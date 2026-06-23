L'action SpaceX dévisse de plus de 16 %, effaçant l'essentiel des gains de l'investisseur moyen depuis l'IPO. La fusion avec xAI pour la conquête du marché de l'IA menace de faire vaciller l'empire d'Elon Musk

La fusion avec xAI pour la conquête du marché de l'IA menace de faire vaciller l'empire d'Elon Musk La fusion avec xAI pour la conquête du marché de l'IA menace de faire vaciller l'empire d'Elon Musk

4 0

"L'empire" n'a pas eu besoin de l'IA pour vaciller!!!Si les investisseurs réfléchissaient 2 minutes plutôt que de croire les fadaises vendues par des experts appartenant à des banques américaines qui ont mené l'IPO (l'entrée en bourse) et donc touché un pourcentage sur les actions vendues. ils s'en seraient rendu compte:1. SpaceX, sans xAI un gouffre financier qui n'a rejoint SpaceX qu'au début 2026, a déjà cumulé 29 milliards de dollars de dettes en 25 ans d'existence2. Star Link qui est la seule entité à apporter des bénéfices à SpaceX a déjà fait le plein de clients (10 millions annoncés dans le monde) mais va faire face à l'arrivée de plusieurs concurrents qui sont en train de mettre en place un système concurrent à StarLink, l'américain Amazon, les chinois et même les européens qui pensent à la mise en place d'un tel réseau pour préserver la souveraineté du continent3. Les histoires de colonisation de Mars relèvent de la science-fiction (En l'état des connaissances actuelles aussi bien techniques que médicales, il est impossible d'envoyer un être humain sur Mars)4. Le prix de l'action lors de l'IPO correspondait à un PER de 97!!! C'est-à-dire 97 fois le chiffre d'affaire alors que dans le monde de la bourse un PER de 20 est déjà totalement exceptionnel!!!Je vous laisse conclure la tendance future de l'action SpaceX...