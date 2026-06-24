Anthropic présente Claude Tag, un nouveau coéquipier IA pour Slack : Anthropic permet aux équipes de déléguer des tâches à Claude directement au sein des canaux Slack, favorisant la collaboration basé sur lIA

Anthropic vient d'annoncer Claude Tag, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux équipes de travailler avec Claude directement depuis Slack. Le principe est simple : une fois que Claude a été ajouté à un espace de travail Slack et quil a reçu laccès à certains canaux, les utilisateurs peuvent mentionner @Claude dans leurs conversations et lui attribuer des tâches. Ce qui distingue Claude Tag dun chatbot classique, cest quil est conçu pour fonctionner comme un assistant partagé par toute une équipe plutôt que par un seul utilisateur. Tous les membres dun canal interagissent avec la même instance de Claude. Cela permet aux membres de léquipe de voir le travail en cours et de poursuivre les tâches entamées par dautres.
Anthropic PBC est une entreprise américaine spécialisée dans lintelligence artificielle (IA) dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle a développé une série de grands modèles de langage (LLM) baptisés Claude et met laccent sur la sécurité de lIA. Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG de l'entreprise. La société est privée et sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars en mai 2026, ce qui en fait la société spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.
Anthropic vient d'annoncer Claude Tag, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux équipes de travailler avec Claude directement depuis Slack. Le principe est simple : une fois que Claude a été ajouté à un espace de travail Slack et quil a reçu laccès à certains canaux, les utilisateurs peuvent mentionner @Claude dans leurs conversations et lui attribuer des tâches. Claude peut alors traiter ces demandes à laide des outils et des sources de données connectés, avant de publier ses résultats dans un fil de discussion Slack.
Ce qui distingue Claude Tag dun chatbot classique, cest quil est conçu pour fonctionner comme un assistant partagé par toute une équipe plutôt que par un seul utilisateur. Tous les membres dun canal interagissent avec la même instance de Claude. Cela permet aux membres de léquipe de voir le travail en cours et de poursuivre les tâches entamées par dautres. De plus, Anthropic précise que lIA peut se forger un contexte au fil du temps en suivant les conversations dans les canaux où elle est autorisée à intervenir. Les utilisateurs nont donc pas besoin de fournir à chaque fois les mêmes informations de contexte pour chaque demande.
Le système est également conçu pour le travail asynchrone. Au lieu dattendre des réponses dans une fenêtre de discussion, les utilisateurs peuvent confier une tâche à Claude et y revenir plus tard, une fois le travail terminé. Selon Anthropic, Claude est capable de décomposer les demandes complexes en plusieurs étapes et dutiliser des outils connectés pour les mener à bien. De plus, le système peut également planifier des tâches de suivi et continuer à travailler sur des projets sur de longues périodes.
Une autre fonctionnalité permet à Claude de tenir les utilisateurs informés et dassurer le suivi des tâches en suspens lorsque son mode « ambiant » optionnel est activé. Lentreprise indique que loutil est déjà utilisé en interne pour le développement logiciel, lanalyse de données, les workflows dassistance et le débogage. Selon Anthropic, environ 65 % du code de son équipe produit est désormais généré via sa version interne de Claude Tag.
Pour les organisations soucieuses de la sécurité, les administrateurs peuvent contrôler les canaux, les outils et les sources de données auxquels Claude a accès. Des instances distinctes de Claude peuvent également être configurées pour différents services, ce qui permet de maintenir lisolation des informations entre les équipes. Les administrateurs peuvent également surveiller les journaux dactivité, passer en revue les tâches terminées et fixer des limites de dépenses tant au niveau de lorganisation quau niveau des canaux.
Claude Tag est désormais disponible en version bêta pour les clients de Claude Enterprise et Claude Team et fonctionne sur Claude Opus 4.8, annoncé en mai dernier. Cette fonctionnalité remplacera également lapplication Claude in Slack existante dAnthropic ; les utilisateurs actuels pourront effectuer la migration dans un délai de 30 jours. Enfin, les clients éligibles recevront des crédits de lancement pour aider les équipes à évaluer cette nouvelle expérience.
Cette annonce intervient alors qu'Anthropic a récemment annoncé qu'à partir du 8 juillet 2026, l'entreprise imposera la vérification d'identité biométrique pour les utilisateurs individuels de son modèle Claude. Cette mesure exige la soumission d'une pièce d'identité officielle et d'un scan facial pour générer des modèles de géométrie faciale. Elle est considérée comme un moyen d'échapper à l'interdiction de Fable 5, mais soulève des préoccupations majeures liées à la confidentialité des données. Ces contrôles visent aussi à répondre aux exigences d'exportation de Washington concernant les modèles d'IA. Les abonnés refusant ces règles risquent une suspension de compte, marquant un tournant dans l'accès aux technologies de pointe.
Voici l'annonce d'Anthropic :
Présentation de Claude Tag
Claude Tag est une nouvelle façon pour les équipes de travailler avec Claude.
Nous commençons par Slack, où Claude peut rejoindre léquipe en tant que membre. Accordez à Claude laccès à certains canaux et connectez-le aux outils, aux données et même aux bases de code de votre choix. Ensuite, nimporte quel membre du canal peut mentionner @Claude et lui déléguer des tâches tout en se concentrant sur dautres activités. Claude établit le contexte en mémorisant les informations pertinentes issues des canaux auxquels il participe, et peut planifier les tâches à accomplir à lavenir.
Nous considérons Claude Tag comme le début dune évolution de Claude Code : cela rend le modèle encore plus proactif et lui permet de mieux fonctionner au sein dune équipe complète. Taguer @Claude est désormais lun des principaux moyens utilisés chez Anthropic pour mener à bien nos projets. Aujourdhui, 65 % du code de notre équipe produit est généré par notre version interne de Claude Tag. Ce modèle sétend désormais bien au-delà de lingénierie : nous mentionnons Claude pour suivre les indicateurs et les données produit, traiter les tickets dassistance, voire aider à identifier la cause première de bugs complexes.
Nous lançons Claude Tag sur Slack, car cest le lieu naturel du travail collaboratif entre les équipes et lIA, et cest là que se déroule déjà une grande partie du travail quotidien dAnthropic. Il est disponible dès aujourdhui en version bêta pour les clients Claude Enterprise et Team. Notre objectif est détendre sa disponibilité à plus grande échelle, afin que les équipes puissent taguer @Claude dans les nombreux autres environnements où elles travaillent.
Travailler avec @Claude
Si vous avez déjà utilisé Claude Code ou Cowork, Claude Tag vous semblera familier. Mentionnez @Claude avec une demande formulée en termes simples : il décomposera sa tâche en étapes, puis les traitera les unes après les autres, à laide des outils auxquels il a accès. Une fois la tâche terminée, il répondra dans un fil de discussion Slack en présentant ce quil a créé.
Mais mentionner Claude présente quelques nouveaux avantages :
@Claude est multijoueur. Au sein dun canal Slack donné, il ny a quun seul Claude qui interagit avec tout le monde. Cela signifie que nimporte qui peut voir sur quoi il travaille et reprendre la conversation là où la dernière personne sest arrêtée. Cela rend le fait de taguer Claude très différent du travail dans un chat individuel ou sur une tâche unique : cela sapparente davantage à une interaction collaborative avec un coéquipier.
@Claude apprend au fil du temps. À mesure que Claude suit lactivité de son canal, il enrichit son contexte de travail. Les utilisateurs nont donc pas besoin de lui expliquer les choses à partir de zéro, encore et encore. Claude peut même apprendre automatiquement à partir dautres canaux Slack et sources de données, sil en a lautorisation. (Il ne rend pas compte des canaux privés.) Cela lui confère les connaissances tacites nécessaires pour fournir le meilleur travail possible.
@Claude fait preuve dinitiative. Si le comportement « ambiant » est activé, Claude vous tiendra proactivement informé de tout ce quil estime que vous devriez savoir. Il mettra en avant les informations pertinentes issues de lensemble des canaux auxquels il appartient et des outils auxquels il est connecté, et assurera le suivi des fils de discussion ou des tâches restés en suspens sans avoir été résolus.
@Claude fonctionne de manière asynchrone. Confiez-lui une tâche et vous pourrez vous concentrer sur vos autres priorités pendant quil sen charge. Il peut également planifier lui-même ses tâches et mener un projet de manière autonome pendant des heures, voire des jours. Chez Anthropic, nous avons trouvé cela particulièrement utile : nous passons désormais beaucoup plus de temps à déléguer des tâches à plusieurs instances de Claude en parallèle.
Vous pouvez également envoyer des messages directs à Claude : il y répondra en privé, en utilisant les outils personnels et les connecteurs que vous avez configurés.
Pour commencer
Nous avons conçu Claude Tag en pensant aux équipes et aux organisations : laccès de @Claude aux données sensibles et aux outils spécifiques aux tâches peut être contrôlé de manière très stricte.
Pour le mettre en service, les administrateurs système spécifient à quels outils et informations le modèle doit avoir accès, et dans quels canaux. Considérez cela comme la création didentités Claude distinctes pour différents usages : tout, y compris ses souvenirs, restera limité aux canaux définis par les administrateurs. Par exemple, un modèle configuré pour les ventes ne transmettra pas ses souvenirs à un modèle configuré pour lingénierie ; il ne donnera pas non plus aux ingénieurs accès aux données ou aux outils de vente.
Une fois les autorisations définies, tout le monde peut commencer à utiliser les balises immédiatement. Les administrateurs peuvent fixer des limites de consommation de jetons (tant pour lorganisation que pour les canaux individuels) et consulter un journal de toutes les actions effectuées par @Claude, ainsi que lidentité de la personne ayant demandé chaque tâche.
Si vous êtes client de Claude Enterprise ou Team, vous avez accès à Claude Tag en version bêta dès aujourdhui. Pour commencer, rendez-vous ici et suivez ces quatre étapes :
1. Associez Claude Tag à votre espace de travail Slack
2. Donnez à Claude laccès à vos outils
3. Définissez une limite de dépenses mensuelles pour votre organisation
4. Testez Claude dans un canal privé pour vérifier quil fonctionne correctement.
Claude Tag remplace lapplication Claude in Slack existante. Pour effectuer la migration, les administrateurs peuvent sinscrire dans un délai de 30 jours. Nous offrons un crédit de lancement aux organisations Enterprise et Team éligibles afin que lensemble de lentreprise puisse lessayer.
Claude Tag fonctionne avec Opus 4.8.
Source : Annonce d'Anthropic
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