA chez Meta, a critiqué xAI, la décrivant comme un « échec » peu susceptible de rivaliser avec OpenAI et Anthropic. Dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les coûts astronomiques de l'IA, le chercheur a averti que les grands laboratoires d'IA risquaient de « voir éclater une énorme bulle » s'ils ne réduisaient pas leurs dépenses et n'augmentaient pas leurs tarifs.
« xAI est en quelque sorte un échec, pour être franc, car l'équipe fondatrice a quitté l'entreprise. Elon se trouve désormais dans une situation où il lui est très, très difficile de recruter les meilleurs talents dans le domaine de l'IA, car il ne s'est pas vraiment comporté de manière très correcte envers l'ancienne équipe », a déclaré Yann Le Cun. Le chercheur affirme également depuis longtemps que les grands modèles de langage sont une impasse.
Un poids économique théorique qualifié de « démesuré »
Si l'entreprise réussissait l'exploit d'atteindre ce seuil critique de 1 100 milliards de dollars, elle deviendrait un pilier central de l'économie américaine. D'après les prévisions économiques fixant le PIB des États-Unis à 46 700 milliards de dollars en 2035, les revenus de l'entreprise de fusées d'Elon Musk représenteraient alors 2,4 % du revenu national. Une telle taille rendrait la société 50 % plus grande que l'intégralité du secteur des services publics.
Elle équivaudrait également à près de 75 % de tout le secteur des transports américain, incluant l'aviation, les chemins de fer et la logistique. « Tout cela n'est qu'un battage médiatique destiné à attirer les investisseurs. Les objectifs de SpaceX sont tout simplement surréalistes », a écrit un critique.
Le document d'introduction en bourse souligne un marché potentiel global pour l'IA approchant les 30 000 milliards de dollars. Mais une opportunité d'une telle ampleur attire inévitablement une concurrence massive. Google, Microsoft, Nvidia, OpenAI, etc. se battront tous pour obtenir leur part de ce marché en pleine explosion, rendant très improbable la domination absolue d'une seule entité au point d'accaparer une telle fraction du PIB américain.
« Nous pensons avoir identifié le plus grand marché potentiel (TAM) de l'histoire de l'humanité. Nous estimons que notre prochain marché d'un trillion de dollars sera celui du calcul IA, pour lequel nous envisageons d'utiliser nos fusées et nos satellites en vue d'un déploiement orbital à grande échelle », déclare la société d'Elon Musk. L'entreprise a précisé que ses estimations concernant ce vaste marché sappuyaient sur plusieurs sources.
Faute d'atteindre ces objectifs historiques, les investisseurs pourraient déchanter, ce qui ferait de SpaceX l'introduction en bourse la plus chère jamais réalisée. Et atteindre une part inférieure à une part sans précédent du PIB savérera une déception pour les fidèles d'Elon Musk. Ses partisans font non seulement de SpaceX la plus grande et la plus acclamée des introductions en bourse de tous les temps, mais malheureusement aussi, de loin, la plus coûteuse.
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